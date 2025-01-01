Меню
Цитаты из фильма Шоу века

Jack Fate Я всегда был певцом, и, может, не больше того. Иногда недостаточно знать смысл вещей, порой нужно понимать, чего в них нет. Что значит не знать, на что способен человек, которого любишь? Всё рушится, особенно весь этот аккуратный порядок правил и законов. То, как мы смотрим на мир — это то, кем мы на самом деле являемся. Посмотри с уютного сада — и всё кажется радостным. Поднимись повыше — увидишь грабеж и убийства. Правда и красота — в глазах смотрящего. Я давно перестал пытаться всё понять.
Jack Fate Все мы так или иначе пытаемся убить время. В конце концов, время убивает нас.
Uncle Sweetheart Я всего лишь человек.
Jack Fate Я знаю, быть человеком — это не просто.
Jack Fate Некоторые из нас стремятся к совершенству и добродетели, и если повезёт — мы его достигаем. Но счастье не поймаешь — оно либо приходит, либо нет. Всегда можно сказать: «Если бы да кабы», но «если бы» — это состояние души, в котором мы оказываемся, когда чувствуем себя обделёнными.
Jack Fate Кстати, на какой ты стороне политического баррикады?
Desk Clerk Я не состою ни в одной политической партии, сэр. Можно сказать, я... феминистка
Edmund Больше не будет глупостей. Больше не будет ошибок. Начинается новый день. Пусть Бог поможет вам всем.
Crew Guy #1 Я вот чего не понимаю — всё это гонки, расы, этносы туда-сюда. Понимаешь, о чём я?
Crew Guy #2 Да, ты это же на прошлой неделе говорил.
Jack Fate Я давно не чувствовал себя свободным.
Guard Не давать людям свободу — это большой бизнес.
Drunk Мне звонить, чтобы мне снова налили? Видишь, стакан пустой.
Bobby Cupid Эй, чувак, стакан всегда пуст. Как и место на барной стойке, где должны лежать деньги.
Nina Veronica Никто теперь не знает, кто такой Джек Фэйт. Никому это не интересно. Он ведь не выпускает диски, не ездит с турами, не даёт интервью. Он ничего не делает!
Uncle Sweetheart И не надо! Он — легенда. Иисусу что, дважды по воде ходить, чтобы доказать что-то?
Uncle Sweetheart Это извращённый мир, Джек. Единственный способ защитить себя — сойти с ума.
Uncle Sweetheart Мир — конченный, Джек, единственный способ защититься — сойти с ума.
Soldier Иногда, когда я — когда я мечтаю, мои мечты становятся моей реальностью. Я бы хотел жить в своих снах.
Jack Fate Да, я мечтаю. Я мечтаю, что иду сквозь огонь... Жгучая жара. Я особо не обращаю внимания на свои сны.
Uncle Sweetheart [Джеку Фейту] Ты хорошо выглядишь. У тебя "тюремная бледность". Это тебе к лицу.
Voice On Presidential Answering Machine [пока Джек Фейт разговаривает по телефону] Вы дозвонились до официальной резиденции президента. Построена в 1718 году, сгорела в 1809. Восстановлена в 1819, снова сгорела в 1841.
Animal Wrangler Если я вижу трещину на тротуаре, она для меня красивее любого человека. Трещина в грязи на дне высохшего озера — я считаю их красивее любого человека. Понимаешь, о чём я?
Jack Fate Понимаю. Как проклятие, не так ли? Родиться.
Animal Wrangler Вот именно. Да, потому что мы живём в страхе. Потому что знаем — умрём. Животные не знают, что умрут. Им не страшно. Они живут. Довольны. Настоящим моментом. Это нас сдерживает. Знание о смерти. Я говорю — удивительная благодать, в самом деле.
Uncle Sweetheart Ты понимаешь, о чём эта песня?
Bobby Cupid Да, она о том, как добраться до рая. Надо знать маршрут, прежде чем тронешься в путь.
Uncle Sweetheart Нет, там совсем не об этом. Главное в песне — двойственность, как у Джекила и Хайда. Песня написана с точки зрения Хайда. Вот что тебе нравится. Это про то, как творить зло и пытаться убить свою совесть — если получится. Это не как у него другие песни. Про неверных женщин, бухло, бордели и жестокость общества. Не то. Эта прямо в твоём духе. Про то, как делать добро, манипулируя силами зла. Как раз про тебя.
Jack Fate Ну, мне нужно вернуться на сцену.
Oscar Vogel Сцена — ах да — сцена. Весь мир — театр.
Uncle Sweetheart Кто тебе говорит?
Bobby Cupid Здравый смысл! Голоса в моей голове. Я имею в виду, к чёрту этот ваш концерт, Джек. Давай исчезнем на время, поедем на Южные моря, туда, куда Гоген ходил, и просто...
Uncle Sweetheart [хватается за Бобби] Не знаю, какой из этих голосов в твоей голове говорит, но скажи ему заткнуться, б###ь! И Гоген был биржевым маклером.
Bobby Cupid Слушай, крутой парень. Если хочешь, чтобы мир был плоским — он будет плоским. Если хочешь, чтобы он был круглым — он может быть круглым.
Drunk Ты с##а! Я тоже кое-что знаю.
Bobby Cupid Да. Чем больше знаешь, тем больше страдаешь.
Nina Veronica Его здесь нет.
Uncle Sweetheart Откуда ты знаешь?
Nina Veronica Я говорю, я его не вижу.
Uncle Sweetheart Откуда ты знаешь, что он не как Клод Рейнс в фильме «Человек-невидимка»?
Nina Veronica Кто? Если он не появится, тебе самой лучше стать невидимой.
Jack Fate Красивые животные.
Animal Wrangler Благодарю. Но благодарить надо Бога. Им некогда забивать голову успехом или наживой. Они не мечтают о славе. Не берут в долг, чтобы купить то, что быстро теряет цену. Видишь ли, они красивы потому, что просто есть. Делают то, что должны. Лев не пытается быть тигром. Кролик не пытается копировать обезьяну. Они не пытаются быть тем, кем не являются. В отличие от нас. Нас, людей. Гепард, тигр, змея, обезьяна, павиан, выдра, рысь, толстая свинья, бегемот, носорог, додо, барсук... Каждый — совершенный в своей природе. А потом появился человек. Кто его создал и зачем? Это тайна. Зачем он здесь? Тайна. Мы знаем, что он вторгается. Не знает своего места. Конечно, не знает — у него его нет. Человек — охотник на медведей, ловец пушнины, преследователь оленей. Потом — охотник за пивом, ловец оленей, человек — охотник на медведей, ловец пушнины, человек — преследователь оленей, забойщик детенышей тюленей, ловец дельфинов, самая низшая форма жизни. Самая низкая форма жизни. Он — подстрекатель, возмутитель спокойствия, агитатор, суёт свой нос куда не надо. Зоопарк, аквариум — это тюрьмы для животных. Эти животные не могут ничему научиться у человечества. Человеку нечему их учить.
Nina Veronica Надеюсь, ты расставил приоритеты этого кота по местам. Ты объяснил ограничения, рамки, границы, правила?
Uncle Sweetheart Мы же уже говорили об этом.
Nina Veronica Надеюсь, ты понимаешь, что мы имеем дело с настоящим моментом. Нельзя сравнивать настоящее с прошлым. Мне плевать, что он натворил раньше.
Tom Friend Я ищу Джека Фэйта. Он там?
Bobby Cupid Кто его ищет?
Tom Friend Фрэнд. Том Фрэнд.
Pagan Lace Твоя проблема в том, что ты всё время смотришь на жука на лобовом стекле. Если будешь продолжать смотреть на него, пропустишь весь пейзаж и попадёшь в аварию. Нужно смотреть сквозь лобовое стекло, а не на него.
Uncle Sweetheart Слушай, Джек, я делаю всё, что могу. Стараюсь изо всех сил. Я всего лишь человек.
Jack Fate Я знаю. Быть человеком — это не просто.
Pagan Lace Будь осторожен, Томми. Свет в твоём мозгу может погаснуть.
Tom Friend Раньше я и не думал, что у меня есть мозги.
Pagan Lace Что случилось, Томми? Что тебя тревожит?
Tom Friend Что меня тревожит? Абсурд всей этой бесконечной бесполезной работы. Вот что меня бесит. Осужден на какую-то бессмысленную задачу. Я пытаюсь найти одного парня и спросить у него смысл жизни.
Jack Fate [поёт] Я буду помнить тебя, Когда забуду всех остальных, Ты для меня была верна, Ты для меня была лучшей, Когда не останется ничего, Ты пройдёшь до самой сути, Быстрее всех, кого я знал, Когда я один, В великой неизвестности, Я буду помнить тебя...
