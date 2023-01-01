Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зеленый ад Зеленый ад
Киноафиша Фильмы Зеленый ад Фильмы похожие на Зеленый ад
The Green Inferno Зеленый ад 2013 / США / Чили
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Зеленый ад

Вся информация о фильме
Афтершок
Афтершок
ужасы, триллер 2012, США / Чили
3.0
Лихорадка
Лихорадка
ужасы 2016, США
5.0
Кто там
Кто там
ужасы, триллер 2015, Чили / США
5.0
Причина
Причина
драма 2014, США
6.0
Клоун
Клоун
ужасы 2014, США / Канада
6.0
Бобры-зомби
Бобры-зомби
ужасы, боевик, комедия 2014, США
5.0
Хостел. Часть 3
Хостел. Часть 3
детектив, триллер, ужасы 2011, США
4.0
Я плюю на ваши могилы
Я плюю на ваши могилы
ужасы 2010, США
7.0
Человеческая многоножка
Человеческая многоножка
ужасы, драма 2009, Великобритания / Нидерланды
7.0
Руины
Руины
триллер, ужасы 2008, США
7.0
Хостел 2
Хостел 2
ужасы 2007, США
7.0
Туристас
Туристас
триллер, ужасы, драма, приключения 2006, США
7.0
У холмов есть глаза
У холмов есть глаза
ужасы, триллер, драма 2006, США
7.0
Хостел
Хостел
триллер, ужасы 2005, Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
6.0
Лихорадка
Лихорадка
триллер, ужасы 2002, США
7.0
Тайна дома с часами
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.0
Шрам 3D
Шрам 3D
ужасы, триллер 2008, США
5.0
Жажда смерти
Жажда смерти
боевик, триллер, драма 2017, США
7.0
Грайндхаус
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше