Дино Барран лейтенант медицинской службы возвращается из Алжира, где он участвовал в проигранной войне. Молодой доктор привлекает внимание Проппа - десантника Иностранного Легиона. В казармах лагеря Сент-Март их койки оказываются рядом, и легионер пытается навязать Баррану участие в одном рискованном "выгодном дельце" где-то в Конго. И хотя "заманчивое" предложение оставляет Баррана равнодушным, Пропп не из тех парней, кто легко согласится с отказом.
Решительный и настойчивый, он выслеживает доктора в Париже, где Барран подрядился произвести медосмотр в одной крупной компании. Конечно, для бывшего легионера медосмотр не главное - его интересует сейф компании, расположенный в подземном хранилище рядом с медкабинетом.
Неожиданно для себя Барран оказывается в подземелье, не один, а вместе со своим ненавистным преследователем. Однако участие в опасной авантюре делает врагов друзьями...
|14 августа 1968
|Бразилия
|17 октября 1969
|Германия
|14 августа 1968
|Дания
|15
|5 сентября 1968
|Италия
|14 августа 1968
|Норвегия
|15
|14 августа 1968
|Португалия
|M/14
|14 августа 1968
|Румыния
|18
|8 августа 1973
|США
|25 июня 1971
|Финляндия
|14 августа 1968
|Франция
|14 октября 1968
|Швеция