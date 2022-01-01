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Адриан Лестер
Адриан Лестер
Adrian Lester
О персоне
Фильмография
Адриан Лестер
Adrian Lester
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Дата рождения
14 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Бирмингем, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Адриана Лестера
Родился 14 августа 1968 года. Бирмингем, Англия, Великобритания.
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Фильмография Адриана Лестера
Эйфория
драма
2017, Германия
6.0
Национальный театр: 50 лет на сцене
спектакль
2013, Великобритания
0.0
Отелло
спектакль
2012, Великобритания
0.0
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.0
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.0
Сцены сексуального характера
комедия, драма
2006, Великобритания
6.0
Как вам это понравится
драма, мелодрама, комедия
2006, США / Великобритания
6.0
Последний занавес
драма
2002, США / Великобритания
5.0
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