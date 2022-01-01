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Зеленый ад Зеленый ад
Киноафиша Фильмы Зеленый ад Зеленый ад, 2013: актеры и роли
The Green Inferno Зеленый ад 2013 / США / Чили
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Зеленый ад, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот Элай Рот Eli Roth
В ролях
Лоренца Иззо Лоренца Иззо Lorenza Izzo Эриель Леви Ariel Levy Скай Феррейра Скай Феррейра Sky Ferreira Николас Мартинез Кирби Блисс Блэнтон Кирби Блисс Блэнтон Kirby Bliss Blanton Рамон Льяо Ramón Llao
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