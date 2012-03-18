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Отелло
Отелло, 2012
2012 / Великобритания
5.1
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13
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Рейтинг IMDb: 8.2
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Жанр:
спектакль
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О фильме
Храбрый полководец Отелло, недавно женившийся на юной Дездемоне, назначает лейтенантом молодого Кассио. Хорунжий Отелло, Яго, негодует – он считает себя более достойным этого звания. Затаив злобу на Отелло и Кассио, Яго решает отомстить.
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5.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность
3 часа 30 минут
Год выпуска
2012
Премьера в России
18 марта 2012
Премьера в мире
18 марта 2012
Возраст
16+
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Адриан Лестер
Рори Киннир
Оливия Виналл
Джонатан Бейли
Уильям Чабб
Все актеры и съемочная группа
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