Tom Friend А что насчёт Mothers of Invention, Джек. Заппа. Вот парень, который никогда не принимал "нет" в ответ. Он снял целый фильм — "Дядя Мясо", шестнадцать часов подряд, без единого монтажа. И он не стеснялся, правда? А ты? Хм? Ты когда-нибудь позволял себе быть настоящим?
Jack Fate Я всегда был настоящим.
Tom Friend Ты бы протянул руку тонущему? Ты бы думал, что он может тебя утянуть?
Tom Friend Знаешь того певца из группы Bee Gees? Он очень похож на — Джина Питни, правда?
Jack Fate По сравнению с кем?
Tom Friend По сравнению с кем? «Город без пощады» — помнишь это, Джек? То место, где тебя запирали за то, о чём ты даже не думал. Это довольно одинокий мир, не так ли, Джек?
Bobby Cupid Ты всего лишь лох, чувак. Продаёшь энциклопедии от двери к двери. Ты предашь самого себя.
Uncle Sweetheart Кто тебе говорит?
Bobby Cupid Здравый смысл. Голоса в моей голове. Вот кто.
Jack Fate Мой отец контролировал многое, много людей, но он не мог контролировать мою мать. Могу сказать одно — она его тоже никогда не любила. Это не был брак. Это была маскарад. Она не могла любить никого, даже себя. А он любил другую. Моя мать пыталась меня любить, но, кажется, она пыталась меня убить. Мне кажется, она не признавал меня своим сыном. Как будто я стал символом всего, что пошло не так в её жизни, в её мире.
Tom Friend А как насчёт короля сексуальных революционеров? Хефнер, этот ублюдок-баптист, который проповедует библию. Как он здесь замешан? Ты же должен всё знать, мужик. Давай. А? Секс — это более революционно, чем любая идеология.
Tom Friend Я на твоей стороне, хорошо? Я хочу, чтобы твоя история попала на первую полосу «Лондон Таймс», чувак. Тебе нужна эта огласка. Ты знаешь это. Ты недавно бывал в Англии? Там уже не так по-английски. Империя закончилась. Да, у них есть Биг Бен и Башня — ну, это просто парк развлечений. Ты там начинал! Как тебе это? Что империя закончилась. А? Что думаешь об этом? Эй, чувак, я на твоей стороне.
Oscar Vogel Некоторые люди выбирают умирать по-разному. Кто-то бросается с высоты и режет себе вены на падении. Кто-то падает на собственные мечи. А я просто открыл рот.
Tom Friend Слушай, я не хочу здесь быть больше, чем ты.
Jack Fate Сомневаюсь.
Edmund Президент умер.
Jack Fate [поёт] Я начинаю слышать голоса, а вокруг никого нет, Я весь выжат и чувствую себя потерянным, В воскресенье я ходил в церковь, а она прошла мимо, И моя любовь к ней умирает очень долго, И я по пояс в тумане, Почти как будто меня и нет...
Nina Veronica Он это сделал. Я была прямо там. Видела всё своими глазами. Он виноват. Может, это был случайный поступок, но, скажу тебе по правде, всю его жизнь можно поставить под суд.
Bobby Cupid Ты бы предал самого себя
Tom Friend Теперь все убивают. Теперь все умирают.
Uncle Sweetheart Они хотят, чтобы ты спел ту песню "Революция". Знаешь, ту, что Битлз. Медленную версию — ту, что туда-сюда.
Jack Fate "Революция." Что ещё они хотят, чтобы я сыграл?
Uncle Sweetheart У меня тут плейлист. Сейчас гляну, где мои очки? Ладно, поехали: "Революция", "Уличный боец", "Вас б##дь не проведёшь", "Камера №9", "Огайо", "Ночь разрушения", "Гони джемы". Все можешь сыграть.
Jack Fate Не знаю, Свиитхарт. Звучит как много песен.
Uncle Sweetheart Ладно, слушайте, дядя Свитхарт организует благотворительный концерт. Благотворительный концерт — чтобы помочь настоящим жертвам революции. Но при этом я лично буду перекачивать большую часть средств в кошелёк самого жирного кота из всех. Меня! А вы, джентльмены, получите свои деньги полностью.
Percy Когда?
Uncle Sweetheart Определённо при жизни.
Blunt Слушай, у тебя есть бабки или нет?
Percy Заткнись!
Uncle Sweetheart Не могу. Пока я говорю, я знаю, что ещё жив.
Bobby Cupid Там слишком много земли, чувак. Со временем она начинает тебя поглощать.
