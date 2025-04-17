Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Анжелика и король
6.6
Киноафиша Фильмы Анжелика и король
6.6

Анжелика и король

, 1965
Angélique et le roy
Франция, Италия, Германия / семейный, мелодрама, приключения / 18+
Постер фильма Анжелика и король
6.6

О фильме

Король Людовик XIV дает Анжелике задание: уговорить персидского посла подписать договор с Францией. Решив, что цель оправдывает средства, она использует все свое очарование. Посол соглашается на сделку, но взамен требует прекрасную Анжелику…

В ролях

Мишель Мерсье
Мишель Мерсье
Angélique de Plessis-Bellière
Робер Оссейн
Робер Оссейн
Jeoffrey de Peyrac
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Desgrez
Жак Тожа
Louis XIV
Эстелла Блен
De Montespan
Фред Уильямс
Ràkóczi
Сами Фрей
Bachtiary Bey
Pasquale Martino
Savary
Жан Паредес
Saint-Amon
Рене Лефевр
Colbert
Режиссер Бернар Бордери
Сценарист Анн Голон, Серж Голон, Ален Деко, Бернар Бордери
Композитор Мишель Мань
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1965
Премьера онлайн 17 апреля 2025
Премьера в мире 31 января 1966
Дата выхода
31 января 1966 Германия
25 февраля 1966 Италия
2 сентября 1968 СССР
31 января 1966 США
31 января 1966 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Films Borderie, Fono Roma, Francos Films
Другие названия
Angélique et le roy, Angelique and the King, Angelika a král, Angelika ja kuningas, Анжелика и король, Angelica alla corte del re, Angélica e o Rei, Angélica na Corte do Rei, Angelica și regele, Angélica y el rey, Angelika a kráľ, Angelika i król, Angelique 3, Angelique e o Rei, Angelique en de koning, Angélique és a király, Angelique i kralj, Angelique och kungen, Angelique og kongen, Angélique og kongen, Angélique und der König, Angélique và Nhà Vua, Angélique Vol.3: Angélique and the King, Anjelik ve kral, I angeliki stin avli ton thavmaton, Yosmanin intikami, Η Αγγελική και ο βασιλιάς, Η Αγγελική στην αυλή των θαυμάτων, Анжелик и кралят, Анжеліка і король, 百劫红颜 安琦丽珂3：安琦丽珂与国王, 百劫红颜·安琦丽珂3：安琦丽珂与国王, Angelique 3 Angelique et le Roy

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Анжелика и король - смотреть в онлайн-кинотеатре

Анжелика и король

Похожие фильмы онлайн

Анжелика и султан
 
Неукротимая Анжелика
 
Анжелика, маркиза ангелов
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Анжелика и король

Анжелика и султан
Анжелика и султан мелодрама, приключения
1968, Франция / Италия / Германия
6.0
Неукротимая Анжелика
Неукротимая Анжелика мелодрама, приключения
1967, Франция / Германия / Италия
6.0
Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов мелодрама, приключения
1964, Франция / Германия / Италия
6.0
Великолепная Анжелика
Великолепная Анжелика мелодрама, исторический, приключения
1965, Франция / Италия / Германия
6.0
Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов исторический, мелодрама, приключения
2013, Франция
6.0
Потише басы!
Потише басы! комедия
1971, Франция / Италия
5.0
Тайна Бургундского двора
Тайна Бургундского двора боевик, приключения, драма
1961, Франция / Италия
6.0
Сисси – молодая императрица
Сисси – молодая императрица мелодрама, драма, комедия, исторический
1955, Австрия
7.0
Дни любви
Дни любви комедия, драма
1954, Италия / Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше