Дино Барран лейтенант медицинской службы возвращается из Алжира, где он участвовал в проигранной войне. Молодой доктор привлекает внимание Проппа - десантника Иностранного Легиона. В казармах лагеря Сент-Март их койки оказываются рядом, и легионер пытается навязать Баррану участие в одном рискованном "выгодном дельце" где-то в Конго. И хотя "заманчивое" предложение оставляет Баррана равнодушным, Пропп не из тех парней, кто легко согласится с отказом.

Решительный и настойчивый, он выслеживает доктора в Париже, где Барран подрядился произвести медосмотр в одной крупной компании. Конечно, для бывшего легионера медосмотр не главное - его интересует сейф компании, расположенный в подземном хранилище рядом с медкабинетом.

Неожиданно для себя Барран оказывается в подземелье, не один, а вместе со своим ненавистным преследователем. Однако участие в опасной авантюре делает врагов друзьями...