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Босиком по слизнякам Босиком по слизнякам
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Pieds nus sur les limaces / Lily Sometimes

Босиком по слизнякам, 2010

2010 / Франция
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жестокая смерть матери, умершей от инсульта за рулем автомобиля, оставляет двух ее дочерей в трауре. Кларе, очень жесткой и строгой, придется позаботиться о своей сестре Лили, дикой, незрелой, капризной и раскованной девушке. Старшая, образцовая городская женщина, замужем за Пьером, юристом со светлым будущим, решает покинуть столицу и свой дом, чтобы посвятить себя Лили, которая осталась одна в семейном доме в деревне. Под влиянием Лили Клара постепенно начинает ставить под сомнение свою жизнь и идеалы, познав пьянящий вкус абсолютной свободы… 

  • На роль индейки Лили по имени Вирджило было обучено целых три индейки: Рири, Фифи и Лулу. Хотя все они в разное время присутствовали на съемочной площадке, лишь одна из них оказалась настоящей звездой, полюбившей камеру и так обожавшей актрису Людивин Санье, как будто они уже знали друг друга за много лет до съемок. 
  • За 2 года до съемок режиссер Фабьен Берто собирала маленьких мертвых животных, найденных ей в своем саду или в ближайшем лесу: мышей, крыс, кротов и маленьких птиц. Хранившихся в ее морозильной камере до начала съемок, они были перемещены в морозильную камеру Лили. По окончании фильма их должным образом похоронили.

После внезапной смерти матери Клара вынуждена заботиться о младшей сестре Лилу, чья невероятная чувствительность делает ее уязвимой к внешнему миру и не позволяет быть самостоятельной.

6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 декабря 2010
Возраст 18+
Бюджет €2 300 000
Режиссер
Фабьенн Берто
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Людивин Санье
Людивин Санье
Анн Бенуа
Лайонел Бриан
Бриджитт Катийон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Босиком по слизнякам 2 постера
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Босиком по слизнякам

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