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Постер фильма Кровные братья
6.0
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6.0

Кровные братья

, 1978
Bloodbrothers
США / драма / 18+
Постер фильма Кровные братья
6.0

О фильме

Жизнь 19-тилетнего симпатяги Стоуни де Коко, идет своим чередом. Девушки и танцы по вечерам. Неплохо оплачиваемая работа в профсоюзе. Но Стоуни до сих пор понятия не имеет, куда именно заведет его такая жизнь.

Стоуни оказался на жизненном перепутье. Он искренне любит свою семью, но не согласен с тем, как его мать относится к младшему брату.

Он понимает, что мир вокруг полон возможностей, но ему не хватает духа отказаться от карьеры, которую ему уготовил его агрессивный отец.

В ролях

Пол Сорвино
Пол Сорвино
Chubby De Coco
Ричард Гир
Ричард Гир
Stony De Coco
Лейла Гольдони
Maria
Ивонн Уайлдер
Ивонн Уайлдер
Phyllis
Майкл Хершью
Albert
Кеннет МакМиллан
Banion
Тони Ло Бьянко
Tommy De Coco
Флойд Ливайн
Dr. Harris
Мэрилу Хеннер
Annette
Кристин ДеБелл
Cheri
Режиссер Роберт Маллиган
Сценарист Richard Price, Уолтер Ньюман
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 15 сентября 1978
Дата выхода
15 сентября 1978 Россия 16+
15 сентября 1978 Казахстан
6 октября 1978 США
15 сентября 1978 Украина
MPAA R
Сборы в мире $4 844
Производство Kings Road Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
Bloodbrothers, 147:e gatan, A Estrada do Amanhã, A Father's Love, Blodsbröder, Blood Brothers, Bracia krwi, Bronxin kapinallinen, Enas dromos pou legetai 'Avrion', Ene blandt hårde drenge, Heißes Blut, Herencia en la sangre, Irmãos de Sangue, Les chaînes du sang, Livet er skønt, Livet er skønt, Stony, Stony, sangre caliente, Testvérszövetség, Una strada chiamata domani, Ένας δρόμος που λέγεται «Αύριον», Братья по крови

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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