Ты смотришь на меня, на нас, но нас не существует — ни юридически, ни официально, потому что немецкая разведка должна выполнить задание, которое немецкий закон запрещает, поэтому я и мои люди остаёмся маленькими. Мы остаёмся на улицах. Мы создаём ситуацию. Наши источники к нам не приходят. Мы их находим. Становимся их друзьями, братьями, отцами, любовниками, если надо. Когда они наши, и только тогда, мы направляем их на более крупные цели. Чтобы поймать барракуду, нужна мелкая рыбёшка, чтобы поймать акулу — нужна барракуда.