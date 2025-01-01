Меню
Jeremy Так почему ты остался в Бруклине?
Eliot В Квинсе. Я живу в Квинсе.
Jeremy А, точно. Извини. Просто твои друзья... они как те парни из фильмов, которые всегда из Бруклина, понимаешь? Бронкс.
[Илайот встаёт, чтобы уйти]
Jeremy Почему ты всё время от меня убегаешь? Бояться нечего.
Eliot Я знаю. Я не убегаю от тебя — ты мне не нравишься. Мне не нравится, что ты говоришь, и мне не нравится, как ты говоришь о моих друзьях. Я знаю, что ты думаешь: вот этот бедный, зажатый п#д#р из районов, которому нужно трахаться, и знаешь что? Ты прав. Но ты мне не нравишься. Я просто не в силах терпеть твою хрень. Если ты пойдёшь за мной обратно на ту вечеринку, я оторву тебе руку и буду бить тебя ею по всей улице. Прощай и спокойной ночи.
Grace Ты немного напряжённая, не находишь?
Al Кто бы не напрягся? Эта музыка могла бы заставить Уилла Роджерса ударить монахиню.
Al Давай, что мне нужно сделать?
Patricia Ты мог бы ползти на руках и коленях по битому стеклу с табличкой на спине "засранец". Может, тогда тебя и пустят внутрь.
Dennis Серьёзно, вам всем стоит переехать в Лос-Анджелес.
Eliot Конечно, почему бы и нет? Винни умеет играть, Рэй может рисовать, а я найду какую-нибудь другую х#н#ю работу, которую буду ненавидеть.
Al [гладит маленького полосатого котёнка] Эй, Ден, ты меня оттуда чувствуешь?
Dennis Мы всегда тебя чувствуем, Эл.
Al Чёртова рыба. Неудивительно, что этот кот хочет меня трахнуть.
Carla Слушай, у меня всего двое детей. Я тебя не усыновила, Эл, я на тебе жената.
Carla Посмотри на него, он такой милый.
Patricia Милый? Этот чувак каждый год покупает новый Монте Карло, потому что его зовут Монте.
Al [Рэю] Смотри на меня. У меня есть дом, двое прекрасных детей — я чёртова Донна Рид, клянусь!
Al [после того, как красивая блондинка предложила кокаин] Ты *очень* сексуальна.
Девушка в клубном туалете Я знаю.
Al Если будешь продолжать нюхать эту д***у, то в итоге станешь для какого-нибудь парня отличным воспоминанием.
Девушка в клубном туалете [разочарованно] О, живой человек.
Al [как Рэй, завороженный, начинает подходить к девушке] Это что, фильм про вампиров? Пошли.
Al [Грейс предлагает импортную сигарету] О-о, Франция — это ж совсем другой мир!
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
