Цитаты из фильма Самый опасный человек

Цитаты из фильма Самый опасный человек

Гюнтер Бахман [Кладёт ручку в карман Брю] Это просто обычная ручка. Выглядит как ручка, пишет как ручка и слушает как ручка.
Dieter Mohr После 24 часов допроса Карпов признался в участии в атаках на газопроводы, транспорт, инфраструктуру, полицейские участки.
Irna Frey После 24 часов русского допроса любой из нас согласился бы на всё.
Günther Bachmann Ты смотришь на меня, на нас, но нас не существует — ни юридически, ни официально, потому что немецкая разведка должна выполнить задание, которое немецкий закон запрещает, поэтому я и мои люди остаёмся маленькими. Мы остаёмся на улицах. Мы создаём ситуацию. Наши источники к нам не приходят. Мы их находим. Становимся их друзьями, братьями, отцами, любовниками, если надо. Когда они наши, и только тогда, мы направляем их на более крупные цели. Чтобы поймать барракуду, нужна мелкая рыбёшка, чтобы поймать акулу — нужна барракуда.
Martha Sullivan Может, вы могли бы объяснить, как вы видите долгосрочную цель? Чего мы пытаемся добиться?
Günther Bachmann Сделать мир безопаснее. Разве этого недостаточно?
[последние слова]
Günther Bachmann Бл###! Бл###!
Günther Bachmann Вы когда-нибудь видели кровь на улице?
Martha Sullivan Люди, которые тебе доверяли, умирали. И это всегда с тобой.
Günther Bachmann И весь тот ущерб, что мы оставляем позади. Все эти жизни. Все эти пустые комнаты. Ради чего это всё было? Ты задавал себе этот вопрос? Почему мы делаем то, что делаем?
Martha Sullivan Мм-хм, иногда. Но я всегда прихожу к одному и тому же ответу.
Günther Bachmann И каков он?
Martha Sullivan Чтобы сделать мир безопаснее. Разве этого недостаточно?
Günther Bachmann Ты для неё слишком стар, Томми. Мы оба слишком стары. Видишь её. Любишь её. Но ты её никогда не получишь. Даже со всеми этими чёрными деньгами, что у тебя спрятаны в банковских хранилищах.
Günther Bachmann Гамбург — один из самых больших портов мира, Томми. Веками он открывал свои двери каждому чужаку, что приплывал на его берега. А теперь, после 11 сентября, каждый темнокожий для нас — потенциальный убийца. Проблема в том, что некоторые действительно таковы. Вопрос в том, является ли Исса Карпов одним из них.
Martha Sullivan Доктор Фейсал Абдулла — это всё, что мы от него хотим, и даже чуть больше. Он терпим, просвещён, открыт к Западу. Но у каждого хорошего человека есть тёмная сторона, не так ли? А у Абдуллы эта тёмная сторона может тебя убить.
Abdullah Скажите, почему вы решили сделать этот щедрый подарок? Вас кто-то заставляет?
Issa Karpov Нет.
Abdullah Посмотри на меня.
Issa Karpov Это грязные деньги, сэр. Они принадлежат человеку, который совершил много зла. Моему отцу. Я хочу избавиться от него.
Abdullah От чьих грехов вы отрекаетесь, делая этот подарок?
Issa Karpov От грехов моего отца.
Abdullah А от своих грехов? Думаю, вы чувствуете себя потерянным, без Бога и любви. Вам нужно выбрать путь Аллаха. Только так вы по-настоящему освободитесь от этой ноши.
Günther Bachmann Куда идти? Куда идти?
Martha Sullivan Что случилось в Бейруте?
Günther Bachmann Ты знаешь, что случилось в Бейруте. Мои сети рухнули.
Martha Sullivan Так Гамбург — это наказание?
Günther Bachmann Зависит от того, любишь ли ты Гамбург.
Irna Frey Между ними и нами есть разница. Они хотят навредить ему. Мы хотим помочь ему. Видишь, Аннабель, мы не твои враги. Мы — твое решение.
Martha Sullivan Пожалуйста, поработай с нами на этот раз, Гюнтер.
Günther Bachmann Я тебе не доверяю.
Martha Sullivan Старые привычки умирают тяжело.
Günther Bachmann Об этом я и волнуюсь.
Martha Sullivan Я имела в виду твои.
Günther Bachmann Хорошего дня.
Martha Sullivan [Холодно] И тебе.
Martha Sullivan Старые привычки трудно искоренить.
Jamal Ты заставляешь меня предать собственного отца?
Günther Bachmann Ты не предаёшь его. Ты спасёшь его. Это акт любви.
Günther Bachmann Привет, Томми.
Tommy Brue А ты кто?
Günther Bachmann Меня зовут Бахман. Я возглавляю антитеррористический отдел. О нем знают немногие, и ещё меньше его любят.
Jamal Я-Я больше так не могу. Кто-то узнает. Я это чувствую. Мне страшно. Они смотрят на меня. Все они. Я сдался. Всё кончено. Я не твой шпион. Я студент. Ты не можешь заставить меня это делать.
Günther Bachmann Я никогда тебя ни к чему не принуждал, Джамал. И не принужу никогда. Ты это знаешь. Когда мы впервые встретились, помнишь, о чём говорили? Помнишь? Семья. Будущее. Большинство из нас не выбирают. Но ты выбрал. Ты сделал правильный выбор. Это нелегко. Но назад дороги нет — ни для кого из нас. Нельзя отменить то, что уже сделано.
Tommy Brue Я делаю это не для тебя!
Günther Bachmann Что бы ни потребовалось, Томми.
Martha Sullivan Гюнтер Бахман? Марта Салливан. Посольство США, Берлин. Конечно, я знаю вас по репутации.
Günther Bachmann Это вряд ли к добру.
Martha Sullivan Мужчины с хорошей репутацией обычно мне не особо нужны.
Günther Bachmann А как насчёт женщин? Это моя коллега Ирна Фрей.
Annabel Richter Твоя коза привязана.
Title Card Сегодня Гамбург остаётся городом на повышенной готовности — в центре внимания немецких и международных спецслужб, решивших не допустить ошибок 2001 года.
