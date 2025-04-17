Франция, Италия, Германия / семейный, мелодрама, приключения / 18+
6.6
О фильме
Король Людовик XIV дает Анжелике задание: уговорить персидского посла подписать договор с Францией. Решив, что цель оправдывает средства, она использует все свое очарование. Посол соглашается на сделку, но взамен требует прекрасную Анжелику…
ПроизводствоFilms Borderie, Fono Roma, Francos Films
Другие названия
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените12 голосов
6.6IMDb
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