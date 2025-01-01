Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рокки 3 Цитаты из фильма Рокки 3

Цитаты из фильма Рокки 3

Interviewer Ты ненавидишь Рокки?
Clubber Lang Нет, я не ненавижу Бальбоа. Я жалею этого дурня, и уничтожу любого, кто попытается забрать у меня то, что у меня есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Какой у тебя прогноз на бой?
Clubber Lang Мой прогноз?
Interviewer Да, твой прогноз.
[Клаббер смотрит в камеру]
Clubber Lang Боль!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Во время тренировки Рокки с Аполло он будто в другом мире, преследуемый воспоминаниями о первом бою Бальбоа и Лэнга; Аполло наносит несколько тренировочных хуков]
Apollo Creed Он хуками бьёт. Он хуками бьёт. Он хуками бьёт! Чёрт, Рок, давай! Что с тобой?
Rocky Balboa Завтра. Сделаем завтра.
Apollo Creed [Кричит] Завтра не наступит! ЗАВТРА НЕ НАСТУПИТ! ЗАВТРА НЕ НАСТУПИТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Знаешь, Жеребец? Жаль, что нам приходится стареть, а?
Rocky Balboa А, просто продолжай бить, Апполон... хочешь позвонить в колокол?
Apollo Creed Ладно... Бинь-бинь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Когда мы дрался, в тебе был этот взгляд тигра, чувак; острота! А теперь тебе нужно вернуть это, а чтобы вернуть — надо начать сначала. Понимаешь, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adrian ...ты должен хотеть это делать по правильным причинам. Не из-за вины перед Микки, не ради людей, не за титул, не за деньги и не ради меня, а ради себя. Только себя. Только тебя одного.
Rocky Balboa А если я проиграю?
Adrian Тогда ты проиграешь. Но хотя бы без оправданий, без страха. И я знаю, что ты сможешь с этим жить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Толпа кричит, не одобряет выбор Рокки уйти на пенсию; в толпе появляется Клуббер Лэнг.]
Clubber Lang Убирайся, пока можешь? Не ставь этому болвану памятник. Дай ему мужество! Я говорил, что не уйду. У тебя был шанс, теперь дай мне мой.
Mickey [Указание уйти Клубберу] Почему бы тебе не уйти отсюда к чёрту?
Clubber Lang Замолчи, старик! Я никуда не уйду. А вам, людям, зачем вы всё это делаете? Политика, чувак. Эта страна хочет держать меня подавленным. Делает всех слабее. Они не хотят, чтобы у меня был титул, потому что я не марионка, как тот дурак наверху.
Rocky Balboa Знаешь, у тебя большой рот, знаешь?
Clubber Lang Так что, зачем же ты не спустишься сюда и закроешь это, Балбоа? Давай. Давай.
Rocky Balboa [поворот] В любое время.
Mickey Этот парень сумасшедший. Не слушай его.
Clubber Lang Этот мелкий ничтожник не хочет идти ко мне. Тогда я приду к вам, людям, чтобы раскрыть правду. Я — номер один. ОДИН! Это значит, что я лучший! Но этот проходимец берёт лёгкие поединки, дерётся с другими лузерами. Говорю вам и всем здесь: буду драться с ним где угодно, в любое время, за ничто.
[Толпа кричит.]
Clubber Lang Но вы, люди, никогда не увидите этого, потому что он уйдёт на пенсию. Видите, он не дерётся с настоящими мужчинами. Он дерётся с теми подставными бойцами.
Rocky Balboa Что?
Mickey [Кричит] Позор этому спорту!
Clubber Lang Замолчи, старик! Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти! Балбоа, твоя семья живёт просто отлично, не так ли, и ты называешь себя бойцом? Докажи это сейчас. Дай мне тот же шанс. То, как ты уклоняешься, — позор. Если он не трус, почему же он не сразится со мной?
Rocky Balboa Я больше не могу это слушать. В любое время, когда хочешь...
