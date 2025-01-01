Меню
[из трейлера]
Lightning Эй, Вебстер, уважение прояви!
Dante Slate, Jr. Я хочу верить, что ты назвал меня Вебстером из-за того, что у меня словарный запас как у энциклопедии, а не из-за моего роста и цвета кожи!
Lightning Нет, потому что ты маленький и чёрный!
Dante Slate, Jr. А какой был Иисус? Мне интересно. Он был клёвым?
Billy 'The Kid' McDonnen Где Фрэнки?
Mikey [Отвлёкся от чтения] Фрэнки придёт позже. Я — твой тренер, Майки.
Billy 'The Kid' McDonnen [смотрит на толстяка] Ты не можешь быть моим тренером. Может, я поверю, что ты с#л моего тренера
Mikey [Понимает, что его оскорбили] Отлично.
Dante Slate, Jr. Я могу устроить тебя в Похмелье 4!
Evander Holyfield Слушаю тебя.
Mike Tyson Ты, с#к#!
[нападает на Слейта]
Dante Slate, Jr. Подожди, ПОДОЖДИ, ПОДОЖДИ!
Evander Holyfield Приготовься!
Billy 'The Kid' McDonnen Я переспал с его девушкой. Это была ошибка, посмотри, к чему это привело...
[уходит]
Dante Slate, Jr. Это чисто белые заморочки...
[из трейлера]
[Шарп бьёт по туше]
Lightning *Эй!* Что ты делаешь? Мы же просто зашли купить немного еды. Не нужно бить всё подряд!
[Лайтнинг приносит ведро с конской мочой для Рэйзора]
Генри «Рэйзор» Шарп Я не буду совать руки в конскую мочу!
Лайтнинг Так ты хочешь сказать, что ты лучше боксер, чем Джек Демпси? Каждый день Джек Демпси замачивал руки в конской моче! И никто не бил крепче Джека Демпси!
Генри «Рэйзор» Шарп [с отчаянием] Ты её разогрел? Или она свежая?
[макает кулаки в ведро]
Лайтнинг Это уксус, я шучу!... Это моча!
[Рэйзор выдёргивает кулак]
Лайтнинг Это уксус!
[в ведре]
Лайтнинг Это моча!
[вытаскивает]
Лайтнинг Это уксус!
[в ведре]
Лайтнинг Это моча!
[вытаскивает]
Лайтнинг Это уксус!
[в ведре]
Генри «Рэйзор» Шарп Да ну, давай же!
[Рэйзор и Кид оказываются в тюрьме]
Henry 'Razor' Sharp Кто-нибудь уже быстренько не трахнёт этого парня?
Dante Slate, Jr. Давай, Эвандер! Ну сошёл с ума и откусил тебе ухо — не значит, что ему понравилось!
Mike Tyson На вкус была г****!
Dante Slate, Jr. Слышишь? Ты на вкус был дрянь!
[во время прыжка с парашютом Рэйзор толкает Кида из самолёта]
Данте Слейт мл. Ты выкинул его старый зад из самолёта!
[Данте начинает смеяться]
Генри «Рэйзор» Шарп Почему смеёшься?
Данте Слейт мл. Я забыл тебе сказать, кто первым приземлится — получит дополнительно пять тысяч.
Генри «Рэйзор» Шарп Чёрт!
[прыгает наружу]
[когда начинается драка]
Henry 'Razor' Sharp [Киду] Смелый ход — без лифчика!
Billy 'The Kid' McDonnen [Рэйзору] Да? У меня для тебя сюрприз: я навалил у тебя на крыльцо!
[из трейлера]
Billy 'The Kid' McDonnen Я хотел увидеть своего старого друга, он тридцать лет меня избегает! Я по нему скучал!
Henry 'Razor' Sharp Похоже, ты не пропускаешь ни одного приёма пищи. Я пошёл!
Billy 'The Kid' McDonnen [бьёт Шарпа] Нет, не пойдёшь!
[начинается драка]
Dante Slate, Jr. Так себя не ведут старики!
Billy 'The Kid' McDonnen Спасибо тебе, Иисус! Тридцать лет! Тридцать чёртовых лет! Да! Да! Да! Да, да, да! Да, да, да, да, да! Да! Да!
[прыгает от радости, затем наклоняется, задыхаясь]
Billy 'The Kid' McDonnen Надо привести себя в форму...
[из трейлера]
B.J. [к МакДоннэн] Можно с тобой поговорить? Я твой сын. Думаю, тебе может пригодиться небольшая помощь.
