Анжелика и султан

Анжелика и султан

Angélique et le sultan 18+
О фильме

Анжелика оказывается на Востоке. Захваченная в плен воинами арабского султана, она попадает к нему в гарем, но в очередной раз доказывает свою преданность и любовь к мужу. Единственное чувство, согревающее сердце Анжелики, — это надежда вновь обрести своего возлюбленного…
Страна Франция / Италия / Германия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1968
Премьера онлайн 17 апреля 2025
Премьера в мире 1 января 1968
Дата выхода
8 августа 1968 Германия
13 марта 1968 Италия
1 июля 1970 Польша 16
1 января 1968 США
21 августа 1968 Франция
Производство Cinéphonic, Commissariat Général du Tourisme Tunisien, Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)
Другие названия
Angélique et le sultan, Angelika a sultán, Angelique og sultanen, Анжелика и султан, Andjelika i sultan, Angelica e il gran sultano, Angélica e o Sultão, Angelica si sultanul, Angelika i sułtan, Angelika ja sulttaani, Angelique 5, Angelique and the Sultan, Angelique en de Sultan, Angélique és a szultán, Angelique och sultanen, Angélique og sultanen/Angélique og slavejægerne, Angélique und der Sultan, Angélique và Quốc Vương Ả Rập, Anjelik çöl melikesi, Anzelika i sultanot, I angeliki kai o soultanos, Η Αγγελική και ο Σουλτάνος, Анжелик и султана, Анжеліка і султан
Режиссер
Бернар Бордери
В ролях
Мишель Мерсье
Мишель Мерсье
Робер Оссейн
Робер Оссейн
Жан-Клод Паскаль
Жак Санти
Хельмут Шнайдер
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма "Анжелика"

6.7
6.3 IMDb
