Jack FateЯ всегда был певцом, и, может, не больше того. Иногда недостаточно знать смысл вещей, порой нужно понимать, чего в них нет. Что значит не знать, на что способен человек, которого любишь? Всё рушится, особенно весь этот аккуратный порядок правил и законов. То, как мы смотрим на мир — это то, кем мы на самом деле являемся. Посмотри с уютного сада — и всё кажется радостным. Поднимись повыше — увидишь грабеж и убийства. Правда и красота — в глазах смотрящего. Я давно перестал пытаться всё понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateВсе мы так или иначе пытаемся убить время. В конце концов, время убивает нас.
Jack FateНекоторые из нас стремятся к совершенству и добродетели, и если повезёт — мы его достигаем. Но счастье не поймаешь — оно либо приходит, либо нет. Всегда можно сказать: «Если бы да кабы», но «если бы» — это состояние души, в котором мы оказываемся, когда чувствуем себя обделёнными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateКстати, на какой ты стороне политического баррикады?
Desk ClerkЯ не состою ни в одной политической партии, сэр. Можно сказать, я... феминистка
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EdmundБольше не будет глупостей. Больше не будет ошибок. Начинается новый день. Пусть Бог поможет вам всем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crew Guy #1Я вот чего не понимаю — всё это гонки, расы, этносы туда-сюда. Понимаешь, о чём я?
Crew Guy #2Да, ты это же на прошлой неделе говорил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateЯ давно не чувствовал себя свободным.
GuardНе давать людям свободу — это большой бизнес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DrunkМне звонить, чтобы мне снова налили? Видишь, стакан пустой.
Bobby CupidЭй, чувак, стакан всегда пуст. Как и место на барной стойке, где должны лежать деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina VeronicaНикто теперь не знает, кто такой Джек Фэйт. Никому это не интересно. Он ведь не выпускает диски, не ездит с турами, не даёт интервью. Он ничего не делает!
Uncle SweetheartИ не надо! Он — легенда. Иисусу что, дважды по воде ходить, чтобы доказать что-то?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartЭто извращённый мир, Джек. Единственный способ защитить себя — сойти с ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartМир — конченный, Джек, единственный способ защититься — сойти с ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SoldierИногда, когда я — когда я мечтаю, мои мечты становятся моей реальностью. Я бы хотел жить в своих снах.
Jack FateДа, я мечтаю. Я мечтаю, что иду сквозь огонь... Жгучая жара. Я особо не обращаю внимания на свои сны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Sweetheart[Джеку Фейту]Ты хорошо выглядишь. У тебя "тюремная бледность". Это тебе к лицу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice On Presidential Answering Machine[пока Джек Фейт разговаривает по телефону] Вы дозвонились до официальной резиденции президента. Построена в 1718 году, сгорела в 1809. Восстановлена в 1819, снова сгорела в 1841.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Animal WranglerЕсли я вижу трещину на тротуаре, она для меня красивее любого человека. Трещина в грязи на дне высохшего озера — я считаю их красивее любого человека. Понимаешь, о чём я?
Jack FateПонимаю. Как проклятие, не так ли? Родиться.
Animal WranglerВот именно. Да, потому что мы живём в страхе. Потому что знаем — умрём. Животные не знают, что умрут. Им не страшно. Они живут. Довольны. Настоящим моментом. Это нас сдерживает. Знание о смерти. Я говорю — удивительная благодать, в самом деле.
Bobby CupidДа, она о том, как добраться до рая. Надо знать маршрут, прежде чем тронешься в путь.
Uncle SweetheartНет, там совсем не об этом. Главное в песне — двойственность, как у Джекила и Хайда. Песня написана с точки зрения Хайда. Вот что тебе нравится. Это про то, как творить зло и пытаться убить свою совесть — если получится. Это не как у него другие песни. Про неверных женщин, бухло, бордели и жестокость общества. Не то. Эта прямо в твоём духе. Про то, как делать добро, манипулируя силами зла. Как раз про тебя.
Uncle SweetheartОткуда ты знаешь, что он не как Клод Рейнс в фильме «Человек-невидимка»?
Nina VeronicaКто? Если он не появится, тебе самой лучше стать невидимой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateКрасивые животные.
