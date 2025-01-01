Меню
[из трейлера]
Billy Как тебя на сцене зовут, стриптизёрша?
Adult bookstore clerk Я что, похож на стриптизёршу?
Billy Буду звать тебя Корица.
Billy [бригаде грузчиков после того, как они помогли погрузить тело его бабушки в багажник дедушки] Спасибо за помощь с покойницей!
[из трейлера]
велосипедист Не трогай меня! Не трогай меня!
Ёрвинг Зисман Тебя тронуть? Мне 86 лет!
Irving Zisman По-испански меня зовут Эль Мучо Динг-Донг.
Irving Zisman Вы, девчонки, ищете себе хорошую кровать?
Woman #1 Нет.
Irving Zisman Семьдесят пять долларов.
Woman #2 А что в ней такого особенного?
Irving Zisman В ней есть такая вибрирующая штука, понимаете, о чём я?
[смеётся]
Irving Zisman Спорю, у тебя там приличный Тузи-Ролл, а?
Male Stripper Чёрт, что за хрень?
Билли [продавцу в магазине] Иногда он в штаны нас**.
Ёрвинг Зисман [обращается к Билли] Я в штаны не нас**, ты мелкий му#ак!
Irving Zisman Возможно, я слишком стар, чтобы мешать соус, но я всё ещё достаточно стар, чтобы вылизать ложку, вот уж точно!
[смеётся]
Irving Zisman Почему ты качаешь головой?
Chuck Потому что сейчас для меня очень неудачное время, у меня проблемы с бизнесом.
Irving Zisman Твой бизнес, да? Какой бизнес?
Chuck Я продаю компьютеры!
Irving Zisman Продаёт ком... он и на военном поезде не смог бы продать ниш#ть.
Irving Zisman [Билли в забегаловке] Кажется, этот бекон уже действует на дедушку.
[пукает]
Irving Zisman [пока делает бутерброд с ветчиной в магазине] Так, берём эту чёртову горчицу.
Billy [после того, как Ирвинг нагадил на стену ресторана] ФУ, ДЕД, ТЫ *ПИС#НУЛ*!
Irving Zisman [женщине] Знаешь, когда я служил за границей, если спал с проституткой, на член капали сок лайма, чтобы проверить, нет ли у тебя заболеваний. И если ты кричал "Оуууу", значит, что-то есть — порезы жгут. Я никогда не кричал "Оуууу", ну, разве что один раз. Но теперь всё чисто. Мэм, всё чисто.
Bingo Woman #1 О, понятно.
Irving Zisman Ладно. Чтобы доказать вам, что у меня ничего нет, дамы, я сейчас накапаю сок лайма на член.
Bingo Woman #2 О боже!
Irving Zisman Смотрите. Вот так. Вот так! Ничего. Ничего. У меня всё чисто. Это настоящая реклама, скажу я вам. Хотя, когда сок дошёл до задницы, немного жгло, признаюсь. Пусть это останется между нами, девочки. Мне это надо будет проверить.
[первые реплики]
Billy [в юридической конторе] Знаешь, кем я хочу стать, когда вырасту?
Lady Кем?
Billy Рыболовом. Хочу каждый день ходить на рыбалку, пока не разбогатею, чтобы переехать прямо рядом с тюрьмой — чтобы быть поближе к маме. Ее опять за наркотики посадили, так что ей придется вернуться туда.
Lady Жаль это слышать.
[смотрит на Билли с неловкостью]
Irving Zisman Сэр, вы можете мне помочь? Вы можете помочь мне, сэр? Я не думаю, что вы поймёте, но у меня пенис застрял в автомате с напитками!
Billy [толкая своего пьяного деда в тележке по улице] Тебе не стоит так много пить.
Irving Zisman Заткнись!
[стонет]
Irving Zisman О, Боже...
Billy [продолжает толкать тележку] Ты вообще представляешь, какой ты тяжёлый?
Irving Zisman [бормочет] Тебе вообще пох#й?
Billy Ты что, пернул, дед?
Irving Zisman Это была церковная крыса.
Irving Zisman Может, я уже слишком стар, чтобы жарить рис, но нарезать суе — это я ещё могу, вот увидите.
Irving Zisman Ты горячее пуэрториканского пикника.
Irving Zisman [положив мёртвую жену в багажник] Можем помолиться? Господи, пожалуйста, позаботься о Билли и обо мне в нашем путешествии с Элли. И, Господи, позаботься и о этих ребятах, потому что они были очень милыми... и, наверное, соучастниками того, что... технически было преступлением, но... мы ничего не скажем...
James [уходит] Да ну, мужик! Ты серьёзно?
Irving Zisman [продолжает молитву] Во имя Твое молимся. Аминь.
Irving Zisman [услышав, что его жена умерла] Ох. Я думал, она *никогда* не умрёт!
Irving Zisman [о девушке, которую Билли знал] Это была твоя девушка?
Billy Да...
Irving Zisman Как долго вы встречались?
Billy День.
Irving Zisman [взрывается смехом] День? Похоже на большинство моих отношений!
Billy [о бабушке] Она умерла.
Woman [нежно] Ой, как грустно.
Irving Zisman Ну, не так уж и грустно. Она была такая с#к#а, но да.
Woman [вздыхает] Ё-моё. Боже мой!
Irving Zisman Надо называть вещи своими именами.
Ирвинг Зисман [продавцу в фастфуде] Нам надо курочек и побольше телки!
[смеётся]
Irving Zisman [о его покойной жене] Она была занозой в моём заднице, когда мы были женаты, а теперь, когда она умерла, она всё равно продолжает меня доставать!
George Prisco Сейчас я тебя отмудохаю, м***к. Прямо в ж***, братан.
Irving Zisman Знаешь, что я сделаю? Я отберу у тебя дообер! Ой. Ой. Я отобрал твой дообер! Я отобрал твой дообер!
[притворяется, что ест свой нос]
Irving Zisman Я съел твой дообер.
George Prisco Тебе вообще нельзя за руль садиться! Тебе же 85 лет!
Irving Zisman Я отобрал у него дообер!
George Prisco Слава богу, что это был не человек.
Irving Zisman Я отобрал у него дообер, и он злится!
George Prisco Послушай меня, ты починишь этого пингвина, брат. Хочешь — нет, но поверь, ты его починишь.
Irving Zisman Нет. Если бы я его чинил, ты бы видел, как я его чинил, но... я его не чинил.
[долгая пауза]
Irving Zisman Ты заметил, что я его не чинил?
Irving Zisman Обожаю шоколад! Он крепче подковы!
Billy Дед, я ппц как пьян.
Billy Хочешь увидеть, насколько красным я могу покраснеть?
Irving Zisman [смеётся] Да. Стой, стой, стой. О боже, это было краснее, чем задница обезьяны.
Billy Следи за языком.
Irving Zisman Ой, прости. Это было краснее, чем задница обезьяны.
Irving Zisman О, вот она!
Woman Вот я. Хочешь купить 22-й размер?
Irving Zisman Что такое 22-й?
Woman Мечтай, чтобы у тебя был 22-й.
Irving Zisman Мне они больше на 36D похожи.
Woman Нет.
Irving Zisman Нет? Значит 36 полных C.
Woman 22-й, вот что они!
Billy [к какому-то прохожему] Ты мой папа. Дай пять, пап!
Irving Zisman Вау. Похоже на верблюжью лапу... в твоих штанах! Ху-хах! Понял? Я сказал, у тебя вагина. Это была отсылка к вагине.
