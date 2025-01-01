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Фильмография
Александр Ефремов
Aleksandr Efremov
Киноафиша
Персоны
Александр Ефремов
Александр Ефремов
Aleksandr Efremov
Дата рождения
6 февраля 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Потсдам, ГДР
Популярные фильмы
4.4
Party-zan фильм
(2016)
0.0
Привет от Катюши
(2013)
0.0
Колдовское озеро
(2018)
Фильмография Александр Ефремов
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2018
2016
2013
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Колдовское озеро
драма, мелодрама, детектив
2018, Россия
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4.4
Party-zan фильм
Party-zan Film
комедия
2016, Беларусь
Привет от Катюши
драма, военный
2013, Россия
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