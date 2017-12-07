TheatreHD: Молодой Маркс, 2017

Новая комедия Ричарда Вина и Клайва Коулмена представляет Рори Киннира (спектакли «Трехгрошовая опера», «Отелло», сериал «Страшные сказки») в роли Маркса и Оливера Криса («Двенадцатая ночь», «Зеленое крыло») в роли Энгельса. Работу над постановкой, прямая трансляция которой пройдет со сцены The Bridge Theatre, режиссер Николас Хайтнер вел вместе с творческим коллективом, поставившим популярную комедию «Один слуга, два господина». 1850 год, наиболее опасный революционер Европы скрывается в Сохо на Дин-cтрит. Тридцатидвухлетний Маркс, бродяга без гроша, сочетает в себе блестящий интеллект, жестокий и острый ум и детскую непосредственность. Кредиторы, шпионы, политические противники и потенциальные соблазнители его красавицы-жены кружат вокруг главного героя словно стервятники. А отсутствие возможности писать, распад брака и отчаяние его друга Энгельса, бездарно растрачивающего свой талант, только усугубляют ситуацию, и единственная надежда Маркса — это работа на железной дороге. Учитывая обстоятельства, кутить в городе, тем не менее, веселее всего именно с Карлом Генрихом Марксом.