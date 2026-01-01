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О персоне
Фильмография
Александр Ефремов
Aleksandr Efremov
Киноафиша
Персоны
Александр Ефремов
Александр Ефремов
Aleksandr Efremov
Дата рождения
1 мая 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Горький, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Она не могла иначе
(2013)
7.4
Поводырь
(2001)
6.4
Эйфория
(2006)
Фильмография Александр Ефремов
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
Приключения
Триллер
Ужасы
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Все
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2012
2010
2006
2001
2000
1982
1977
Все
17
Фильмы
8
Сериалы
9
Режиссер
11
Сценарист
2
Актер
7
Лист ожидания
List ozhidaniya
драма
2023, Беларусь
От печали до радости
комедия
2020, Россия
Танкист
драма, военный
2020, Россия
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Расплата за счастье
мелодрама, мини-сериал
2016, Россия/Беларусь
Верни меня
мелодрама
2015, Россия
Все сокровища мира
драма, мелодрама
2014, Россия
7.8
Она не могла иначе
драма
2013, Россия/Беларусь
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3.6
Zомби каникулы
Zombi kanikuly 3D
ужасы, комедия, триллер
2013, Россия
Смотреть трейлер
4.9
Немец
приключения, военный
2012, Беларусь
4.1
Покушение
драма, боевик, военный
2010, Беларусь
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5.8
Снайпер. Оружие возмездия
драма, боевик, приключения, мини-сериал
2010, Россия/Беларусь
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6.4
Эйфория
Euphoria
мелодрама, драма, комедия
2006, Россия
6.3
Рифмуется с любовью
Rifmuetsya s lyubovyu
драма
2006, Беларусь
7.4
Поводырь
Povodyr
мелодрама
2001, Беларусь
5.1
Подари мне лунный свет
Podari mne lunnyy svet
мелодрама, драма, комедия
2000, Россия
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5.8
Давай поженимся
Davay pozhenimsya
мелодрама
1982, СССР
Реклама 18+
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ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
5.9
Воскресная ночь
Voskresnaya noch'
криминал, драма
1977, СССР
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
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«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
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