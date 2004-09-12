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Постер фильма Грязный стыд
Постер фильма Грязный стыд
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Грязный стыд

Грязный стыд

A Dirty Shame 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.

Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 2 июня 2005
Премьера в мире 12 сентября 2004
Дата выхода
1 сентября 2005 Австралия
20 октября 2005 Аргентина
29 июня 2005 Бельгия
29 апреля 2005 Великобритания
20 мая 2005 Испания
12 сентября 2004 Канада
13 мая 2005 Мексика C
30 декабря 2004 Португалия
24 сентября 2004 США
8 июня 2005 Франция
MPAA NC-17
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 914 166
Производство Fine Line Features, This Is That Productions, Killer Films
Другие названия
A Dirty Shame, Adicta al sexo, Adictos al sexo, Apetyt na seks, Clube dos Pervertidos, Els sexeaddictes, Kirli utanç, Los sexoadictos, Oh, kakve li sramote, Oi xediantropoi, Szégyen és gyalázat, Um Filme Indecente, Οι ξεδιάντροποι, Безсрамница, Брудний сором, Грязный стыд, ア・ダーティ・シェイム
Режиссер
Джон Уотерс
Джон Уотерс
В ролях
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Крис Айзек
Сюзанн Шеперд
Минк Стоул
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb
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