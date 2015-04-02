Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пятая власть Пятая власть
Киноафиша Фильмы Пятая власть Отзывы о фильме «Пятая власть»
The Fifth Estate Пятая власть 2013 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Пятая власть»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Пятую власть» Билла Кондона непрестанно сравнивают с финчеровской «Социальной сетью», обязательно замечая, насколько же вторая лучше первой. Конечно, то кино повлияло на это, однако бесконечные сравнения с «Социальной сетью» – очень неглупым, весьма симпатичным, но, чего уж там, далеко не самым сильным финчеровским фильмом – слишком предсказуемы и слишком быстро начинают утомлять. Гораздо интереснее своеобразные режиссерские ходы Кондона,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Странная ситуация, на Форуме одно сообщение, а рецензий уже 8 штук!!!❗️

Кто это? Анонинмусы? ЦРУ? Сноуден с Онищенко?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вобщем кино, больше похоже на "заказуху", на Асанжа, Британцами. Они то ведь до сих пор не могут вытащить его из посольства Эквадарова, у себя в столице✊ ✊ . По максимуму упор гавнофильма на том что Асанж, просто жертва детского насилия, ЛСД, и мании величии, еже с ним.

Его помощник, НИки Лауда)), вот это настоящий Человечеще!!! Он то думает и о людях и о гласности, не то что псих Асанж. Мое мнение, этого внутреннего диссонанса, Асанж не должен испытывать, он по сути приоткрыл щель в ящике "Пандоры", и сколько там из-за этого тысяч агентов перебили по всему миру, это вобще не проблема. Это проблема Америкосов, которые их там вербовали и бросили. Фильм подстава, фильм гавно, и заказняк. 2\10 Асанж - мужик! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Кстати фамилия и репертуар режиссера сам за себя говорит✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Сын
Сын 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши