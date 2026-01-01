Жизнь 19-тилетнего симпатяги Стоуни де Коко, идет своим чередом. Девушки и танцы по вечерам. Неплохо оплачиваемая работа в профсоюзе. Но Стоуни до сих пор понятия не имеет, куда именно заведет его такая жизнь.



Стоуни оказался на жизненном перепутье. Он искренне любит свою семью, но не согласен с тем, как его мать относится к младшему брату.



Он понимает, что мир вокруг полон возможностей, но ему не хватает духа отказаться от карьеры, которую ему уготовил его агрессивный отец.