Uncle Sweetheart О, вот и тёмные принцы, демократические республиканцы. Работают на варвара, который едва ли может правильно написать своё имя. Знаете, единственное, что приятнее, чем видеть вас — это увидеть самого Жнеца. Вы, господа, стоите перед ужасным выбором. Вы двое — жалкие фигуры, плачущие кровью, и эта кровь — ваша. Вы понимаете, господа, что всё это — спектакль?
Bacchus Зачем благотворительный концерт?
Nina Veronica А как ещё заставить рок-звёзд сниматься в телевизоре? Хм? Либо даёшь им дело, либо награду.
Tom Friend Что ты пьёшь?
Editor Что я пью? Я просто прожигаю свою жизнь. Чего? Хочешь тоже?
Uncle Sweetheart Он практически бесплатный. Кого ещё так можно назвать?
Nina Veronica Практически бесплатный? Никто не бывает практически бесплатным. Либо ты свободен, либо ты *не* свободен. Если он собирается играть на этом концерте, то будет играть ровно то, что мы ему скажем.
Prospero Ты вообще когда-нибудь вернёшься?
Jack Fate Я уже вернулся.
Nina Veronica Так где мой главный номер? А? Я только что разговаривала с телеканалом. Им нужно что-то, чтобы продвигать. Им *очень* нужно что-то продвигать. У них есть вопросы по поводу твоей способности выполнять обещанные услуги.
Uncle Sweetheart И я так понимаю, ты сказал им, что я полный король шоу-бизнеса, что у тебя полное мистическое знание и вера в меня, и никаких сомнений в моей способности выполнить обещанное.
Nina Veronica Да, да, что-то вроде того.
Lucius Если хочешь мучиться ради счастья другого, делай это в своё свободное время.
Prospero Ты уезжаешь из города?
Jack Fate Да.
Prospero В этот раз по своей воле?
Jack Fate Не совсем.
Prospero Да никто по-настоящему не уезжает по собственной воле. Куда направляешься?
Jack Fate Туда.
Prospero Хорошее направление.
Uncle Sweetheart Вот в чём дело, я не думаю, что Стинг, Спрингстин, Билли Джоэл или Маккартни сработают. Но, но, но, у меня для тебя сюрприз.
Percy За всё в жизни, дорогуша, надо платить. Либо платишь сразу, вначале, либо потом, в конце.
Tom Friend Ладно, я передумал.
Editor О чём?
Tom Friend О чём? О обо всём.
Editor Обо всём?
Tom Friend О-бо-всём.
Animal Wrangler Я избегаю смотреть на людей. Они меня так отвратительны со всеми своими атомными бомбами, фенами и автомобилями. Они строят больницы как святилища болезней, которые сами же и создают. Люди — одни со своими секретами, в масках и анонимности, никто по-настоящему их не знает.
Desk Clerk Вам нужна женщина, сэр?
Jack Fate Какая именно женщина?
Desk Clerk У меня есть все виды. Рабынь. Иммигранток. Чернокожих женщин. Белых женщин. Молодых. Старых. Богатых, бедных, из среднего класса. Свободных женщин. Западных. Северных. Южных. Интеллектуалок. Радикалок. Современных. Весь ассортимент. Какую хотите?
Jack Fate Нет, я просто устал. Можете дать мне номер?
Uncle Sweetheart Никто не сможет сравниться с тобой, и многие пытались. Я просто знаю — это сработает.
Jack Fate Мне нужны ребята, которые умеют играть.
Uncle Sweetheart У меня тут есть музыканты. Полюбуйся: Simple Twist Of Fate. Лучший и единственный в мире кавер-бэнд Джека Фейта.
Uncle Sweetheart Дамы и господа, сегодня вечером у нас особенный номер. У нас есть не только Твист Судьбы, но и Ча-ча, Бугабу и Ватуси Судьбы: Джек Судьба!
Jack Fate [поёт] Провал на дамбе, вода вот-вот прольётся, болото поднимется, ни одна лодка не поплывёт, направляйся к Уильямс-Пойнту, можешь ноги отбить, можешь раскачать это место, но, эй, разве ты не соскучишься по своему лучшему другу? Придётся найти себе другого лучшего друга, как-то...
Uncle Sweetheart Ты проведёшь это шоу, этот благотворительный концерт, его увидит весь мир. Ты вернёшь свою карьеру на нужный путь, может, турне, может, альбом, а может, и то, и другое. Подзаработаешь немного и спасёшь мир — всё одновременно! Это же политика, Джек, а деньги — это материнское молоко политики, и мы будем их грести лопатой.
