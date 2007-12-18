Придурки 2.5, 2007

Команда Придурков приступает к завершению трюков, оставшихся от «Придурков 2.0». В новой версии появляется Уии-мен, который использует на себе пистолет для мочи, устраивает скандалы на мини-мотоциклах в продуктовом магазине и делает тест на сперму; тучный член экипажа, замаскированный под Кинг-Конга, а также три эпизода веселых приключений в Индии, а именно: выпить пива из многометровых ногтей Шридхара Чилая; полежать на гвоздях вместе с двумя змеями: одной на груди и одной между ног, со слоном на заднем плане; и, наконец, заставить полуобнаженного индийского Садху выпить стакан с мочой одного из членов группы…