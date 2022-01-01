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Пятая власть Пятая власть
Киноафиша Фильмы Пятая власть Пятая власть, 2013: актеры и роли
The Fifth Estate Пятая власть 2013 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Пятая власть, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон Билл Кондон William «Bill» Condon
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Кэрис ван Хаутен Кэрис ван Хаутен Carice van Houten Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Мориц Бляйбтрой Мориц Бляйбтрой Moritz Bleibtreu Лора Линни Лора Линни Laura Linney Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Дэн Стивенс Дэн Стивенс Dan Stevens Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Майкл Джибсон Майкл Джибсон Michael Jibson Майкл Калкин Майкл Калкин Michael Culkin
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