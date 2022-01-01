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Национальный театр: 50 лет на сцене
Киноафиша Фильмы Национальный театр: 50 лет на сцене Национальный театр: 50 лет на сцене, 2013: актеры и роли
National Theatre: 50 Years on Stage Национальный театр: 50 лет на сцене 2013 / Великобритания
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Национальный театр: 50 лет на сцене, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Хайтнер Nicholas Hytner
В ролях
Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Адриан Лестер Адриан Лестер Adrian Lester Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Эндрю Скотт Эндрю Скотт Andrew Scott Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Рори Киннир Rory Kinnear Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston
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