Armed Man Как они тебя уговорили на это? Наверное, уже по дну бочки шарят.
Jack Fate У меня ещё несколько песен осталось.
Nina Veronica Я не собираюсь с тобой спорить о терминологии. Слушай, это реально. Это нечто большее, чем просто явления. Там стреляют и убивают. И всё же, как ты определишь войну в наши дни?
Dion Из-за чего они воюют?
Nina Veronica Я не знаю, из-за чего они воюют. Знают ли индуисты, арабы, евреи, ирландцы, мусульмане, буддисты, из-за чего они воюют? Последний, кто действительно это знал, был убит давным-давно. Это все религиозные войны. Слушай, у нас на складах сложены мёртвые инопланетяне. Что ещё ты хочешь узнать?
Uncle Sweetheart Одна известная звезда джазовой эпохи была изуродована прямо здесь, на этой сцене, во время живого шоу. Как же зову того ублюдка? Не могу вспомнить его имени.
Jack Fate Не знаю, Стэггер Ли?
Uncle Sweetheart Нет.
Animal Wrangler Я тебе ещё кое-что скажу. Древние культуры, цивилизации жертвовали животными — коровами, кроликами, козами и тому подобным, вместо людей. А сегодня мы всё сделали наоборот — жертвуем человеком. Как инки, как ацтеки, как большие корпорации.
Uncle Sweetheart Чувак, я собираюсь превратить это место в Вудсток, Альтамонт, Битлз в Ши, Лайв-Эйд и Возвращение Элвиса — всё в одном флаконе.
Bobby Cupid Это одна из гитар, с которых всё началось.
Uncle Sweetheart Выглядит как та, что я мог бы пойти и купить в закоулке за углом.
Bobby Cupid Возможно, и мог бы; но она не была бы такой. Потому что на этой играли "Match Box Blues".
Uncle Sweetheart О, "Match Box Blues".
[поёт]
Uncle Sweetheart Сижу и думаю, Держит ли спичечный коробок мою одежду, Спичек у меня немного, Но путь ещё долог.
[говорит]
Uncle Sweetheart Прямо как ты и я, Джек. Нам ещё далеко идти.
Bobby Cupid Эй, ты когда-нибудь читал «По ком звонит колокол»? Хемингуэй? Вот уж человек, который умел писать. Понимаешь.
Tom Friend Да. Читал.
Bobby Cupid У меня для тебя сюрприз. Подожди, пока увидишь это.
Jack Fate Что это?
Bobby Cupid Это, друг мой, гитара Блайнд Лемона.
Jack Fate Откуда ты это взял?
Bobby Cupid Я приберёг её для тебя.
Uncle Sweetheart Откуда ты знаешь, что она принадлежала Блайнд Лемону?
Bobby Cupid Потому что я взял её из дома этого старика в Далласе, в пятом районе, там, где раньше жил Лайтнин. Блайнд Лемон подарил ей, когда водил его за руку.
Uncle Sweetheart Похоже, единственное, в что ты будешь играть на этой гитаре — в пасьянс.
Uncle Sweetheart Мисс Вероника, познакомьтесь — Джек Фэйт.
Nina Veronica О, да. У меня был один из ваших первых альбомов. Жаль... Муж забрал его во время развода.
Uncle Sweetheart О, глянь-ка, глянь-ка, кого кот занёс. Бобби Купидон. Как ты сюда попал? Джек, ты знал, что он придёт? Где твой паспорт?
Bobby Cupid Мне не нужен никакой чёртов паспорт.
Nina Veronica Понятно ли будет его песни узнать? Вот что я хочу знать.
Uncle Sweetheart Все его песни узнаваемы, даже когда их не узнаешь.
Uncle Sweetheart Проблемы? Я не говорю о своих проблемах, пока они идут. Расскажу тебе о них, когда всё закончится.
Tom Friend Жизнь — это смысл жизни.
Bobby Cupid Если хочешь знать моё мнение, у него ручка кровью вспотела.
Tom Friend Газета — это всего лишь ложная карта мира! Ты когда-нибудь слышал об эпидемии СПИДа? А? А если я скажу, что это выдумка каких-то мужчин-мау-мау в Африке, которые заразили британских моряков? А как насчет Вьетнамской войны, а? Ты вообще о ней слышал? А если я скажу, что её проиграли не на поле боя, а в борделях Сайгона.
