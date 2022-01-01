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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014: актеры и роли
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
2014 / США
Трейлер
6.1
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс
Francis Lawrence
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Сэм Клафлин
Sam Claflin
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Натали Дормер
Natalie Dormer
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Стэф Доусон
Stef Dawson
Джулианна Мур
Julianne Moore
Лили Рэйб
Lily Rabe
Джон Кьюсак
John Cusack
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
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Одна
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