После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.
Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.
|1 сентября 2005
|Австралия
|20 октября 2005
|Аргентина
|29 июня 2005
|Бельгия
|29 апреля 2005
|Великобритания
|20 мая 2005
|Испания
|12 сентября 2004
|Канада
|13 мая 2005
|Мексика
|C
|30 декабря 2004
|Португалия
|24 сентября 2004
|США
|8 июня 2005
|Франция