«Пятую власть» Билла Кондона непрестанно сравнивают с финчеровской «Социальной сетью», обязательно замечая, насколько же вторая лучше первой. Конечно, то кино повлияло на это, однако бесконечные сравнения с «Социальной сетью» – очень неглупым, весьма симпатичным, но, чего уж там, далеко не самым сильным финчеровским фильмом – слишком предсказуемы и слишком быстро начинают утомлять. Гораздо интереснее своеобразные режиссерские ходы Кондона,…
Кто это? Анонинмусы? ЦРУ? Сноуден с Онищенко?
Его помощник, НИки Лауда)), вот это настоящий Человечеще!!! Он то думает и о людях и о гласности, не то что псих Асанж. Мое мнение, этого внутреннего диссонанса, Асанж не должен испытывать, он по сути приоткрыл щель в ящике "Пандоры", и сколько там из-за этого тысяч агентов перебили по всему миру, это вобще не проблема. Это проблема Америкосов, которые их там вербовали и бросили. Фильм подстава, фильм гавно, и заказняк. 2\10 Асанж - мужик! ✊ ✊
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