Animal WranglerБлагодарю. Но благодарить надо Бога. Им некогда забивать голову успехом или наживой. Они не мечтают о славе. Не берут в долг, чтобы купить то, что быстро теряет цену. Видишь ли, они красивы потому, что просто есть. Делают то, что должны. Лев не пытается быть тигром. Кролик не пытается копировать обезьяну. Они не пытаются быть тем, кем не являются. В отличие от нас. Нас, людей. Гепард, тигр, змея, обезьяна, павиан, выдра, рысь, толстая свинья, бегемот, носорог, додо, барсук... Каждый — совершенный в своей природе. А потом появился человек. Кто его создал и зачем? Это тайна. Зачем он здесь? Тайна. Мы знаем, что он вторгается. Не знает своего места. Конечно, не знает — у него его нет. Человек — охотник на медведей, ловец пушнины, преследователь оленей. Потом — охотник за пивом, ловец оленей, человек — охотник на медведей, ловец пушнины, человек — преследователь оленей, забойщик детенышей тюленей, ловец дельфинов, самая низшая форма жизни. Самая низкая форма жизни. Он — подстрекатель, возмутитель спокойствия, агитатор, суёт свой нос куда не надо. Зоопарк, аквариум — это тюрьмы для животных. Эти животные не могут ничему научиться у человечества. Человеку нечему их учить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina VeronicaНадеюсь, ты расставил приоритеты этого кота по местам. Ты объяснил ограничения, рамки, границы, правила?
Pagan LaceТвоя проблема в том, что ты всё время смотришь на жука на лобовом стекле. Если будешь продолжать смотреть на него, пропустишь весь пейзаж и попадёшь в аварию. Нужно смотреть сквозь лобовое стекло, а не на него.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartСлушай, Джек, я делаю всё, что могу. Стараюсь изо всех сил. Я всего лишь человек.
Jack FateЯ знаю. Быть человеком — это не просто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pagan LaceБудь осторожен, Томми. Свет в твоём мозгу может погаснуть.
Tom FriendРаньше я и не думал, что у меня есть мозги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pagan LaceЧто случилось, Томми? Что тебя тревожит?
Tom FriendЧто меня тревожит? Абсурд всей этой бесконечной бесполезной работы. Вот что меня бесит. Осужден на какую-то бессмысленную задачу. Я пытаюсь найти одного парня и спросить у него смысл жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Fate[поёт]Я буду помнить тебя, Когда забуду всех остальных, Ты для меня была верна, Ты для меня была лучшей, Когда не останется ничего, Ты пройдёшь до самой сути, Быстрее всех, кого я знал, Когда я один, В великой неизвестности, Я буду помнить тебя...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendА что насчёт Mothers of Invention, Джек. Заппа. Вот парень, который никогда не принимал "нет" в ответ. Он снял целый фильм — "Дядя Мясо", шестнадцать часов подряд, без единого монтажа. И он не стеснялся, правда? А ты? Хм? Ты когда-нибудь позволял себе быть настоящим?
Jack FateЯ всегда был настоящим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendТы бы протянул руку тонущему? Ты бы думал, что он может тебя утянуть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendЗнаешь того певца из группы Bee Gees? Он очень похож на — Джина Питни, правда?
Jack FateПо сравнению с кем?
Tom FriendПо сравнению с кем? «Город без пощады» — помнишь это, Джек? То место, где тебя запирали за то, о чём ты даже не думал. Это довольно одинокий мир, не так ли, Джек?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby CupidТы всего лишь лох, чувак. Продаёшь энциклопедии от двери к двери. Ты предашь самого себя.
