Я родом из маленькой деревушки в горах. У нас даже врача не было. Поэтому я присоединился к повстанцам. Я не знал, в чём ответы. И до сих пор не знаю. Я просто понимал, что надо выбирать сторону. Мне пришлось пережить болезни и несправедливость. Вся моя семья отвернулась от меня. Они отреклись от меня. Я пытался объяснить, но, но, но они просто не хотели меня слушать. Вскоре я увидел, что движение повстанцев было коррумпировано. Руководство лгало людям. Они хотели заменить старое правительство новым, которое было не лучше. Они брали — брали деньги у людей, они, они, они давали обещания, которых не собирались выполнять. А потом маленькая армия контрреволюционеров выросла, чтобы сражаться с повстанцами в горах, где правительственные силы были неэффективны. Я сменил сторону. Никто этого не заметил. Это новое движение боролось за правду, в которую якобы верили повстанцы, но на самом деле не верили. И тогда я понял, что это движение финансируется тем самым правительством, которое я хотел свергнуть. В этот момент я осознал, что не хочу падения правительства. Его просто заменит анархия. Я — я начал верить в сохранение республики; поэтому я присоединился к правительственным силам. Я храбро сражался за их дело. А потом однажды мы уничтожили маленькую деревню. Они, они говорили что-то о том, что повстанцы проникли туда. Но это была ложь. Все мужчины либо мертвы, либо стары. А там — там остались только женщины и дети. — — — Это была моя деревня.