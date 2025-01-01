Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Ефремов
Александр Ефремов Aleksandr Efremov
Киноафиша Персоны Александр Ефремов

Александр Ефремов

Aleksandr Efremov

Дата рождения
6 февраля 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Потсдам, ГДР

Популярные фильмы

Party-zan фильм 4.4
Party-zan фильм (2016)
Привет от Катюши 0.0
Привет от Катюши (2013)
Колдовское озеро 0.0
Колдовское озеро (2018)

Фильмография Александр Ефремов

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актер 3
Колдовское озеро
Колдовское озеро
драма, мелодрама, детектив 2018, Россия
Party-zan фильм 4.4
Party-zan фильм Party-zan Film
комедия 2016, Беларусь
Привет от Катюши
Привет от Катюши
драма, военный 2013, Россия
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше