[Илайот встаёт, чтобы уйти]

Я знаю. Я не убегаю от тебя — ты мне не нравишься. Мне не нравится, что ты говоришь, и мне не нравится, как ты говоришь о моих друзьях. Я знаю, что ты думаешь: вот этот бедный, зажатый п#д#р из районов, которому нужно трахаться, и знаешь что? Ты прав. Но ты мне не нравишься. Я просто не в силах терпеть твою хрень. Если ты пойдёшь за мной обратно на ту вечеринку, я оторву тебе руку и буду бить тебя ею по всей улице. Прощай и спокойной ночи.