Pagan Lace Откуда ты это знаешь?
Tom Friend Ты никогда не раскрываешь свои источники.
Tom Friend А как насчёт - Хендрикса? Помнишь? Помнишь? Помнишь Хендрикса на Вудстоке? Мне просто интересно, тебя там не было, да? Тебя не было на Вудстоке. Ты не был там с Хендриксом. Почему? Где ты был? Ты должен был видеть Хендрикса, чувак. Он был полностью в деле. Не смешивал работу с удовольствием. Играл «Звёздно-полосатое знамя» через две жалкие колонки для полумиллиона человек в грязи. Какой это был крик! Отчаянный крик. Да, один отчаянный призыв к свободе, в унисон с этим рычащим гитарным звуком. И что он — что он там говорил, Джек? Этот номер с «Звёздно-полосатым знаменем». О чём это было? Революция? Не думаю. В каждой ноте, что он играл, слышались слёзы. Говорил: люби меня, люби меня! Я не предатель, я — коренной сын! Он взял этот славный гимн и «забросил» на него наркотические бомбы. Этот крик был слышен по всему миру. Говорил: эй, я — американский гражданин! Он взывал к своим предкам. Пилигримам. Пилигримы, им не нужны были никакие чёртовы паспорта, правда? Хендрикс, Джек, он был последним стоящим. Гордость и честь. Вот о чём всё это. Но — нет, его не услышали. Одинокий жалкий крик — в городе без жалости. А ты что думаешь? Вот что я хочу знать.
Jack Fate Если я ничего больше не знаю, то знаю одно точно: святое скрыто в обычном, в повседневных вещах. Тебе говорят, что всё — ерунда, законы природы — ерунда, гравитация — ерунда, отношений нет, работы нет. Всё на кону, и нет причины ни для чего. Вот во что они хотят заставить тебя верить. Можно сказать, меня толкнули вниз, но моё падение не закончилось внизу тех лестниц. Оно продолжалось, и, казалось, длилось вечно. Жди худшего — и получишь его. Вот чему он меня учил. Все мы так или иначе пытаемся убить время. А в итоге время убивает нас.
Mrs. Brown Рада познакомиться, мистер Фейт.
Jack Fate Кто это?
Uncle Sweetheart Это миссис Браун, у неё чудесная дочь.
Mrs. Brown Моя дочь выучила все ваши песни наизусть.
Jack Fate Зачем она это сделала?
Mrs. Brown Потому что я её заставила, вот почему.
Uncle Sweetheart [поёт] Господи, как же жарко здесь, Похоже, кондиционер сломался.
Mrs. Brown's Daughter [поёт] Соберитесь, люди, Где бы вы ни были, И признайте, что воды, Вокруг вас поднялись, И примите, что скоро, Вы промокнете до нитки. Если ваше время Для вас ценно, Тогда лучше начните плыть, Иначе утонете, Как камень, Ведь времена меняются...
Jack Fate Я должен его увидеть. Устал уже не видеть его. Хочу, чтобы он увидел меня.
Bobby Cupid К чёрту этот так называемый концерт. Джек. Эти ребята здесь — просто наркоманы от света и звука. Чёрт возьми, давай уедем куда-нибудь, где можно увидеть землю и небо. Поедем на Южные моря. Поедем туда, куда ходил Гоген, и просто исчезнем на время. Потому что этот парень здесь — как богомол. Он не убивает своих жертв. Он просто...
Uncle Sweetheart Эй, не знаю, чей это голос из твоего рта, но скажи ему, чтоб он заткнулся, б#я. Гоген был биржевым маклером.
Uncle Sweetheart Слушай, ты же знаешь, что я не какой-то жестокий человек с деньгами и властью.
Jack Fate Ты как химик, который изобретает новый препарат и плевать хочет на побочные эффекты.
Mistress Слушай, не забывай. Дом — это убежище. Теплое место для сердца и разума. Что я могу для тебя сделать? Я хочу что-то для тебя сделать. Что я могу сделать?
Edmund Ты знаешь, как это бывает, Джек. Когда низшие хотят восстать — они восстают. А когда становятся равными — хотят быть выше.
Bobby Cupid Эй, у меня для тебя есть. Что сказал обезьяна леопарду во время карточной игры? Я думал, ты — гепа##.
Jack Fate Я помню твою маму. Прекрасная женщина. Она всегда просила разрешения, прежде чем что-то сделать.
