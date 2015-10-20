Наша рецензия

В «Голодных играх» снова сменились сценаристы. И, несмотря на верность всех частей киносаги романам-первоисточникам и их генеральной линии, кое-какие отличия все же чувствуются. Адаптацией обеих частей «Сойки-пересмешницы» занялись Питер Крэйг и Дэнни Стронг. Крэйг до этого переводил на киноязык роман Чака Хогана «Принц воров»; режиссером «перевода» стал Бен Аффлек, а фильм получил название The Town (в российском прокате – «Город…