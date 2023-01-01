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Призрак дома на холме
Призрак дома на холме, 1999: актеры и роли
The Haunting
Призрак дома на холме
1999 / США
4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Призрак дома на холме, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Де Бонт
Jan de Bont
В ролях
Лили Тейлор
Lili Taylor
Лиам Нисон
Liam Neeson
Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Брюс Дерн
Bruce Dern
Мэриэн Селдес
Marian Seldes
Аликс Коромзай
Alix Koromzay
Тодд Филд
Todd Field
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