Mickey [Очень зол; крики] Мне наплевать, какой у тебя рейтинг! Ты не получишь ни одного боя — и скажу это всерьёз!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Что ты делаешь? Я хочу подраться с этим парнем.
Mickey Ну, ты его получил. Но драться с ним будешь без меня.
Rocky Balboa Что ты говоришь?
Mickey Все кончено. Да, я конченный. Я больше этого не хочу. Больше ничего! Понимаешь? Ничего! Все кончено!
[Микки уходит от толпы в раздражении]
Clubber Lang [Обращается к Эдриан; Льстивый тон] Эй, женщина! Эй, женщина! Послушай. Раз твой старик без сердца, может, хочешь увидеть настоящего мужика? Спорю, ты каждую ночь не спишь, мечтая о настоящем мужике, да? Знаешь что. Приди ко мне сегодня вечером, покажу тебе настоящего мужика.
Rocky Balboa [Совершенно теряет самообладание; Крик] Хочешь — получай! ТЫ ЭТО ПОЛУЧИЛ!
[Рокки и Клаббер подзадоривают друг друга и кричат; толпа шумит]
Rocky Balboa [Продолжается крик] Увидимся на ринге! Ты это понял!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Эйдриан, глубоко обеспокоенная, идёт к Рокки на пляже]
Adrian Можно с тобой поговорить? Я хочу задать тебе важный вопрос и хочу, чтобы ты сказал мне правду.
Rocky Balboa Что?
Adrian Почему ты сюда пришёл?
Rocky Balboa Просто я больше этого не хочу.
Adrian Если всё кончено потому, что ты этого хочешь — я только рада.
Rocky Balboa Да.
Adrian Просто... ты ведь никогда ничего не бросал, с тех пор как я тебя знаю.
Rocky Balboa Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал. Что произошло? Как всё, что было таким хорошим, стало таким плохим?
Adrian Что плохого? Скажи мне, что?
Rocky Balboa Я всё разрушил, потому что не думал своей головой. Почему Микки с самого начала не сказал мне, где я на самом деле? Ему не нужно было меня тащить за собой, врать и заставлять думать, что я лучше, чем есть на самом деле, когда это не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Видишь этот взгляд в их глазах, Рокки? Ты должен вернуть себе этот взгляд, Рокки. Глаз тигра, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Он умеет плавать?
Paulie С таким именем, как «Рок»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клаббер Лэнг [перед реваншем с Рокки] Эй, парень. Эй, парень. После того как я его прибью, ты следующий.
Апполло Крид Просто не лезь ко мне, лошара.
[поворачивается спиной к Клабберу]
Клаббер Лэнг Не поворачивайся ко мне спиной, уб###!
[он толкает Апполло, начинается драка]
Рокки Бальбоа [после того как драку разняли] Я думал, ты говорил — будь спокоен!
Апполло Крид Это *и было* по кайфу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клаббер Лэнг Я самый крутой парень на свете!
Рокки Бальбоа Ты мне не кажешься таким уж крутым.
Клаббер Лэнг Что ты сказал, бумажный чемпион? Я порву тебя, как собаку, понял?!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Я сказал, почему ты это делаешь?
Mickey Потому что ты не выиграешь, Рокки! Этот парень убьёт тебя на ринге за три раунда!
Rocky Balboa Ты с ума сошёл.
Mickey Что нового?
Rocky Balboa Он просто очередной боец.
Mickey Нет, он не просто боец! Этот парень — машина для разрушения! И он голоден! Чёрт возьми, ты не был голоден с тех пор, как выиграл этот пояс.
Rocky Balboa О чём ты говоришь? У меня было десять защит титула.
Mickey Это было легко.
Rocky Balboa Что значит «легко»?
Mickey Они были тщательно отобраны!
Rocky Balboa Подставные?
Mickey Нет, это не были подставные. Это были хорошие бойцы, но они не были убийцами, как этот парень. Он отправит тебя в нокаут, Рокки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рокки Бальбоа [Готовятся к бою с Тандерлипсом] Эй, Мик, как думаешь, что этот парень ест?