[из трейлера]
Dante Slate, Jr. У меня есть чел, который хочет официальный реванш, он заплатит тебе сто тысяч баксов!
Henry 'Razor' Sharp Я не могу находиться в одной комнате с этим типом. Это не стоит того.
Dante Slate, Jr. Что значит «не стоит того»? Я смотрю на твой дом!
[из трейлера]
Lightning [плещет водой в Рэйзора] Время тренироваться!
Henry 'Razor' Sharp Что я наделал?
Данте Слейт мл. [его ноги в ведре] Мне надо смыть этот уксус с ног. Этот уксус крепкий, воняет ужасно. Этот уксус испортился!
[Молниеносные улыбки]
Henry 'Razor' Sharp Послушай, эээ, твою штуку. Сделай потише.
Lightning О, слуховой аппарат. Чёртова штука сводит меня с ума, как будто Р2-чёрт-его-знает-Д2!
Billy 'The Kid' McDonnen Эй, ты заставил меня ждать 30 лет, чтобы доказать всему миру, что я могу уделать тебя! И я это сделаю — уделаю!
Henry 'Razor' Sharp Нужно двигаться дальше!
Billy 'The Kid' McDonnen Что, двигаться дальше?
Henry 'Razor' Sharp Двигаться дальше!
Billy 'The Kid' McDonnen Теперь, когда она у тебя, ты хочешь, чтобы я двигался дальше? А что у меня? Ничего, совсем ничего!
Trey Что означает Б.Д.?
B.J. [смущённо из-за своего имени] Эээ...
Billy 'The Kid' McDonnen Трей, Б.Д. — это ириски и желейные конфетки.
Trey Я люблю ириски и желейные конфетки!
Lightning Ты молодец, большая м****!
Henry 'Razor' Sharp Это не помогает.
Lightning Ничего, мне восемьсот лет, я говорю, что хочу.
Billy 'The Kid' McDonnen Я отвернулся на минуту. Вот и все.
B.J. Отвернуться в баре? Что ты мне сказал? Что ты сказал? Ты сказал: «Ужин, может, кино». А потом повёл моего сына в бар!
Trey Папа, это не его вина, и не голой женщины...
B.J. Что? Один раз прошу тебя повести себя как отец, а ты не можешь собраться.
Billy 'The Kid' McDonnen Давай, Б. Джей. Никто не пострадал. Все в порядке. Давай...
B.J. Все в порядке? Кто в порядке? Я не в порядке, Кид, понял? Это мой сын! Он для меня всё! Это то, чего ты никогда не поймёшь.
Henry 'Razor' Sharp Посмотри на нас!
Billy 'The Kid' McDonnen Да, посмотри на нас! Мы не мертвы! Все смеются над нами! Весь мир смеётся над нами! Но мы не мертвы! На самом деле я чувствую себя живее, чем когда-либо!
Henry 'Razor' Sharp [видит Кида на «Танцах со звёздами»] Теперь я бы хотел быть слепым на оба глаза...
Lightning [не желает, чтобы его обслуживал мужчина] Какой нормальный мужик добровольно берётся за работу, где надо мыть яйца другому мужику?
Henry 'Razor' Sharp Для меня он герой, приятель.
Lightning Почему у тебя нет телевизора? Я смотрю «Танцы со звёздами»! Я старик, мне нужно смотреть «Танцы со звёздами»!
B.J. [кому-то] Знаешь, я был зол на маму за то, что она не рассказала мне о тебе, но теперь понимаю — она была права насчёт тебя.
Dante Slate, Jr. Мы на бабках с секс-видосов Кардашьян, детка!
[из трейлера]
Billy 'The Kid' McDonnen [видит Рэйзора после 30 лет] Надеюсь, я не выгляжу таким большим му#аком...
B.J. Он слепой!
Billy 'The Kid' McDonnen Что? Откуда знаешь?
B.J. Мама мне сказала!... Ты что, думаешь, она придумала? Ты же его долбаешь с самого начала боя!
Henry 'Razor' Sharp [во время акции в казино] Ты что, не проиграл здесь двадцать тысяч баксов?
Billy 'The Kid' McDonnen Да ну, а кто ещё четыре раза подряд Супербоул проигрывает?
Henry 'Razor' Sharp Знаешь, женщины говорят больше, чем мужчины.
Sally Rose Женщины говорят больше, чем мужчины?
Henry 'Razor' Sharp Да, я читал в одной статье: «Женщины говорят больше, чем мужчины».
Billy 'The Kid' McDonnen [пока Б.Дж. уходит] Эй, а что значит Б.Дж.? Ха?