Bobby CupidЗдравый смысл. Голоса в моей голове. Вот кто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateМой отец контролировал многое, много людей, но он не мог контролировать мою мать. Могу сказать одно — она его тоже никогда не любила. Это не был брак. Это была маскарад. Она не могла любить никого, даже себя. А он любил другую. Моя мать пыталась меня любить, но, кажется, она пыталась меня убить. Мне кажется, она не признавал меня своим сыном. Как будто я стал символом всего, что пошло не так в её жизни, в её мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendА как насчёт короля сексуальных революционеров? Хефнер, этот ублюдок-баптист, который проповедует библию. Как он здесь замешан? Ты же должен всё знать, мужик. Давай. А? Секс — это более революционно, чем любая идеология.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendЯ на твоей стороне, хорошо? Я хочу, чтобы твоя история попала на первую полосу «Лондон Таймс», чувак. Тебе нужна эта огласка. Ты знаешь это. Ты недавно бывал в Англии? Там уже не так по-английски. Империя закончилась. Да, у них есть Биг Бен и Башня — ну, это просто парк развлечений. Ты там начинал! Как тебе это? Что империя закончилась. А? Что думаешь об этом? Эй, чувак, я на твоей стороне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar VogelНекоторые люди выбирают умирать по-разному. Кто-то бросается с высоты и режет себе вены на падении. Кто-то падает на собственные мечи. А я просто открыл рот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendСлушай, я не хочу здесь быть больше, чем ты.
Jack Fate[поёт]Я начинаю слышать голоса, а вокруг никого нет, Я весь выжат и чувствую себя потерянным, В воскресенье я ходил в церковь, а она прошла мимо, И моя любовь к ней умирает очень долго, И я по пояс в тумане, Почти как будто меня и нет...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina VeronicaОн это сделал. Я была прямо там. Видела всё своими глазами. Он виноват. Может, это был случайный поступок, но, скажу тебе по правде, всю его жизнь можно поставить под суд.
Uncle SweetheartОни хотят, чтобы ты спел ту песню "Революция". Знаешь, ту, что Битлз. Медленную версию — ту, что туда-сюда.
Jack Fate"Революция." Что ещё они хотят, чтобы я сыграл?
Uncle SweetheartУ меня тут плейлист. Сейчас гляну, где мои очки? Ладно, поехали: "Революция", "Уличный боец", "Вас б##дь не проведёшь", "Камера №9", "Огайо", "Ночь разрушения", "Гони джемы". Все можешь сыграть.
Jack FateНе знаю, Свиитхарт. Звучит как много песен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartЛадно, слушайте, дядя Свитхарт организует благотворительный концерт. Благотворительный концерт — чтобы помочь настоящим жертвам революции. Но при этом я лично буду перекачивать большую часть средств в кошелёк самого жирного кота из всех. Меня! А вы, джентльмены, получите свои деньги полностью.
Bobby CupidТам слишком много земли, чувак. Со временем она начинает тебя поглощать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartО, вот и тёмные принцы, демократические республиканцы. Работают на варвара, который едва ли может правильно написать своё имя. Знаете, единственное, что приятнее, чем видеть вас — это увидеть самого Жнеца. Вы, господа, стоите перед ужасным выбором. Вы двое — жалкие фигуры, плачущие кровью, и эта кровь — ваша. Вы понимаете, господа, что всё это — спектакль?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BacchusЗачем благотворительный концерт?
Nina VeronicaА как ещё заставить рок-звёзд сниматься в телевизоре? Хм? Либо даёшь им дело, либо награду.
Nina VeronicaПрактически бесплатный? Никто не бывает практически бесплатным. Либо ты свободен, либо ты *не* свободен. Если он собирается играть на этом концерте, то будет играть ровно то, что мы ему скажем.
Nina VeronicaТак где мой главный номер? А? Я только что разговаривала с телеканалом. Им нужно что-то, чтобы продвигать. Им *очень* нужно что-то продвигать. У них есть вопросы по поводу твоей способности выполнять обещанные услуги.
Uncle SweetheartИ я так понимаю, ты сказал им, что я полный король шоу-бизнеса, что у тебя полное мистическое знание и вера в меня, и никаких сомнений в моей способности выполнить обещанное.
Animal WranglerЯ избегаю смотреть на людей. Они меня так отвратительны со всеми своими атомными бомбами, фенами и автомобилями. Они строят больницы как святилища болезней, которые сами же и создают. Люди — одни со своими секретами, в масках и анонимности, никто по-настоящему их не знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Desk ClerkВам нужна женщина, сэр?
Jack FateКакая именно женщина?