Микки Около 92 килограммов.
Рефери по рестлингу [Представление Рокки] ... Вес — 92 килограмма...
[Рокки бросает Микки взгляд, Микки улыбается в ответ]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рокки и Громовые Липы закончили показательный бой, который оказался более жестоким, чем Рокки ожидал]
Thunderlips Хороший бой.
Rocky Balboa Эй, почему ты так на меня накинулся?
Thunderlips Таков уж этот спорт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Никто никому ничего не должен. Ты должен себе.
Paulie Ты не прав! Друзья должны!
Rocky Balboa Друзья не должны! Они делают, потому что хотят.
Paulie Заткни свою грёбаную пасть. Ты меня только тянул вниз!
Rocky Balboa Вниз? Знаешь, ты для меня как безумный брат, Полли, правда. Так что я тебе кое-что скажу — и хочу, чтобы ты слушал, потому что я серьезно. Ты не на дне. И ты не лузер. Ты просто завистливый, ленивый бомж.
Paulie Ладно, я тебе эту грёбаную пасть разбью! Я тебе её разбью!
[Полли наносит удары, Рокки их парирует]
Paulie [запыхавшийся] Можно мне работу?
Rocky Balboa Всё, что нужно было — просто попросить.
[начинает идти к машине Рокки]
Rocky Balboa Эй, знаешь, ты неплохо бьёшь.
Paulie Правда?
Rocky Balboa Абсолютно.
Paulie [глядя на машину Рокки] Это новая?
Rocky Balboa Да.
Paulie Дорогая?
Rocky Balboa Да, не жалко денег.
Paulie Есть ещё одна?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аполло Крид Теперь, когда ты выиграл у меня, ты выиграл всего на одну... ОДНУ... секунду. Знаешь, что такое делает с человеком моего ума?
Рокки Бальбоа Я думал, ты сказал, что забыл это.
Аполло Крид Я соврал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Почему ты ушёл? Зачем ты так ушёл?
Mickey Жизнь слишком коротка, малыш.
Rocky Balboa Куда ты идёшь?
Mickey Я ухожу навсегда.
Rocky Balboa О чём ты говоришь? У нас ещё один бой.
Mickey Нет, нет, не я — ты.
Rocky Balboa Зачем ты это делаешь?
[Микки не отвечает]
Rocky Balboa Я спросил: зачем ты это делаешь?
Mickey Потому что ты не сможешь победить, Рок! Этот парень прикончит тебя насмерть за три раунда!
Rocky Balboa Ты сумасшедший!
Mickey Что ещё нового?
Rocky Balboa Он всего лишь ещё один боксер!
Mickey Нет, он вовсе не просто ещё один боксер. Этот парень — машина для разрушения, он голоден! Чёрт возьми, ты не был голоден с тех пор, как завоевал пояс!
Rocky Balboa Да ладно, о чём ты говоришь? У меня было десять защит титула.
Mickey Это было просто!
Rocky Balboa Что ты имеешь в виду под 'легко'?
Mickey Их специально отбирали!
Rocky Balboa Подставы?
Mickey Нет, это были не подставы! Это были хорошие бойцы, но они не убийцы, как этот парень. Он нокаутирует тебя уже завтра, Рок!
Rocky Balboa Эх, Мик. Зачем ты это сделал?
Mickey Потому что побои, которые ты получил от Аполло, должны были тебя добить, малыш. Но не добили. Моя работа — держать тебя победителем и здоровым.
Rocky Balboa Ты действительно думаешь, что у меня ничего не осталось?
Mickey Ну, Рок, скажу так. Три года назад ты был сверхестественным. Ты был суровым и злым, и у тебя была стальная челюсть, но потом случилось худшее, что может случиться с любым бойцом — ты стал цивилизованным. Но не волнуйся, малыш. Знаешь, президенты уходят на пенсию, лошади уходят на пенсию, Ман-о-Уар тоже уходят на пенсию. Их отправляют на племя. Так вот, тебе следовало сделать то же самое — уйти на пенсию.
