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Айра Сакс
Айра Сакс
Ira Sachs
О персоне
Фильмография
Айра Сакс
Ira Sachs
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Дата рождения
21 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Айры Сакс
Родился 21 ноября 1975 года. Мемфис, Теннесси, США.
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Фильмография Айры Сакс
Фрэнки
драма
2019, Франция / Португалия / США
5.0
Маленькие мужчины
драма, семейный
2016, Греция / США
6.0
Любовь - странная штука
драма
2014, США / Франция
6.0
Семейная жизнь
драма, мелодрама
2007, США / Канада
7.0
40 оттенков грусти
драма
2005, США
6.0
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