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Придурки 2.5 Придурки 2.5
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Придурки 2.5, 2007

2007 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Команда Придурков приступает к завершению трюков, оставшихся от «Придурков 2.0». В новой версии появляется Уии-мен, который использует на себе пистолет для мочи, устраивает скандалы на мини-мотоциклах в продуктовом магазине и делает тест на сперму; тучный член экипажа, замаскированный под Кинг-Конга, а также три эпизода веселых приключений в Индии, а именно: выпить пива из многометровых ногтей Шридхара Чилая; полежать на гвоздях вместе с двумя змеями: одной на груди и одной между ног, со слоном на заднем плане; и, наконец, заставить полуобнаженного индийского Садху выпить стакан с мочой одного из членов группы…

  • Райан Данн появляется только в архивных кадрах этого фильма. Он впал в депрессию после того, как во время съемок у него образовался опасный для жизни сгусток крови, и впоследствии заболел болезнью Лайма, поэтому он отказался давать какие-либо интервью или комментарии. Он прервал все контакты со своими коллегами по съемкам на долгие годы, до тех пор пока не началось производства фильма «Чудаки 3D». 
  • Вступительная часть фильма пародирует знаменитую речь Паттона перед гигантским американским флагом из фильма «Паттон» Франклина Шеффнера 1970 года. 
  • В одной из сцен герои цитируют диалог из мультсериала «Бивис и Батт-Хед».

Компания великовозрастных отморозков возвращается, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно никому не стоит пытаться повторять. Вы готовы спрыгнуть с моста, будучи привязанным за причинное место к другому человеку?

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 19 декабря 2007
Премьера в мире 18 декабря 2007
Возраст 18+
Режиссер
Джефф Треймейн
В ролях
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Бэм Марджера
Престон Лэйси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Придурки 2.5 2 постера
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