Rocky Balboa Я не могу уйти на пенсию, зная всё это, Мик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie [относится к афроамериканцам] Мне эти люди не нравятся.
Rocky Balboa Тебе они не нравятся? Может, они тебя тоже не любят, Поли.
Paulie [с восхищением] Что я им такого сделал?
Rocky Balboa [смотрит на Эдриан] А меня при этом "Ударником" называют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Ничего не реально, если ты не веришь в себя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аполло Крид [во время реванша с Лэнгом] Его там просто убивают!
Поли Нет, нет, нет! Его не убивают, он злится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie [Тандерлипс идёт к рингу] Почему его несут?
Mickey Он идёт сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thunderlips Всем моим рабам любви на районе: Громовые Липы здесь. Во плоти, детка. Абсолютный мужик против... абсолютного мясного шарика. Ха-ха-ха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Так что я предсказываю, что чемпион возьмёт этот бой.
Sportscaster Погоди-ка! Ты правда думаешь, что чемпион может так сильно бить?
Apollo Creed А как ты думаешь, зачем я сижу здесь с тобой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Громила Торнлипс выходит на арену]
Mickey Пошли отсюда.
Rocky Balboa Да брось, Мик, это же на благотворительность.
Mickey Ты изнашиваешь себя ради благотворительности. Никто так для благотворительности не пашет.
Rocky Balboa Боб Хоуп бы пашал.
Mickey [пауза, кивает] Это верно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clubber Lang Почва под тобой горит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Как ты стал таким крепким?
Adrian Я живу с бойцом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title announcer Мы рады объявить о присутствии у ринга настоящего чемпиона; Мастера Катастроф, Графа Монтэ-Фисто, единственного и неповторимого Апполо Крида!
[Крид выходит на ринг и подходит к Лэнгу]
Clubber Lang [отшатывает руку Крида] Убери своё лицо с моего пути! Мне не нужны тут никакие бывшие. И лучше сотрёшь эту рожу с лица, пока я сам не сделал это. Хочешь драться — ДРАЙ! Давай! Давай, Крид! Давай!
Apollo Creed [Крид уходит поговорить с Рокки] Сделай всем одолжение и выруб этого лузера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клаббер Лэнг Я тебя порву.
Рокки Бальбоа Давай, попробуй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie [уходит из полицейского участка] Хочешь услышать, что я тебе должен? Я тебе ничег# не должен!
Rocky Balboa Нет, ты мне ничег# не должен.
Paulie Так что ты хочешь, чтобы я сделал? Моей сестры здесь нет?
Rocky Balboa Она дома.
Paulie Знаешь, раньше мы с ней были как клеи, пока ты не появился. Я её воспитывал, она не слетала с катушек.
Rocky Balboa Она об этом не знает.
Paulie Ты можешь просто пойти к чёрт#м, знаешь?
Rocky Balboa Эй, слежи за языком, Поли.
Paulie Что? Собираешься меня прикончить? Мне на тебя плевать. Мне на тебя плевать!
Rocky Balboa Давай, Поли, соберись уже.
Paulie Моя голова? Твоя голова — вот что не в порядке.
Rocky Balboa Я? Что я сделал?
Paulie Ты? Ничег#! Ты привёл себя в порядок. Красивый. Хорошая одежда. Что ты сделал для Поли? Ничег#! Вот что! Ты подарил мне эту паршивую, вонючую слежку. Вот так!
[бросает часы на землю]
Rocky Balboa [наклоняется чтобы поднять часы] Эй, Поли, давай.
Paulie [пинает часы подальше] Нет, нет, оставь их там! Они всё равно никогда не шли нормально. Знаешь, когда ты был ничтожеством, и эти ребята смеялись над тобой, потому что ты был таким лживым? Кто их всех мочил, а?
Rocky Balboa Они смеялись над нами обоими.
