Гюнтер Бахман[Кладёт ручку в карман Брю]Это просто обычная ручка. Выглядит как ручка, пишет как ручка и слушает как ручка.
Dieter MohrПосле 24 часов допроса Карпов признался в участии в атаках на газопроводы, транспорт, инфраструктуру, полицейские участки.
Irna FreyПосле 24 часов русского допроса любой из нас согласился бы на всё.
Günther BachmannТы смотришь на меня, на нас, но нас не существует — ни юридически, ни официально, потому что немецкая разведка должна выполнить задание, которое немецкий закон запрещает, поэтому я и мои люди остаёмся маленькими. Мы остаёмся на улицах. Мы создаём ситуацию. Наши источники к нам не приходят. Мы их находим. Становимся их друзьями, братьями, отцами, любовниками, если надо. Когда они наши, и только тогда, мы направляем их на более крупные цели. Чтобы поймать барракуду, нужна мелкая рыбёшка, чтобы поймать акулу — нужна барракуда.
Martha SullivanМожет, вы могли бы объяснить, как вы видите долгосрочную цель? Чего мы пытаемся добиться?
Günther BachmannТы для неё слишком стар, Томми. Мы оба слишком стары. Видишь её. Любишь её. Но ты её никогда не получишь. Даже со всеми этими чёрными деньгами, что у тебя спрятаны в банковских хранилищах.
Günther BachmannГамбург — один из самых больших портов мира, Томми. Веками он открывал свои двери каждому чужаку, что приплывал на его берега. А теперь, после 11 сентября, каждый темнокожий для нас — потенциальный убийца. Проблема в том, что некоторые действительно таковы. Вопрос в том, является ли Исса Карпов одним из них.
Martha SullivanДоктор Фейсал Абдулла — это всё, что мы от него хотим, и даже чуть больше. Он терпим, просвещён, открыт к Западу. Но у каждого хорошего человека есть тёмная сторона, не так ли? А у Абдуллы эта тёмная сторона может тебя убить.
AbdullahСкажите, почему вы решили сделать этот щедрый подарок? Вас кто-то заставляет?
Günther BachmannМеня зовут Бахман. Я возглавляю антитеррористический отдел. О нем знают немногие, и ещё меньше его любят.
JamalЯ-Я больше так не могу. Кто-то узнает. Я это чувствую. Мне страшно. Они смотрят на меня. Все они. Я сдался. Всё кончено. Я не твой шпион. Я студент. Ты не можешь заставить меня это делать.
Günther BachmannЯ никогда тебя ни к чему не принуждал, Джамал. И не принужу никогда. Ты это знаешь. Когда мы впервые встретились, помнишь, о чём говорили? Помнишь? Семья. Будущее. Большинство из нас не выбирают. Но ты выбрал. Ты сделал правильный выбор. Это нелегко. Но назад дороги нет — ни для кого из нас. Нельзя отменить то, что уже сделано.