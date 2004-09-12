После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.

Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.