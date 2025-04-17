Анжелика оказывается на Востоке. Захваченная в плен воинами арабского султана, она попадает к нему в гарем, но в очередной раз доказывает свою преданность и любовь к мужу. Единственное чувство, согревающее сердце Анжелики, — это надежда вновь обрести своего возлюбленного…
СтранаФранция / Италия / Германия
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска1968
Премьера онлайн17 апреля 2025
Премьера в мире1 января 1968
Дата выхода
8 августа 1968
Германия
13 марта 1968
Италия
1 июля 1970
Польша
16
1 января 1968
США
21 августа 1968
Франция
ПроизводствоCinéphonic, Commissariat Général du Tourisme Tunisien, Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)
Другие названия
Angélique et le sultan, Angelika a sultán, Angelique og sultanen, Анжелика и султан, Andjelika i sultan, Angelica e il gran sultano, Angélica e o Sultão, Angelica si sultanul, Angelika i sułtan, Angelika ja sulttaani, Angelique 5, Angelique and the Sultan, Angelique en de Sultan, Angélique és a szultán, Angelique och sultanen, Angélique og sultanen/Angélique og slavejægerne, Angélique und der Sultan, Angélique và Quốc Vương Ả Rập, Anjelik çöl melikesi, Anzelika i sultanot, I angeliki kai o soultanos, Η Αγγελική και ο Σουλτάνος, Анжелик и султана, Анжеліка і султан