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Призрак дома на холме Призрак дома на холме
Киноафиша Фильмы Призрак дома на холме Призрак дома на холме, 1999: актеры и роли
The Haunting Призрак дома на холме 1999 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Призрак дома на холме, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Де Бонт Ян Де Бонт Jan de Bont
В ролях
Лили Тейлор Лили Тейлор Lili Taylor Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Кэтрин Зета-Джонс Кэтрин Зета-Джонс Catherine Zeta-Jones Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Брюс Дерн Брюс Дерн Bruce Dern Мэриэн Селдес Marian Seldes Аликс Коромзай Alix Koromzay Тодд Филд Todd Field
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