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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014: актеры и роли
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I 2014 / США
6.1 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс Френсис Лоуренс Francis Lawrence
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Сэм Клафлин Сэм Клафлин Sam Claflin Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Liam Hemsworth Натали Дормер Натали Дормер Natalie Dormer Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Стэф Доусон Стэф Доусон Stef Dawson Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Лили Рэйб Лили Рэйб Lily Rabe Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland
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