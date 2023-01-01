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Рокки 3 Рокки 3
Киноафиша Фильмы Рокки 3 Рокки 3, 1982: актеры и роли
Rocky III Рокки 3 1982 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рокки 3, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Талия Шайр Talia Shire Берт Янг Burt Young Карл Уэзерс Карл Уэзерс Carl Weathers Тони Бертон Tony Burton Мистер Ти Mr. T Халк Хоган Халк Хоган Hulk Hogan Берджесс Мередит Burgess Meredith
Переводчик
Переводчик
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