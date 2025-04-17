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Постер фильма Великолепная Анжелика
6.6
Киноафиша Фильмы Великолепная Анжелика
6.6

Великолепная Анжелика

, 1965
Merveilleuse Angélique
Франция, Италия, Германия / мелодрама, исторический, приключения / 18+
Постер фильма Великолепная Анжелика
6.6

О фильме

После того как ее мужа сжигают на костре, Анжелика находит убежище у разбойников, глава которых — друг ее детства Николя. Во время нападения другой банды, Николя вынужден пожертвовать собой, чтобы позволить Анжелике бежать. Судьба вновь благосклонна к ней — Анжелике удается выйти замуж за маркиза де Плесси-Бельера. Она решает проникнуть в Версаль и отомстить королю — убийце мужа…

В ролях

Мишель Мерсье
Мишель Мерсье
Angélique de Peyrac
Клод Жиро
Philippe de Plessis-Bellières
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Desgrez
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Claude le Petit, dit Le poète croté
Джулиано Джемма
Nicolas
Клер Морье
Ninon de Lenclos
Эрнст Шрёдер
Le capitaine du Châtelet
Чарльз Ренье
Conan Becker
Жак Тожа
Louis XIV
Франсуа Мэтр
Prince de Condé
Режиссер Бернар Бордери
Сценарист Даниэль Буланже, Анн Голон, Серж Голон, Клод Брюле, Бернар Бордери
Композитор Мишель Мань
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Германия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1965
Премьера онлайн 17 апреля 2025
Премьера в мире 1 января 1965
Дата выхода
29 июля 1965 Германия
1 января 1965 США
7 июля 1965 Франция
18 октября 1965 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC), Films Borderie, Fono Roma
Другие названия
Merveilleuse Angélique, Angelique: The Road to Versailles, Báječná Angelika, Maravillosa Angélica, A csodálatos Angélique, Angelika - Enkelten markiisitar, Angeliki, i adamasti, Angelique 2, Angelique à Conquista da Corte, Angelique II - Vägen till Versialles, Angélique Vol.2: The Road to Versailles, Angélique, 2. Teil, Angéliques hævn, Anjelik Saray Yosması, Anjeriku 2/Verusaiyu e no michi, Bajecná Angelika, Cudesna Angelique, Den fantastiske Angelique, Kiều Nữ Angélique, La meravigliosa Angelica, Maravilhosa Angélica, Minunata Angelica, Nuostabioji Anželika, Piękna Angelika, Αγγελική, η αδάμαστη, Η Αγγελική στην αυλή των θαυμάτων, Анжелика в гневе, Великолепната Анжелик, Великолепная Анжелика, Прекрасна Анжеліка, Angélique Merveilleuse, 百劫红颜·安琦丽珂2：通向凡尔赛之路, 百劫红颜 安琦丽珂2：通向凡尔赛之路, Angelique 2 Merveilleuse Angelique

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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Великолепная Анжелика

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