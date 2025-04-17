Франция, Италия, Германия / мелодрама, исторический, приключения / 18+
6.6
О фильме
После того как ее мужа сжигают на костре, Анжелика находит убежище у разбойников, глава которых — друг ее детства Николя. Во время нападения другой банды, Николя вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике бежать. Судьба вновь благосклонна к ней — Анжелике удается выйти замуж за маркиза де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль и отомстить королю — убийце мужа…
ПроизводствоCompagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC), Films Borderie, Fono Roma
Другие названия
Merveilleuse Angélique, Angelique: The Road to Versailles, Báječná Angelika, Maravillosa Angélica, A csodálatos Angélique, Angelika - Enkelten markiisitar, Angeliki, i adamasti, Angelique 2, Angelique à Conquista da Corte, Angelique II - Vägen till Versialles, Angélique Vol.2: The Road to Versailles, Angélique, 2. Teil, Angéliques hævn, Anjelik Saray Yosması, Anjeriku 2/Verusaiyu e no michi, Bajecná Angelika, Cudesna Angelique, Den fantastiske Angelique, Kiều Nữ Angélique, La meravigliosa Angelica, Maravilhosa Angélica, Minunata Angelica, Nuostabioji Anželika, Piękna Angelika, Αγγελική, η αδάμαστη, Η Αγγελική στην αυλή των θαυμάτων, Анжелика в гневе, Великолепната Анжелик, Великолепная Анжелика, Прекрасна Анжеліка, Angélique Merveilleuse, 百劫红颜·安琦丽珂2：通向凡尔赛之路, 百劫红颜 安琦丽珂2：通向凡尔赛之路, Angelique 2 Merveilleuse Angelique
Рейтинг фильма
6.6
Оцените15 голосов
6.5IMDb
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Великолепная Анжелика - смотреть в онлайн-кинотеатре