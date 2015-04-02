Наша рецензия

«Пятую власть» Билла Кондона непрестанно сравнивают с финчеровской «Социальной сетью», обязательно замечая, насколько же вторая лучше первой. Конечно, то кино повлияло на это, однако бесконечные сравнения с «Социальной сетью» – очень неглупым, весьма симпатичным, но, чего уж там, далеко не самым сильным финчеровским фильмом – слишком предсказуемы и слишком быстро начинают утомлять. Гораздо интереснее своеобразные режиссерские ходы Кондона,…