B.J. Брэдли Джеймс. Значит Брэдли Джеймс. Но мне просто... нравится Б.Дж.
Billy 'The Kid' McDonnen Нам всем нравится, парень. Но одно — получить, а другое — чтобы тебя так называли.
Billy 'The Kid' McDonnen Я хочу тебя побить!
[метает автомат в Рэйзора]
Billy 'The Kid' McDonnen Давай, давай! Давай! Давай!
[Рэйзор бросается на Кида]
Henry 'Razor' Sharp Я готов!
Lightning Да, ты одноглазый монстр.
[повторяющаяся фраза]
Данте Слейт-мл. Без билетов — без денег.
Henry 'Razor' Sharp Я буду драться.
Sally Rose Не позволяй ему использовать меня, чтобы заставить тебя сделать это.
Henry 'Razor' Sharp Я не собираюсь. Вообще нет. Я сделал так много ошибок, Салли. Очень много. Может, мне не стоило бросать бокс 30 лет назад. Может, мне стоило провести с тобой больше времени. Я так тебя игнорировал. Может, я мог бы тебя простить и помочь воспитать твоего ребёнка. Может, я мог сделать столько всего, что не сделал. Я просто не хочу больше ошибаться. С меня хватит. Он забрал у меня две самые важные вещи: тебя и бокс. Я просто отгородился. У меня даже телевизора нет. Представляешь? Потому что боюсь случайно включить бой и стыдно будет, ведь я — боец. Я рождён, чтобы драться. У меня был талант. Был. А я ушёл слишком рано. Я тебя люблю. Всегда любил, всегда буду. Ты со мной, поверь. Но я всегда жалел, что не победил Кида в его расцвете.
Sally Rose Как бы сильно вы ни старались, это не будет вашим лучшим.
Henry 'Razor' Sharp Это лучшее, что у нас есть.
Sally Rose Тогда иди и порви ему зад.
Henry 'Razor' Sharp Ну, раз ты так сказала, он — мёртвец.
Sally Rose Не делай из этой драки со мной личное!
Billy 'The Kid' McDonnen Не обращайся с ним, как с младенцем, верни ему яйца!
[когда начинается драка]
Billy 'The Kid' McDonnen Это про нас с тобой или про неё?
Henry 'Razor' Sharp Про нас с тобой!
Dante Slate, Jr. Ну, слава богу!
Dante Slate, Jr. Ты не знаешь, что такое видеоигра? Когда тебя там разморозили, Капитан Америка?
Henry 'Razor' Sharp Капитан Америка? Знаешь, я мог бы тебя поувольнять... но, похоже, кто-то меня опередил.
Henry 'Razor' Sharp Помнишь, что ты мне в первый раз сказал? Я помню.
Lightning Я сказал, что ты выглядишь как мусорный продавец, пришедший выкинуть хлам.
[позже]
Lightning Знаешь, почему я про мусор сказал? Чтобы у тебя башка не зашкалила — ты был чертовски хорош.
Henry 'Razor' Sharp Знаешь, я понимаю, это было давно, но... что же тогда случилось? Правда.
Sally Rose Ты была всем в моей жизни. Потом Кид тебя побил. И ты стала другой. А я потерялся. И всё начало рушиться...
Henry 'Razor' Sharp Слушай, это древняя история. Я оставил это позади. И не хочу на это заморачиваться.
Sally Rose Надеюсь, ты тоже это оставила в прошлом.
Henry 'Razor' Sharp Я просто хочу, чтобы всё было спокойно... Но почему он? Серьёзно, из всех людей на свете? Я не могу это понять. Ложусь спать — хочу стукнуть головой об стену... Мне снится, как я убиваю этого чувака. Почему он? Он — самый плохой человек на свете. Почему?
Sally Rose Ладно. Ладно. Помнишь, когда ты уехала в Кэтскиллы тренироваться? Ты хотела побыть одна. Не брала трубку. Шесть месяцев стали годом.
Henry 'Razor' Sharp Я теперь понимаю, но тогда я был сосредоточен на том, чтобы выиграть титул.
Sally Rose Я знаю. Я знаю. Но я был так влюблена в тебя. Даже прилетела, чтобы тебя удивить. А потом увидела тебя с той женщиной.
Henry 'Razor' Sharp Я её не знал. Ничего не было. Я не знал, кто она, она просто появилась.
Sally Rose Что я могла знать? Я просто хотела причинить тебе боль, как думала, что ты причинил мне. И вот... Кид.
