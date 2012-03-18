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Отелло
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Отелло, 2012

2012 / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме
Храбрый полководец Отелло, недавно женившийся на юной Дездемоне, назначает лейтенантом молодого Кассио. Хорунжий Отелло, Яго, негодует – он считает себя более достойным этого звания. Затаив злобу на Отелло и Кассио, Яго решает отомстить.
5.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 марта 2012
Премьера в мире 18 марта 2012
Возраст 16+
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Адриан Лестер
Адриан Лестер
Рори Киннир
Оливия Виналл
Джонатан Бейли
Уильям Чабб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отелло 2 постера
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