Paulie Надо мной никто не смеялся. Кто помог тебе с твоей первой женщиной, а? Я! Поли! Это моя заслуга!
Rocky Balboa Она была беременна.
Paulie И что? Ты тоже не подарок. Знаешь, что я для тебя сделал? Я дал тебе, я дал тебе. Ты купил новый дом, да? Ты поселил в него Мика, да? Ты спросил меня? Что-то со мной не так? У меня есть чувства, понимаешь.
[указывает на сердце]
Paulie Это не картонка.
Rocky Balboa У всех они есть, Поли.
Paulie Пусть все идут к чёрт#м.
Rocky Balboa Нет, может, к чёрт#м пойдёшь ты.
Paulie Не думаю, что хочу слушать эту чепуху.
Rocky Balboa Давай, ты ведёшь себя так, будто все тебе что-то должны.
Paulie Закрой свой рот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa [его фотографируют с Громобоем] Знаешь, иногда благотворительность действительно больно бьёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clubber Lang Я его замучу. Я его распну. По-настоящему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Женская фанатка Извините. Можно поцелуй?
Рокки Бальбоа Да, конечно.
[фанатка целует его, но Микки отталкивает её]
Микки Уйдите отсюда! Ну пожалуйста! Это как драться в зоопарке. Тут зоопарк, понял? Это как ты собираешься тренироваться с Клаббером? Он тебя не поцелует! Он тебя убьёт! Ты это понимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Ты думал, я жесткий? Этот тип тебя убьёт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Комментатор титульного реванша Есть ли у вас прогнозы на этот бой? Как, по вашему мнению, он пройдет?
Аполло Крид Что ж, я считаю, что сила будет на стороне претендента, а опыт и САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ЛИЦОПРОКОЛЬНЫЙ УДАР – на стороне Рокки Бальбоа, и поверьте, я знаю, о чём говорю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mickey [Микки недоволен выставочным боем Рокки с Тандерлипсом] Что, чёрт возьми, у тебя в голове творится? Там хоть что-то нормально работает?
Rocky Balboa Да, пару штук, пару штук.
Mickey Не думаю! Чтобы драться с таким, как он, нужно иметь повреждение мозга минимум на сто фунтов! Я видел рестлеров, больше динозавров! Ты когда-нибудь дрался с динозавром, парень?
Rocky Balboa Нет, не в последнее время.
Mickey Они могут нанести всякие повреждения!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wrestling referee Два...
Thunderlips Нет, нет, ещё рано. Не для этого мясного шарика. Я с ним ещё не закончил, парень. Если я не сломаю твой дух, то уж точно сломаю твою спину!
[Тандерлипс ломает позвонок Рокки]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Если встанешь с этим типом лицом к лицу, он тебя убьёт. Не нужен мужик, чтобы просто стоять и получать по башке...! Он всего лишь человек, Рокки, так будь ЖЕЩЕ человека, чем он! Иди и возьми его; Глаз тигра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clubber Lang [Рокки, прямо перед последним боем] Эй, дурак! Готов получить ещё одну порцию? Тебе не стоило возвращаться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Микки [Рокки, после того как он посмотрел на всю эту показуху в спортзале] Это дом терпимости!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Jr. [Рокки читает сказку «Три медведя» своему сыну] А что же было дальше с Машенькой?
Rocky Balboa Что с ней? Точно не помню.
Paulie Залетела на чужую территорию — и получила 30 дней в холодной камере.
Rocky Balboa О, это очень мило, Поли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рокки Бальбоа Почему ты это делаешь?
