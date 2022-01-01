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Пятая власть
Пятая власть, 2013: актеры и роли
The Fifth Estate
Пятая власть
2013 / США
Трейлер
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Пятая власть, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон
William «Bill» Condon
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Кэрис ван Хаутен
Carice van Houten
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Лора Линни
Laura Linney
Энтони Маки
Anthony Mackie
Дэн Стивенс
Dan Stevens
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Майкл Джибсон
Michael Jibson
Майкл Калкин
Michael Culkin
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Одна
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