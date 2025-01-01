Irving ZismanПродаёт ком... он и на военном поезде не смог бы продать ниш#ть.
Irving Zisman[Билли в забегаловке]Кажется, этот бекон уже действует на дедушку.
[пукает]
Irving Zisman[пока делает бутерброд с ветчиной в магазине]Так, берём эту чёртову горчицу.
Billy[после того, как Ирвинг нагадил на стену ресторана]ФУ, ДЕД, ТЫ *ПИС#НУЛ*!
Irving Zisman[женщине] Знаешь, когда я служил за границей, если спал с проституткой, на член капали сок лайма, чтобы проверить, нет ли у тебя заболеваний. И если ты кричал "Оуууу", значит, что-то есть — порезы жгут. Я никогда не кричал "Оуууу", ну, разве что один раз. Но теперь всё чисто. Мэм, всё чисто.
Bingo Woman #1О, понятно.
Irving ZismanЛадно. Чтобы доказать вам, что у меня ничего нет, дамы, я сейчас накапаю сок лайма на член.
Bingo Woman #2О боже!
Irving ZismanСмотрите. Вот так. Вот так! Ничего. Ничего. У меня всё чисто. Это настоящая реклама, скажу я вам. Хотя, когда сок дошёл до задницы, немного жгло, признаюсь. Пусть это останется между нами, девочки. Мне это надо будет проверить.
[первые реплики]
Billy[в юридической конторе] Знаешь, кем я хочу стать, когда вырасту?
LadyКем?
BillyРыболовом. Хочу каждый день ходить на рыбалку, пока не разбогатею, чтобы переехать прямо рядом с тюрьмой — чтобы быть поближе к маме. Ее опять за наркотики посадили, так что ей придется вернуться туда.
LadyЖаль это слышать.
[смотрит на Билли с неловкостью]
Irving ZismanСэр, вы можете мне помочь? Вы можете помочь мне, сэр? Я не думаю, что вы поймёте, но у меня пенис застрял в автомате с напитками!
Billy[толкая своего пьяного деда в тележке по улице]Тебе не стоит так много пить.
Irving Zisman[положив мёртвую жену в багажник] Можем помолиться? Господи, пожалуйста, позаботься о Билли и обо мне в нашем путешествии с Элли. И, Господи, позаботься и о этих ребятах, потому что они были очень милыми... и, наверное, соучастниками того, что... технически было преступлением, но... мы ничего не скажем...