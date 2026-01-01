Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Левенчук
Alexander Leventschuk
Киноафиша
Персоны
Александр Левенчук
Александр Левенчук
Alexander Leventschuk
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
3.6
Zомби каникулы
(2013)
Фильмография Александр Левенчук
Жанр
Все
Комедия
Триллер
Ужасы
Год
Все
2013
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
3.6
Zомби каникулы
Zombi kanikuly 3D
ужасы, комедия, триллер
2013, Россия
Смотреть трейлер
Советская «Снегурочка» и рядом не стояла: создатель «Трассы» взялся за сказку — психоделики не будет
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667