Я не собираюсь. Вообще нет. Я сделал так много ошибок, Салли. Очень много. Может, мне не стоило бросать бокс 30 лет назад. Может, мне стоило провести с тобой больше времени. Я так тебя игнорировал. Может, я мог бы тебя простить и помочь воспитать твоего ребёнка. Может, я мог сделать столько всего, что не сделал. Я просто не хочу больше ошибаться. С меня хватит. Он забрал у меня две самые важные вещи: тебя и бокс. Я просто отгородился. У меня даже телевизора нет. Представляешь? Потому что боюсь случайно включить бой и стыдно будет, ведь я — боец. Я рождён, чтобы драться. У меня был талант. Был. А я ушёл слишком рано. Я тебя люблю. Всегда любил, всегда буду. Ты со мной, поверь. Но я всегда жалел, что не победил Кида в его расцвете.