Edmund Да, прежде чем с листа цветка сорвать, она спрашивала разрешения.
Jack Fate Но настоящую грязь это не смывало.
Edmund Нет, никто не мог.
Tom Friend Ты меня избегаешь, приятель. Тебе не нужно этого делать. Я просто хочу кое-что узнать. Хочу задать тебе пару вопросов. Кто зарабатывает на этом концерте? Чьи карманы тут набиваются?
Nina Veronica Вот текст песни "Джэйлхаус Рок". Руководство настаивает, чтобы её исполнили, понятно.
Uncle Sweetheart "Джэйлхаус Рок"? Почему им хочется это услышать?
Nina Veronica Ну, послушай слова. Дай сюда. Где они? Не знаю. Там что-то про вечеринку, которую начальник тюрьмы устроит в окружной тюрьме. Они видят в этой песне надежду, понимаешь. Что-то вроде - вроде - равенства. Хотят посеять семена надежды.
Uncle Sweetheart Много кто пытался посеять семена надежды.
Uncle Sweetheart Ах, смотри-ка. Мечтатель пришёл. Что происходит, мечтатель?
Bobby Cupid Там какой-то парень шастает рядом.
Uncle Sweetheart Он меня ищет? Как он выглядит?
Bobby Cupid Как он выглядит? У него усы Фу Манчу. С какой-то странной метиской. Выглядит как паразит, кровопийца, какое-то двуличное чудовище. Шпион.
Uncle Sweetheart Вот это настрой. Ты всё это можешь определить, просто глядя на человека?
Bobby Cupid Да, у человека бывает куча признаков. Он сказал, что с прессой. Ли, он бы его, наверное, застрелил. Шерман бы его повесил.
Tom Friend Ты считаешь, что добро и зло — не имеют значения? Объясни мне почему.
Tom Friend От какого дудла силы ты куришь? Говори, ты же должен знать всё. Что тебя заводит, чувак?
Jack Fate [поёт] "О, помоги мне в слабости моей", слышал я странника, Когда вели его из зала суда, И уводили прочь, "Мой путь был нелёгким, И времени у меня не много, И всё ещё я не знаю, Что же я натворил не так"...
Tom Friend Тебе нравятся люди, которые падают на колени и лебезят перед тобой, да? Я так не делаю, вот почему ты меня не любишь, да? Сколько тебе платят за то, что ты бегешь по этому рингу?
Pagan Lace О, он хорош. Он великолепен. Я люблю его песни, потому что они не — они не точные. Они совершенно открыты для интерпретации.
Uncle Sweetheart Хочешь жить вечно? Влей в кровь немного спиртного.
Tom Friend Помнишь Дженис Джоплин, Джуди Гарленд рок-н-ролла? Она прошла через всё, правда? Господи, всё, чего она хотела — это «Мерседес-Бенц».
Jack Fate [поёт] Куплю я кувшин рома, Детке дам немного, Даймонд Джо, Ты лучше приходи и забирай меня, Даймонд Джо...
Nina Veronica Ну что, скажи, мы в жопе или нет?
Uncle Sweetheart Я — нет. А ты? Думаю, проблема в том, что тебя никто не кидает.
Nina Veronica Да, да. Не могу поверить, что ты из этой катастрофы сделаешь соблазн.
Editor Скажу тебе одно — там есть история.
Tom Friend Это не история. Это не история. Это — каждая история. *Это* и есть история.
Editor Сделай из этого что-нибудь. А если не можешь, сэр, тогда — выдумывай!
Editor Ты всё ещё журналист или уже "писатель"?
Tom Friend Тоже самое здесь.
Pagan Lace У нас всегда весело.
Tom Friend Весёлые времена не длятся долго.
Pagan Lace Ты всё так трагично воспринимаешь.
Tom Friend Трагично? Я не делаю это трагичным. Вся история, так или иначе, трагична.
Pagan Lace Я не понимаю, о чём ты.
Tom Friend Ты газеты не читаешь? Извращенец теперь будет главным.
Tom Friend Слушай, мир перенаселён. Тяжело пробиться наверх. В лифт стоит длинная очередь.
Pagan Lace Неважно. Мы пойдём по лестнице.