Lightning [видит Рэйзора и Салли вместе] Странно, как жизнь складывается, а? О, я вспомнил одну стриптизёршу, которую знал в Корее. Она никогда не брала с меня денег, даже за самые смелые просьбы. Я всё надеюсь когда-нибудь снова её встретить. Её и её пинг-понговый шарик...
Henry 'Razor' Sharp Оу. Привет.
Lightning Я просто говорю, что видеть вас двоих вместе вселяет в меня надежду.
Lightning Бросай!
[подбрасывает монету в воздух]
Henry 'Razor' Sharp Эй, я совсем не ожидал, давай...
[Lightning поднимает руку и хлопает его]
Lightning Когда ты собирался мне сказать, что у тебя один глаз не видит?
Dante Slate, Jr. У меня ребёнок в начальной школе, он там один среди одних белых! Знаешь, что это значит? Это значит, что он должен людям! Он уже одному обещал бар-мицву! Ты знаешь, сколько стоит бар-мицва?
Trey Жаль, что ты проиграл, малыш.
Billy 'The Kid' McDonnen Ничего, Трей. Зови меня дед.
[последние реплики]
Lightning [по телефону] Брехня! Исправь! Кто подмазал этих судей?
Henry 'Razor' Sharp Лайт! Лайт, мы ПОБЕДИЛИ!
Lightning Что? Кто? Что?
Henry 'Razor' Sharp Мы выиграли!
Lightning Мы выиграли? Да ты что!
Henry 'Razor' Sharp Ха, нет!
Lightning Чёртов слуховой аппарат!
Billy 'The Kid' McDonnen [to BJ] Слушай, я понимаю, что ты имеешь полное право меня ненавидеть. И я не виню тебя. Но сейчас ты мне очень нужен. Ты должен быть на моей стороне. Ты — лучший человек для меня.
Lightning Чёрт побери, позвони ей!
Henry 'Razor' Sharp О чём ты говоришь?
Lightning Разберись с Салли, а то у тебя в голове бардак, и она снова облажает твой бой!
Henry 'Razor' Sharp Что значит – снова?
Lightning Чёрт возьми! Если кто-то переспал с моей девушкой, я хочу выбить ему зубы! Почему ты этого не сделал?
Henry 'Razor' Sharp Потому что Кид любил бокс. Я хотел отнять у него то, что он больше всего ценил, ведь именно это он отнял у меня.
Lightning Ну, у тебя странный способ это показывать.
Henry 'Razor' Sharp Ты мой кореш. Но будь осторожен с тем, куда лезешь, потому что ты в этом вообще ничего не понимаешь.
Lightning Прости, но ты всё время говоришь, как много она для тебя значила. Я помню только, что ты приходил в зал первым утром и уходил последним вечером. У тебя не было времени ни на кого и ни на что. Ты винил её в разрушении отношений. Может, настоящая проблема была в тебе.
Билли «Кид» МакДоннен [к Рэйзору] Как ты с собой живёшь, зная, что у нас ничья? Ты меня ни разу не побеждал!
Салли Роуз Я там была, он тебя порвал!
Билли «Кид» МакДоннен Он меня порвал только во втором бою, потому что я был не в форме! В первом бою я его порвал, потому что был в форме!
Салли Роуз Ты жалок!
Билли «Кид» МакДоннен Жалок? Скажи ей! СКАЖИ ЕЙ!
Генри «Рэйзор» Шарп [к Салли] Он не был готов.
Frankie Brite Ты — настоящая медийная шлюха!
Billy 'The Kid' McDonnen Твоя мать — шлюха!
Frankie Brite Ты назвал мою мать шлюхой? Ты назвал мою мать шлюхой? Ты назвал мою м...
[Кид вырубает его]
Frankie Brite Ты собираешься опозориться, парень. Настоящий артист знает, когда лучше уйти со сцены.
Lightning Мы сосредоточимся на твоей выносливости и скорости, чтобы ты стал настолько быстр, что он полезет обратно к мамке в п****.
[несколько спортсменок с возмущением смотрят на Лайтнинга]
Henry 'Razor' Sharp Эй, Лайт!
Lightning Чё?
[тренировка Кида]
B.J. Ты только что пукнул?
[встает и уходит, задыхаясь]
Dante Slate, Jr. [его машина не работает] Говн#вое дерьмо!
Lightning Ты не только подверг Сэлли опасности, если он узнает, что может ударить тебя справа — он может убить тебя!
Henry 'Razor' Sharp Тогда я пойду налево. Мне надо сделать это, Лайт.
