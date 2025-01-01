Sally RoseНе позволяй ему использовать меня, чтобы заставить тебя сделать это.
Henry 'Razor' SharpЯ не собираюсь. Вообще нет. Я сделал так много ошибок, Салли. Очень много. Может, мне не стоило бросать бокс 30 лет назад. Может, мне стоило провести с тобой больше времени. Я так тебя игнорировал. Может, я мог бы тебя простить и помочь воспитать твоего ребёнка. Может, я мог сделать столько всего, что не сделал. Я просто не хочу больше ошибаться. С меня хватит. Он забрал у меня две самые важные вещи: тебя и бокс. Я просто отгородился. У меня даже телевизора нет. Представляешь? Потому что боюсь случайно включить бой и стыдно будет, ведь я — боец. Я рождён, чтобы драться. У меня был талант. Был. А я ушёл слишком рано. Я тебя люблю. Всегда любил, всегда буду. Ты со мной, поверь. Но я всегда жалел, что не победил Кида в его расцвете.
Sally RoseКак бы сильно вы ни старались, это не будет вашим лучшим.
Sally RoseТы была всем в моей жизни. Потом Кид тебя побил. И ты стала другой. А я потерялся. И всё начало рушиться...
Henry 'Razor' SharpСлушай, это древняя история. Я оставил это позади. И не хочу на это заморачиваться.
Sally RoseНадеюсь, ты тоже это оставила в прошлом.
Henry 'Razor' SharpЯ просто хочу, чтобы всё было спокойно... Но почему он? Серьёзно, из всех людей на свете? Я не могу это понять. Ложусь спать — хочу стукнуть головой об стену... Мне снится, как я убиваю этого чувака. Почему он? Он — самый плохой человек на свете. Почему?
Sally RoseЛадно. Ладно. Помнишь, когда ты уехала в Кэтскиллы тренироваться? Ты хотела побыть одна. Не брала трубку. Шесть месяцев стали годом.
Sally RoseЧто я могла знать? Я просто хотела причинить тебе боль, как думала, что ты причинил мне. И вот... Кид.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lightning[видит Рэйзора и Салли вместе]Странно, как жизнь складывается, а? О, я вспомнил одну стриптизёршу, которую знал в Корее. Она никогда не брала с меня денег, даже за самые смелые просьбы. Я всё надеюсь когда-нибудь снова её встретить. Её и её пинг-понговый шарик...
LightningКогда ты собирался мне сказать, что у тебя один глаз не видит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dante Slate, Jr.У меня ребёнок в начальной школе, он там один среди одних белых! Знаешь, что это значит? Это значит, что он должен людям! Он уже одному обещал бар-мицву! Ты знаешь, сколько стоит бар-мицва?
Billy 'The Kid' McDonnen[to BJ]Слушай, я понимаю, что ты имеешь полное право меня ненавидеть. И я не виню тебя. Но сейчас ты мне очень нужен. Ты должен быть на моей стороне. Ты — лучший человек для меня.
LightningЧёрт возьми! Если кто-то переспал с моей девушкой, я хочу выбить ему зубы! Почему ты этого не сделал?
Henry 'Razor' SharpПотому что Кид любил бокс. Я хотел отнять у него то, что он больше всего ценил, ведь именно это он отнял у меня.
LightningНу, у тебя странный способ это показывать.
Henry 'Razor' SharpТы мой кореш. Но будь осторожен с тем, куда лезешь, потому что ты в этом вообще ничего не понимаешь.
LightningПрости, но ты всё время говоришь, как много она для тебя значила. Я помню только, что ты приходил в зал первым утром и уходил последним вечером. У тебя не было времени ни на кого и ни на что. Ты винил её в разрушении отношений. Может, настоящая проблема была в тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Билли «Кид» МакДоннен[к Рэйзору]Как ты с собой живёшь, зная, что у нас ничья? Ты меня ни разу не побеждал!
Lightning[Рэйзору]Ладно, я больше не назову тебя с#ка. Может быть, глупо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dante Slate, Jr.Человеку стукнуло 60 — и вдруг он никому не нужен, выбрасывают его с работы? Может, сто лет назад так и было, когда люди умирали в 50. Но сейчас всё по-другому. Старики сильны. Их дух крепок. И у них есть голос. И этот голос — в этих двух мужиках, и их услышат. Уважайте, убл##ки!
Billy 'The Kid' McDonnen[Фрэнки]Ты подсунул мне того тренера, который такой п##д#жник, что даже не слышит ни слова, что я говорю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sally RoseМне кажется, мы здорово обломали этих голубей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Jim LampleyВсем снова здравствуйте, я Джим Лэмпли. Некоторые спортсмены с рождения враги. Берд и Мэджик. Али и Фрейзер. Нэнси Керриган и Тоня Хардинг. Но самой яростной враждой были два бойца из Питтсбурга по имени Рейзор и Кид.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Данте Слейт-мл.[Рэйзору]Что случилось, проснулся не с той стороны лачуги сегодня утром?