Desk ClerkУ меня есть все виды. Рабынь. Иммигранток. Чернокожих женщин. Белых женщин. Молодых. Старых. Богатых, бедных, из среднего класса. Свободных женщин. Западных. Северных. Южных. Интеллектуалок. Радикалок. Современных. Весь ассортимент. Какую хотите?
Jack FateНет, я просто устал. Можете дать мне номер?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartНикто не сможет сравниться с тобой, и многие пытались. Я просто знаю — это сработает.
Jack FateМне нужны ребята, которые умеют играть.
Uncle SweetheartУ меня тут есть музыканты. Полюбуйся: Simple Twist Of Fate. Лучший и единственный в мире кавер-бэнд Джека Фейта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartДамы и господа, сегодня вечером у нас особенный номер. У нас есть не только Твист Судьбы, но и Ча-ча, Бугабу и Ватуси Судьбы: Джек Судьба!
Jack Fate[поёт]Провал на дамбе, вода вот-вот прольётся, болото поднимется, ни одна лодка не поплывёт, направляйся к Уильямс-Пойнту, можешь ноги отбить, можешь раскачать это место, но, эй, разве ты не соскучишься по своему лучшему другу? Придётся найти себе другого лучшего друга, как-то...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartТы проведёшь это шоу, этот благотворительный концерт, его увидит весь мир. Ты вернёшь свою карьеру на нужный путь, может, турне, может, альбом, а может, и то, и другое. Подзаработаешь немного и спасёшь мир — всё одновременно! Это же политика, Джек, а деньги — это материнское молоко политики, и мы будем их грести лопатой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Armed ManКак они тебя уговорили на это? Наверное, уже по дну бочки шарят.
Jack FateУ меня ещё несколько песен осталось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina VeronicaЯ не собираюсь с тобой спорить о терминологии. Слушай, это реально. Это нечто большее, чем просто явления. Там стреляют и убивают. И всё же, как ты определишь войну в наши дни?
DionИз-за чего они воюют?
Nina VeronicaЯ не знаю, из-за чего они воюют. Знают ли индуисты, арабы, евреи, ирландцы, мусульмане, буддисты, из-за чего они воюют? Последний, кто действительно это знал, был убит давным-давно. Это все религиозные войны. Слушай, у нас на складах сложены мёртвые инопланетяне. Что ещё ты хочешь узнать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartОдна известная звезда джазовой эпохи была изуродована прямо здесь, на этой сцене, во время живого шоу. Как же зову того ублюдка? Не могу вспомнить его имени.
Animal WranglerЯ тебе ещё кое-что скажу. Древние культуры, цивилизации жертвовали животными — коровами, кроликами, козами и тому подобным, вместо людей. А сегодня мы всё сделали наоборот — жертвуем человеком. Как инки, как ацтеки, как большие корпорации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartЧувак, я собираюсь превратить это место в Вудсток, Альтамонт, Битлз в Ши, Лайв-Эйд и Возвращение Элвиса — всё в одном флаконе.
Bobby CupidЕсли хочешь знать моё мнение, у него ручка кровью вспотела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendГазета — это всего лишь ложная карта мира! Ты когда-нибудь слышал об эпидемии СПИДа? А? А если я скажу, что это выдумка каких-то мужчин-мау-мау в Африке, которые заразили британских моряков? А как насчет Вьетнамской войны, а? Ты вообще о ней слышал? А если я скажу, что её проиграли не на поле боя, а в борделях Сайгона.