Soldier Я родом из маленькой деревушки в горах. У нас даже врача не было. Поэтому я присоединился к повстанцам. Я не знал, в чём ответы. И до сих пор не знаю. Я просто понимал, что надо выбирать сторону. Мне пришлось пережить болезни и несправедливость. Вся моя семья отвернулась от меня. Они отреклись от меня. Я пытался объяснить, но, но, но они просто не хотели меня слушать. Вскоре я увидел, что движение повстанцев было коррумпировано. Руководство лгало людям. Они хотели заменить старое правительство новым, которое было не лучше. Они брали — брали деньги у людей, они, они, они давали обещания, которых не собирались выполнять. А потом маленькая армия контрреволюционеров выросла, чтобы сражаться с повстанцами в горах, где правительственные силы были неэффективны. Я сменил сторону. Никто этого не заметил. Это новое движение боролось за правду, в которую якобы верили повстанцы, но на самом деле не верили. И тогда я понял, что это движение финансируется тем самым правительством, которое я хотел свергнуть. В этот момент я осознал, что не хочу падения правительства. Его просто заменит анархия. Я — я начал верить в сохранение республики; поэтому я присоединился к правительственным силам. Я храбро сражался за их дело. А потом однажды мы уничтожили маленькую деревню. Они, они говорили что-то о том, что повстанцы проникли туда. Но это была ложь. Все мужчины либо мертвы, либо стары. А там — там остались только женщины и дети. — — — Это была моя деревня.
Tom Friend У меня мало времени.
Editor Чёрт побери, у тебя мало времени? Авраам Линкольн, послушай меня, Авраам Линкольн произнёс знаменитую речь в Геттисберге за пять минут. Пять! Так что не смей говорить мне про время.
Pagan Lace Восстань, Господь: спаси меня. Восстань, Господь: спаси меня. Восстань, Господь: спаси меня.
Tom Friend Как дела?
Editor Как дела? Разве это не интересный вопрос ко мне? У меня раненые журналисты. У меня журналисты, которых держат в заложниках. Я имею двух мёртвых журналистов. У меня журналисты на передовой. У меня журналисты под прикрытием — с повстанцами, с контрповстанцами. У меня люди внутри Капитолия — даже в Офисе самого Президента.
Uncle Sweetheart Слушай, сынок, я торговал порнухой из багажника машины ещё до твоего рождения. Не говори мне, что мои лучшие дни прошли! Ты — самая отстойная отбросина. Тебе вообще не стоило рождаться, ты, проклятый уё###й!
Uncle Sweetheart Это будет патриотическая рапсодия, Джек. Вот в чём дело. Ты будешь работать для народа. Для крестьян. Для детей. Представь, что ты переродился во время гражданской войны в Вавилоне.
Jack Fate Гражданская война в Вавилоне?
Uncle Sweetheart Давай, сынок, очнись! Чтобы увидеть будущее, нужно встать на цыпочки.
Edmund Звёзд здесь больших не было. Большие звёзды считают, что тут слишком опасно. Большие звёзды любят участвовать в благотворительности, но только если её проводят в местах, где их не будут застреливать. Слушай, позволь спросить: ты когда-нибудь встречал больших звёзд с яйцами? А? С настоящими яйцами? С хоть каким-нибудь грёбаным умом и харизмой? Нет? Нет? Мой друг, большие звёзды любят — любят безопасность. Они не готовы рисковать жизнью ради дела, которого не понимают. Ну а кто готов, а?
Edgar Ты слышал, кто главный номер?
Edmund Слушай, мне нравится Бетховен и Стравинский. Шуберт тоже классный. Современная музыка меня не трогает. И, если честно, президента тоже.
Edgar Ну, хотя бы это не какой-нибудь банджоист.
Jack Fate В мире моего отца не берут то, что принадлежит другим. Ни его золото. Ни его серебро. Ни его женщину. Я думал, что делаю это ради матери. Думал, что ради страны. В конечном итоге я понял — я делаю это для себя. В конце концов, сильнейшая рука натягивает лук.
Uncle Sweetheart Эй, ты весь кожа да кости.
Jack Fate Таковы мы все. Впрочем, мне не нужно разбрасываться своим весом. Посмотри на себя. Должно быть, набрал пару килограммов.
Uncle Sweetheart Ем с дерева познания добра и зла.
Jack Fate Он пожертвовал всем, чего когда-либо хотел, чтобы достичь своей судьбы — править этой империей железной рукой. Из притонов и игорных заведений он взобрался на высшую ступень цивилизации — президент этой проклятой нации.
Uncle Sweetheart Позволь показать тебе это место. У меня есть часть его.
Jack Fate Какую часть?
Uncle Sweetheart Каждый день она разная.
