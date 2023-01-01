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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Награды и номинации фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I 2014 / США
6.4 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший музыкальный момент
Победитель
Лучшее перевоплощение
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший герой
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая песня
Номинант
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