Tom FriendТы никогда не раскрываешь свои источники.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendА как насчёт - Хендрикса? Помнишь? Помнишь? Помнишь Хендрикса на Вудстоке? Мне просто интересно, тебя там не было, да? Тебя не было на Вудстоке. Ты не был там с Хендриксом. Почему? Где ты был? Ты должен был видеть Хендрикса, чувак. Он был полностью в деле. Не смешивал работу с удовольствием. Играл «Звёздно-полосатое знамя» через две жалкие колонки для полумиллиона человек в грязи. Какой это был крик! Отчаянный крик. Да, один отчаянный призыв к свободе, в унисон с этим рычащим гитарным звуком. И что он — что он там говорил, Джек? Этот номер с «Звёздно-полосатым знаменем». О чём это было? Революция? Не думаю. В каждой ноте, что он играл, слышались слёзы. Говорил: люби меня, люби меня! Я не предатель, я — коренной сын! Он взял этот славный гимн и «забросил» на него наркотические бомбы. Этот крик был слышен по всему миру. Говорил: эй, я — американский гражданин! Он взывал к своим предкам. Пилигримам. Пилигримы, им не нужны были никакие чёртовы паспорта, правда? Хендрикс, Джек, он был последним стоящим. Гордость и честь. Вот о чём всё это. Но — нет, его не услышали. Одинокий жалкий крик — в городе без жалости. А ты что думаешь? Вот что я хочу знать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateЕсли я ничего больше не знаю, то знаю одно точно: святое скрыто в обычном, в повседневных вещах. Тебе говорят, что всё — ерунда, законы природы — ерунда, гравитация — ерунда, отношений нет, работы нет. Всё на кону, и нет причины ни для чего. Вот во что они хотят заставить тебя верить. Можно сказать, меня толкнули вниз, но моё падение не закончилось внизу тех лестниц. Оно продолжалось, и, казалось, длилось вечно. Жди худшего — и получишь его. Вот чему он меня учил. Все мы так или иначе пытаемся убить время. А в итоге время убивает нас.
Mrs. BrownМоя дочь выучила все ваши песни наизусть.
Jack FateЗачем она это сделала?
Mrs. BrownПотому что я её заставила, вот почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Sweetheart[поёт]Господи, как же жарко здесь, Похоже, кондиционер сломался.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Brown's Daughter[поёт]Соберитесь, люди, Где бы вы ни были, И признайте, что воды, Вокруг вас поднялись, И примите, что скоро, Вы промокнете до нитки. Если ваше время Для вас ценно, Тогда лучше начните плыть, Иначе утонете, Как камень, Ведь времена меняются...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateЯ должен его увидеть. Устал уже не видеть его. Хочу, чтобы он увидел меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby CupidК чёрту этот так называемый концерт. Джек. Эти ребята здесь — просто наркоманы от света и звука. Чёрт возьми, давай уедем куда-нибудь, где можно увидеть землю и небо. Поедем на Южные моря. Поедем туда, куда ходил Гоген, и просто исчезнем на время. Потому что этот парень здесь — как богомол. Он не убивает своих жертв. Он просто...
Uncle SweetheartЭй, не знаю, чей это голос из твоего рта, но скажи ему, чтоб он заткнулся, б#я. Гоген был биржевым маклером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartСлушай, ты же знаешь, что я не какой-то жестокий человек с деньгами и властью.
Jack FateТы как химик, который изобретает новый препарат и плевать хочет на побочные эффекты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MistressСлушай, не забывай. Дом — это убежище. Теплое место для сердца и разума. Что я могу для тебя сделать? Я хочу что-то для тебя сделать. Что я могу сделать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EdmundТы знаешь, как это бывает, Джек. Когда низшие хотят восстать — они восстают. А когда становятся равными — хотят быть выше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby CupidЭй, у меня для тебя есть. Что сказал обезьяна леопарду во время карточной игры? Я думал, ты — гепа##.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack FateЯ помню твою маму. Прекрасная женщина. Она всегда просила разрешения, прежде чем что-то сделать.
EdmundДа, прежде чем с листа цветка сорвать, она спрашивала разрешения.
Nina VeronicaНу, послушай слова. Дай сюда. Где они? Не знаю. Там что-то про вечеринку, которую начальник тюрьмы устроит в окружной тюрьме. Они видят в этой песне надежду, понимаешь. Что-то вроде - вроде - равенства. Хотят посеять семена надежды.
Bobby CupidКак он выглядит? У него усы Фу Манчу. С какой-то странной метиской. Выглядит как паразит, кровопийца, какое-то двуличное чудовище. Шпион.
Uncle SweetheartВот это настрой. Ты всё это можешь определить, просто глядя на человека?
