Босиком по слизнякам, 2010

Жестокая смерть матери, умершей от инсульта за рулем автомобиля, оставляет двух ее дочерей в трауре. Кларе, очень жесткой и строгой, придется позаботиться о своей сестре Лили, дикой, незрелой, капризной и раскованной девушке. Старшая, образцовая городская женщина, замужем за Пьером, юристом со светлым будущим, решает покинуть столицу и свой дом, чтобы посвятить себя Лили, которая осталась одна в семейном доме в деревне. Под влиянием Лили Клара постепенно начинает ставить под сомнение свою жизнь и идеалы, познав пьянящий вкус абсолютной свободы…