Lightning Слушай, я знаю, что ты делаешь это ради меня. И я ценю это, поверь. Но это слишком опасно. Нам надо отменить бой.
Tranny Hooker [Кид и Рейзор одеты в зелёные костюмы-кошки] Вы двое какие-то супергерои?
Billy 'The Kid' McDonnen Да, я — Зелёный Чемпион, а он — Изумрудная Суперк...са.
Lightning У тебя айпад есть?
Henry 'Razor' Sharp Нет, у меня обычный диван.
Lightning [Рэйзору] Ладно, я больше не назову тебя с#ка. Может быть, глупо.
Dante Slate, Jr. Человеку стукнуло 60 — и вдруг он никому не нужен, выбрасывают его с работы? Может, сто лет назад так и было, когда люди умирали в 50. Но сейчас всё по-другому. Старики сильны. Их дух крепок. И у них есть голос. И этот голос — в этих двух мужиках, и их услышат. Уважайте, убл##ки!
Billy 'The Kid' McDonnen Почему ты переспала со мной?
Sally Rose Я была глупой.
Billy 'The Kid' McDonnen Да, девчонки ради меньшего со мной спали. Вот была одна, она думала, что я Марв Альберт, потому что у меня была другая стрижка.
[кадры из 80-х]
Henry 'Razor' Sharp Сегодня я объявляю о завершении своей профессиональной карьеры в боксе.
[нарезка, как Кид идёт по улице, злобно ругаясь]
Billy 'The Kid' McDonnen Этот тип — трус! Я добьюсь реванша. Слышишь, Рэйзор? Я получу свой чёрт#в реванш!
[на драке, Лайтнинг вылезает из своего скутера]
Lightning Видишь всю эту движуху? Сегодня я поймаю крутую рыбу!
Dante Slate, Jr. Кажется, я только что у себя во рту блеванул...
Данте Слейт-младший [Лайтнинг] Ты думаешь, что тебя одного обманули? Всё, что оставил мне отец — это плохая репутация!
Henry 'Razor' Sharp Я тебя ненавижу, чувак.
Billy 'The Kid' McDonnen Я тебя тоже ненавижу.
Billy 'The Kid' McDonnen [Фрэнки] Ты подсунул мне того тренера, который такой п##д#жник, что даже не слышит ни слова, что я говорю!
Sally Rose Мне кажется, мы здорово обломали этих голубей...
[первые слова]
Jim Lampley Всем снова здравствуйте, я Джим Лэмпли. Некоторые спортсмены с рождения враги. Берд и Мэджик. Али и Фрейзер. Нэнси Керриган и Тоня Хардинг. Но самой яростной враждой были два бойца из Питтсбурга по имени Рейзор и Кид.
Данте Слейт-мл. [Рэйзору] Что случилось, проснулся не с той стороны лачуги сегодня утром?
Billy 'The Kid' McDonnen Что хочешь сегодня вечером? В кино пойдём?
Trey Если фильм с рейтингом PG-13 или R. Я не люблю G.
Billy 'The Kid' McDonnen Ого! Ты старый для своих лет.
Trey И ты тоже.
Lightning Дайте мне мои две таблетки снотворного.
Henry 'Razor' Sharp Сейчас десять утра.
Lightning Тогда дайте четыре. Хочу видеть сны обо всех тех шлюхах, которых ты у меня отнял.
B.J. Она сказала, что ты стал му#аком.
[смеётся]
B.J. Это она и сказала. Что ты стал бабником, пьяницей, базарной ртовой, понимаешь.
Billy 'The Kid' McDonnen Это всё, что она сказала?
B.J. Вот и всё.
Billy 'The Kid' McDonnen Это же полная чушь.
[B.J. смеётся]
Billy 'The Kid' McDonnen Да знаешь, я таким был задолго до того, как встретил твою маму.
[Рэйзор собирается ударить по мясу в магазине]
Lightning Эй, что ты делаешь?
Henry 'Razor' Sharp Я думал, ты хочешь, чтобы я по нему ударил.
Lightning Что собираешься делать? Бить мясо? Это же не гигиенично. *Нет*, мы просто пришли купить ужин. Не нужно всё пинать.
Billy 'The Kid' McDonnen Ублюдок, он никогда со мной не подерётся.
Joey the Bartender Не верю, что ты это сделал. Это безумие.
Billy 'The Kid' McDonnen Ага! Что? Назови одну причину.
Joey the Bartender Ты старый. Ты толстый. У тебя больная спина. Колени подкашиваются. Ты толстый.
Billy 'The Kid' McDonnen Эй, не смягчай. Говори прямо.