Bobby CupidДа, у человека бывает куча признаков. Он сказал, что с прессой. Ли, он бы его, наверное, застрелил. Шерман бы его повесил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendТы считаешь, что добро и зло — не имеют значения? Объясни мне почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendОт какого дудла силы ты куришь? Говори, ты же должен знать всё. Что тебя заводит, чувак?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Fate[поёт]"О, помоги мне в слабости моей", слышал я странника, Когда вели его из зала суда, И уводили прочь, "Мой путь был нелёгким, И времени у меня не много, И всё ещё я не знаю, Что же я натворил не так"...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom FriendТебе нравятся люди, которые падают на колени и лебезят перед тобой, да? Я так не делаю, вот почему ты меня не любишь, да? Сколько тебе платят за то, что ты бегешь по этому рингу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pagan LaceО, он хорош. Он великолепен. Я люблю его песни, потому что они не — они не точные. Они совершенно открыты для интерпретации.
SoldierЯ родом из маленькой деревушки в горах. У нас даже врача не было. Поэтому я присоединился к повстанцам. Я не знал, в чём ответы. И до сих пор не знаю. Я просто понимал, что надо выбирать сторону. Мне пришлось пережить болезни и несправедливость. Вся моя семья отвернулась от меня. Они отреклись от меня. Я пытался объяснить, но, но, но они просто не хотели меня слушать. Вскоре я увидел, что движение повстанцев было коррумпировано. Руководство лгало людям. Они хотели заменить старое правительство новым, которое было не лучше. Они брали — брали деньги у людей, они, они, они давали обещания, которых не собирались выполнять. А потом маленькая армия контрреволюционеров выросла, чтобы сражаться с повстанцами в горах, где правительственные силы были неэффективны. Я сменил сторону. Никто этого не заметил. Это новое движение боролось за правду, в которую якобы верили повстанцы, но на самом деле не верили. И тогда я понял, что это движение финансируется тем самым правительством, которое я хотел свергнуть. В этот момент я осознал, что не хочу падения правительства. Его просто заменит анархия. Я — я начал верить в сохранение республики; поэтому я присоединился к правительственным силам. Я храбро сражался за их дело. А потом однажды мы уничтожили маленькую деревню. Они, они говорили что-то о том, что повстанцы проникли туда. Но это была ложь. Все мужчины либо мертвы, либо стары. А там — там остались только женщины и дети. — — — Это была моя деревня.
EditorКак дела? Разве это не интересный вопрос ко мне? У меня раненые журналисты. У меня журналисты, которых держат в заложниках. Я имею двух мёртвых журналистов. У меня журналисты на передовой. У меня журналисты под прикрытием — с повстанцами, с контрповстанцами. У меня люди внутри Капитолия — даже в Офисе самого Президента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartСлушай, сынок, я торговал порнухой из багажника машины ещё до твоего рождения. Не говори мне, что мои лучшие дни прошли! Ты — самая отстойная отбросина. Тебе вообще не стоило рождаться, ты, проклятый уё###й!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle SweetheartЭто будет патриотическая рапсодия, Джек. Вот в чём дело. Ты будешь работать для народа. Для крестьян. Для детей. Представь, что ты переродился во время гражданской войны в Вавилоне.
Jack FateГражданская война в Вавилоне?
Uncle SweetheartДавай, сынок, очнись! Чтобы увидеть будущее, нужно встать на цыпочки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EdmundЗвёзд здесь больших не было. Большие звёзды считают, что тут слишком опасно. Большие звёзды любят участвовать в благотворительности, но только если её проводят в местах, где их не будут застреливать. Слушай, позволь спросить: ты когда-нибудь встречал больших звёзд с яйцами? А? С настоящими яйцами? С хоть каким-нибудь грёбаным умом и харизмой? Нет? Нет? Мой друг, большие звёзды любят — любят безопасность. Они не готовы рисковать жизнью ради дела, которого не понимают. Ну а кто готов, а?
Jack FateВ мире моего отца не берут то, что принадлежит другим. Ни его золото. Ни его серебро. Ни его женщину. Я думал, что делаю это ради матери. Думал, что ради страны. В конечном итоге я понял — я делаю это для себя. В конце концов, сильнейшая рука натягивает лук.
Jack FateОн пожертвовал всем, чего когда-либо хотел, чтобы достичь своей судьбы — править этой империей железной рукой. Из притонов и игорных заведений он взобрался на высшую ступень цивилизации — президент этой проклятой нации.