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Александр Ефремов Aleksandr Efremov
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Александр Ефремов

Aleksandr Efremov

Дата рождения
1 мая 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Место рождения
Горький, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Она не могла иначе 7.8
Она не могла иначе (2013)
Поводырь 7.4
Поводырь (2001)
Эйфория 6.4
Эйфория (2006)

Фильмография Александр Ефремов

Жанр
Год
Лист ожидания
Лист ожидания List ozhidaniya
драма 2023, Беларусь
От печали до радости
От печали до радости
комедия 2020, Россия
Танкист
Танкист
драма, военный 2020, Россия
Расплата за счастье
Расплата за счастье
мелодрама, мини-сериал 2016, Россия/Беларусь
Верни меня
Верни меня
мелодрама 2015, Россия
Все сокровища мира
Все сокровища мира
драма, мелодрама 2014, Россия
Она не могла иначе 7.8
Она не могла иначе
драма 2013, Россия/Беларусь
Zомби каникулы 3.6
Zомби каникулы Zombi kanikuly 3D
ужасы, комедия, триллер 2013, Россия
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Немец 4.9
Немец
приключения, военный 2012, Беларусь
Покушение 4.1
Покушение
драма, боевик, военный 2010, Беларусь
Снайпер. Оружие возмездия 5.8
Снайпер. Оружие возмездия
драма, боевик, приключения, мини-сериал 2010, Россия/Беларусь
Эйфория 6.4
Эйфория Euphoria
мелодрама, драма, комедия 2006, Россия
Рифмуется с любовью 6.3
Рифмуется с любовью Rifmuetsya s lyubovyu
драма 2006, Беларусь
Поводырь 7.4
Поводырь Povodyr
мелодрама 2001, Беларусь
Подари мне лунный свет 5.1
Подари мне лунный свет Podari mne lunnyy svet
мелодрама, драма, комедия 2000, Россия
Давай поженимся 5.8
Давай поженимся Davay pozhenimsya
мелодрама 1982, СССР
Воскресная ночь 5.9
Воскресная ночь Voskresnaya noch'
криминал, драма 1977, СССР
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
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Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
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Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
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Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
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