Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Национальный театр: 50 лет на сцене
Национальный театр: 50 лет на сцене, 2013: актеры и роли
National Theatre: 50 Years on Stage
Национальный театр: 50 лет на сцене
2013 / Великобритания
мало голосов
Оцените
9
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Национальный театр: 50 лет на сцене, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Хайтнер
Nicholas Hytner
В ролях
Мэгги Смит
Maggie Smith
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Джуди Денч
Judi Dench
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Адриан Лестер
Adrian Lester
Хелен Миррен
Helen Mirren
Эндрю Скотт
Andrew Scott
Доминик Купер
Dominic Cooper
Рори Киннир
Rory Kinnear
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы