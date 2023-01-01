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Рокки 3
Рокки 3, 1982: актеры и роли
Rocky III
Рокки 3
1982 / США
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Рокки 3, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Талия Шайр
Talia Shire
Берт Янг
Burt Young
Карл Уэзерс
Carl Weathers
Тони Бертон
Tony Burton
Мистер Ти
Mr. T
Халк Хоган
Hulk Hogan
Берджесс Мередит
Burgess Meredith
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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