Микки Потому что ты не выиграешь, Рокки. Этот парень убьёт тебя за три раунда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рокки Бальбоа Ты не так уж плох, ты не так уж плох, ты ничто. Давай, чемпион, дай мне в лицо! Моя мама бьёт больнее тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Начальные сцены; Клаббер Лэнг бьёт бойца, становясь номером один претендентом; угрожает и насмехается над Микки в зале]
Клаббер Лэнг [Кричит] Я хочу Бальбоа! Я хочу Бальбоа! Слышишь меня, старик? Передай Бальбоа, чтобы он сюда пришёл! Никто меня не остановит! Передай ему, что я сказал! И он — СЛЕДУЮЩИЙ! Я его убью! Никто меня не остановит! Передай это Бальбоа! Я ИДУ ЗА НИМ! ТЫ ЕМУ СКАЖИ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thunderlips Никто не может поверить в сверхчеловеческую силу Громовых Лип!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie Не слушай это, Рокки.
Apollo Creed Нет, слушай, Рокки. Потому что когда это закончится, все будут должны тебе гравированное извинение. А ты будешь должен мне услугу.
Rocky Balboa Какую услугу?
Apollo Creed Когда это закончится, Рокки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mickey [под оркестр, играющий тему "Рокки"] Заткнись там, не можешь? Переключайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mickey Худшее, что могло с тобой случиться, да и с любым бойцом: ты стал цивилизованным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Тандерлипс держит Рокки в воздухе; обращается к зрителям]
Thunderlips [кричит] Никто не верит в сверхчеловеческую силу Тандерлипса! Я — самый сильный!
Mickey Остановите его, ну же —
[происходит инфаркт]
Thunderlips Хочешь этот мешок для б##я?
Rocky Balboa Адриан!
Adrian Рокки!
Thunderlips ТОГДА ДЕРЖИ ЕГО!
Rocky Balboa [Кричит] ЛОВИ МЕНЯ!
[Тандерлипс выбрасывает Рокки из ринга в зал]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollo Creed Знаешь, Стэллион?
Rocky Balboa Что?
Apollo Creed Жаль, что нам приходится стареть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa [Микки рассказал Рокки правду о его защите титула] Чёрт, Микки, зачем ты это сделал?
Mickey Потому что тот нокаут, что тебе влепил Аполло, должен был убить тебя, парень. Но не убил. Моя работа — следить, чтобы ты побеждал и оставался здоровым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[особое, неожиданное собрание проводится в Филадельфийском музее искусств; школьный оркестр закончил играть "Gonna Fly Now"; аплодисменты горожан]
Mayor Спасибо. Спасибо всем. Иногда появляется человек, который бросает вызов всему, что казалось невозможным, кто нарушает логику и исполняет невероятную мечту. От имени всех жителей Филадельфии и всех, кого коснулись ваши достижения и ваша неустанная поддержка множества благотворительных мероприятий города, с огромной честью мы вручаем этот памятник, который навсегда останется символом несгибаемого духа человека. Филадельфия чествует своего любимого сына — Рокки Бальбоа!
[болельщики аплодируют и скандируют; открытие бронзовой статуи Итальянского Жеребца, Рокки Бальбоа; аплодисменты усиливаются]
Adrian Он прекрасен.
Mickey Определённо красавец.
[болельщики скандируют "Рокки"]
Rocky Balboa Спасибо.
[прочищает горло]
Rocky Balboa Большое спасибо. Я не знаю... Что можно сказать в такой момент? Где-то три года назад... этот город... по-настоящему принял меня в свою семью, понимаете? И я хочу вам за это очень поблагодарить. Честно. И я уже думал об этом, и сначала не хотел говорить, но теперь, пожалуй, скажу. Я никогда не сделаю ничего, чтобы навредить этому спорту, который был для меня таким добрым. Я обсудил это с женой... и с менеджером... Мы думаем, что...
[смущённый]
Rocky Balboa Мне очень трудно это сказать. Мне кажется, что, может быть, пришло время... уйти... и... закончить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LeRoy Neiman [объявление рестлинга] Выходит на ринг человек, который называет себя истинным мужчиной, чемпион мира по рестлингу — Громобой!
Rocky Balboa [смотрит на Громобоя] Вау, он просто огромен. Эй, Микки, как думаешь, сколько он ест?
Mickey Около 92 килограмм.
LeRoy Neiman Вес — 92 килограмма...
Mickey [Микки улыбается и смотрит на Рокки]
Paulie Эй, Рок, тебе лучше позвонить Бобу Хоупу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mickey [когда Рокки крестится в углу] Я нервничаю КАЖДЫЙ РАЗ, когда он так делает!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бармен [Поли уходит из бара, раздражённый успехом Рокки] Не забудь передать Рокки от меня привет.
Поли Я сюда годами прихожу. Почему бы тебе не показать мне, Поли, что у тебя есть?
[уходит из бара]
Поли .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie [Прибывают в старый зал Аполло в Лос-Анджелесе, полный афроамериканских боксёров] Нужно уходить. У меня репутация.
Rocky Balboa Какая ещё репутация?
Paulie Ты слышал. Я не люблю этих ребят.
Rocky Balboa Может, они тебя тоже не любят, Полли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clubber Lang's manager [к Клабберу] Не трать свои удары впустую! Он должен идти к тебе; ты — чемпион! Не пытайся выбить его с одного удара! Включай голову; изматывай его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wrestling Commentator В белом углу — невероятное зрелище. Почти два метра роста, вес — 177 килограммов. Неоспоримый чемпион мира по рестлингу... Человек, который называет себя «воплощением желания», «горой раскалённого страсти». Он — единственный, неповторимый Тандерлипс!
Thunderlips [ЗВУКИ НЕДОВОЛЬСТВА ИЗ ЗАЛА] Вы все — отстой! Вы все — отстой! Вы все — отстой! Вы все — отстой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interviewer Вы не могли бы рассказать, как собираетесь драться с Балбоа? Какая у вас стратегия?
Clubber Lang Мне никакая стратегия не нужна. Балбоа — такой предсказуемый и тупой, он идёт прямо вперёд. Он сделан на заказ для меня, и он получит по шее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полли [после того, как Тандерлипс сбросил Рокки на канвас] Рокки, помни район!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[особое, неожиданное собрание проходит в Филадельфийском музее искусств; школьный оркестр сыграл "Gonna Fly Now"; аплодисменты жителей]
Mayor Спасибо. Спасибо всем. Временами появляется человек, который бросает вызов судьбе, логике и воплощает невероятную мечту. От имени всех жителей Филадельфии и тех, кого коснулись ваши достижения и ваше неустанное участие в многочисленных благотворительных акциях города, для нас огромная честь вручить этот памятник, который навсегда будет символом несгибаемого духа человека. Филадельфия приветствует своего любимого сына — Рокки Бальбоа!
[болельщики аплодируют; открывается бронзовая статуя Итальянского Жеребца, Рокки Бальбоа; аплодисменты становятся громче]
Adrian Он прекрасен.
Mickey Настоящая красота.
[болельщики кричат "Рокки"]
Rocky Balboa Спасибо.
[кашляет]
Rocky Balboa Большое спасибо. Не знаю... Что можно сказать в такой момент? Примерно три года назад... этот город... по-настоящему принял меня, понимаете? И я очень благодарен вам за это. Правда. И я думал, что не буду об этом говорить, но, пожалуй, сейчас самое время. Я никогда не сделал бы ничего, чтобы навредить этому спорту, который так много для меня значит. Я обсудил это с женой... и с моим менеджером... Мы пришли к выводу, что...
[смущён]
Rocky Balboa Мне очень трудно это сказать. Я чувствую, что, наверное... пришло время, чтобы я... ушёл на покой, может быть, завершил карьеру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paulie Он В ринге!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Микки [пока Рокки готовится к бою с Тандерлипсом] Держись подальше! Корчи рожи! Двигайся по рингу! Ты его достал, парень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocky Balboa Он слишком силён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Искра была, а романа нет: почему в финале «Кавказской пленницы» Нина и Шурик расстались (3 версии, которые все меняют)
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
Уже в топе-10 Netflix и на 80% одобрен критиками: легкий мини-сериал из Британии в духе «Девочек» для отключки мозга
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше