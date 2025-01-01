[Толпа кричит, не одобряет выбор Рокки уйти на пенсию; в толпе появляется Клуббер Лэнг.]

Clubber Lang Убирайся, пока можешь? Не ставь этому болвану памятник. Дай ему мужество! Я говорил, что не уйду. У тебя был шанс, теперь дай мне мой.

Mickey [Указание уйти Клубберу] Почему бы тебе не уйти отсюда к чёрту?

Clubber Lang Замолчи, старик! Я никуда не уйду. А вам, людям, зачем вы всё это делаете? Политика, чувак. Эта страна хочет держать меня подавленным. Делает всех слабее. Они не хотят, чтобы у меня был титул, потому что я не марионка, как тот дурак наверху.

Rocky Balboa Знаешь, у тебя большой рот, знаешь?

Clubber Lang Так что, зачем же ты не спустишься сюда и закроешь это, Балбоа? Давай. Давай.

Rocky Balboa [поворот] В любое время.

Mickey Этот парень сумасшедший. Не слушай его.

Clubber Lang Этот мелкий ничтожник не хочет идти ко мне. Тогда я приду к вам, людям, чтобы раскрыть правду. Я — номер один. ОДИН! Это значит, что я лучший! Но этот проходимец берёт лёгкие поединки, дерётся с другими лузерами. Говорю вам и всем здесь: буду драться с ним где угодно, в любое время, за ничто.

[Толпа кричит.]

Clubber Lang Но вы, люди, никогда не увидите этого, потому что он уйдёт на пенсию. Видите, он не дерётся с настоящими мужчинами. Он дерётся с теми подставными бойцами.

Mickey [Кричит] Позор этому спорту!

Clubber Lang Замолчи, старик! Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти! Балбоа, твоя семья живёт просто отлично, не так ли, и ты называешь себя бойцом? Докажи это сейчас. Дай мне тот же шанс. То, как ты уклоняешься, — позор. Если он не трус, почему же он не сразится со мной?

Rocky Balboa Я больше не могу это слушать. В любое время, когда хочешь...