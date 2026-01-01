Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Прощай, друг
Постер фильма Прощай, друг
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Прощай, друг

Прощай, друг

Honor Among Thieves / Adieu l'ami / Tecnica di una rapina 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

По одноименному детективу Себастьяна Жапризо.

Дино Барран лейтенант медицинской службы возвращается из Алжира, где он участвовал в проигранной войне. Молодой доктор привлекает внимание Проппа - десантника Иностранного Легиона. В казармах лагеря Сент-Март их койки оказываются рядом, и легионер пытается навязать Баррану участие в одном рискованном "выгодном дельце" где-то в Конго. И хотя "заманчивое" предложение оставляет Баррана равнодушным, Пропп не из тех парней, кто легко согласится с отказом.

Решительный и настойчивый, он выслеживает доктора в Париже, где Барран подрядился произвести медосмотр в одной крупной компании. Конечно, для бывшего легионера медосмотр не главное - его интересует сейф компании, расположенный в подземном хранилище рядом с медкабинетом.

Неожиданно для себя Барран оказывается в подземелье, не один, а вместе со своим ненавистным преследователем. Однако участие в опасной авантюре делает врагов друзьями...

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 14 августа 1968
Дата выхода
14 августа 1968 Бразилия
17 октября 1969 Германия
14 августа 1968 Дания 15
5 сентября 1968 Италия
14 августа 1968 Норвегия 15
14 августа 1968 Португалия M/14
14 августа 1968 Румыния 18
8 августа 1973 США
25 июня 1971 Финляндия
14 августа 1968 Франция
14 октября 1968 Швеция
Сборы в мире $19 800 000
Производство Greenwich Film Productions, Medusa Distribuzione
Другие названия
Adieu l'ami, Farewell, Friend, Adeus, Amigo, Adiós al amigo, Du kannst anfangen zu beten, Vaarwel vriend, さらば友よ, Adiós, amigo, Ærlighet blant skurker, Ärliga tjuvar, Bei Bullen singen Freunde nicht, Due sporche carogne - Tecnica per una rapina, Ég veled, barátom!, Elveda dostum, Ensamma vargar, Farewell, my friend, Farvel, min ven, Farvel, min venn, Honor Among Friends, Honor Among Thieves, Honor wśród złodziei, Jäähyväiset, La revedere, prietene, So long, kompis!, The Code, Yksinäiset sudet, Żegnaj, przyjacielu, Złodziejski honor, Αντίο φίλε, Αντίο φίλε!, Прощавай, друже, Прощай, друг, Сбогом, приятелю, 아듀 라미, 朋友再見, 臥虎藏龍
Режиссер
Жан Эрман
В ролях
Ален Делон
Ален Делон
Андре Дюма
Брижит Фоссе
Чарльз Бронсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Прощай, друг
Троих надо убрать 6.2
Троих надо убрать (1980)
Холодный пот 5.7
Холодный пот (1970)
Почетный консул 5.8
Почетный консул (1983)
Шок 5.7
Шок (1982)
Пассажир дождя 6.8
Пассажир дождя (1970)
Искатели приключений 6.6
Искатели приключений (1967)
Дьявольски ваш 6.1
Дьявольски ваш (1967)
Полицейский 6.9
Полицейский (1971)
Двое в городе 7.2
Двое в городе (1973)
Пограничная полоса 6.0
Пограничная полоса (1980)
Новая волна 6.6
Новая волна (1990)
Тегеран-43 7.0
Тегеран-43 (1980)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше