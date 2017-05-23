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Почетный консул
Отзывы о фильме «Почетный консул»
The Honorary Consul
Почетный консул
1983 / Великобритания
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Николай Таранцов
23 мая 2017, 18:44
Оценка
Фильм Джона МакКензи по одноименному роману Грэма Грина «Почётный консул». В Америке фильм проходил под названием «За пределом».
Фильм о человеке, о любви, политике, предательстве, о всём, из этого вытекающем, а проще о жизненном выборе, муках совести и о временах, которые не выбирают,
«Времена не выбирают
в них живут и умирают».
© Александр Кушнер
Джон МакКензи британский и американский режиссёр. Окончил Эдинбургский университет, /изучал историю/. После работал учителем, потом была работа в театре, потом ассистентом режиссёра. После снимал сам, /снял чуть больше 10 фильмов/, работал по две стороны океана, Умер в возрасте 82 лет в Лондоне.
Грэм Грин, /полное имя Генри Грэм Грин/. Английский писатель, /в 1940е. сотрудник британской разведки. Начинал журналистом, работал в «Таймсе», после опубликования первого романа, из журналистики ушёл. Писал серьёзные и развлекательные романы, /с трудноразличимой гранью серьёзного и развлекательного. Много путешествовал по миру, /неоднократно бывал в «горячих» точках/, неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию, /лауреат Иерусалимской премии/. Прямой потомок Роберта Стивенсона.
На севере Аргентины, на самой границе с Парагваем расположен городок Корриентес, в котором нынче обитает доктор Эдуардо Пларр, /Ричард Гир/. Он ведет уединённый образ жизни и дружен только с Чарли Фортнумом, /Майкл Кейн/, пьяницей и «почётным консулом». В любовницах у него жена, Чарли, Клара, /Эльфидия Каррилло/, с которой Эдуардо знаком давно и в очень пикантных обстоятельствах. А ещё отец Эдуардо, политзаключённый в Парагвайской тюрьме. Далее интереснее.
На приём к Эдуардо записывается Леон Ривас, /Хоаким де Алмейда/, с другом, Акунио, /Эй Мартинес/, они готовят похищение американского посла, с целью обмена их на 10 парагвайских политзаключённых, /в том числе отца Эдуардо/. Эдуардо в качестве осведомителя ввязывается в эту авантюру, но вместо посла похищают, сопровождающего посла, Чарли. А далее водоворот событий захватывает в своём смертоносно-разрушительном движении и партизан, и Эдуардо и Чарли. Жизненные обстоятельства всех ставят перед выбором. И у каждого свой выбор, свой суд, своё чистилище.
Потому как жизнь человеческая это всегда не просто, /не простой/, выбор. Жизненный. Выбор, друзей, линии поведения, своей моральной составляющей, каждый день, каждый час, каждый миг выбор. Возможно, этот выбор и не всегда имеет критическое значение, а возможно и имеет. Не всегда и всё от тебя зависит, не всегда жизнь раскрывает все карты, не всегда интуиция подсказывает правильный путь, не всегда ты и прав и, как правило, знаешь это. Впрочем, это так, нюансы. История эта таит в себе много каверзных вопросов.
Как ты себя поведёшь, зная, что твоя, /любимая жена/, изменяет тебе с лучшим другом?
Как ты поведёшь себя, зная, что ты предал лучшего друга ради спасения отца, /убитого 10 лет назад/.
Как ты поведёшь себя, когда каждый вопрос тянет за собой новый, не давая ответ на вопрос предыдущий. Собственно ответ сможешь дать только ты сам. Потому как это и твои вопросы. Твоя очередь примерить на себя ситуацию, покопаться в своей душе и честно ответить. Только так.
Вот только для более полного ассоциативного ряда я бы посоветовал, до того, как посмотреть фильм, прочитать книгу, потому, как фильм, при всех его плюсах маленько не дотягивает до первоисточника. Слишком уж упрощено действо, /слишком велик крен в не ту сторону, в эротику например/, я не против эротики, в нужном месте и в нужное время. Ей богу мне было б гораздо интереснее, /чем половой акт крупным планом, да задницу Гира крупным планом/, посмотреть в глаза человека, поставленного перед выбором, перед тем самым, гамлетовским, быть, или не быть. Человека, понимающего свою силу и своё ничтожество, человека, который сам себе и суд и палач, человека который молчит, но в душе у него буря страстей. Хотя бы потому, что книга, /а это любимая книга Грина/, предполагает.
Позже режиссёр в одном из интервью скажет:
«Это чертовски трудная задача – экранизировать Грема Грина. Всё, так или иначе, скатывается в мелодраму. Однако в романах Грина мелодрама – это всего лишь общий фон, на котором, точно на шахматном поле, расставлены персонажи, а над всем этим витает сюжет весьма философского содержания. Всё это и образует литературное явление под названием «роман Грэма Грина». И «Почётный консул» конечно же, один из них».
© /Джон Макензи о фильме/
Но продолжим. Есть в этой непростой истории ещё один персонаж полковник Перес. /Боб Хоскинс/. Полицейский, который пытается совместить два человеческих качества, быть хорошим полицейским и быть хорошим человеком.
Вот только закон и совесть понятия трудносовместимые. В какой-то момент ты понимаешь это и делаешь выбор, /снова выбор/, заложить душу Дьяволу, или отдать на поруки Богу.
Бога нет, скажешь ты. Даже если нет, совесть должна быть, отвечу я. Именно совесть переходит в любовь, патриотизм, веру, ответственность, именно то, что отличает порядочного человека. И не важно, какие политические времена, важны внутренние установки, личностные качества. И важно не кому-то важно тебе, даже если ты с этого ничего не имеешь. Ничего кроме неприятностей.
В смысле хоть умрёшь достойно. По человечески, а не пристреленный, как собака бешенная.
___________________________
Почётный (или внештатный) консул – лицо, не состоящее на государственной, консульской или дипломатической службе, но выполняющее консульские функции по поручению представляемого государства и с согласия государства пребывания, но не получающее за свою консульскую работу заработную плату от представляемого ими государства.
23 мая 2017, 18:44
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Фильм о человеке, о любви, политике, предательстве, о всём, из этого вытекающем, а проще о жизненном выборе, муках совести и о временах, которые не выбирают,
«Времена не выбирают
в них живут и умирают».
© Александр Кушнер
Джон МакКензи британский и американский режиссёр. Окончил Эдинбургский университет, /изучал историю/. После работал учителем, потом была работа в театре, потом ассистентом режиссёра. После снимал сам, /снял чуть больше 10 фильмов/, работал по две стороны океана, Умер в возрасте 82 лет в Лондоне.
Грэм Грин, /полное имя Генри Грэм Грин/. Английский писатель, /в 1940е. сотрудник британской разведки. Начинал журналистом, работал в «Таймсе», после опубликования первого романа, из журналистики ушёл. Писал серьёзные и развлекательные романы, /с трудноразличимой гранью серьёзного и развлекательного. Много путешествовал по миру, /неоднократно бывал в «горячих» точках/, неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию, /лауреат Иерусалимской премии/. Прямой потомок Роберта Стивенсона.
На севере Аргентины, на самой границе с Парагваем расположен городок Корриентес, в котором нынче обитает доктор Эдуардо Пларр, /Ричард Гир/. Он ведет уединённый образ жизни и дружен только с Чарли Фортнумом, /Майкл Кейн/, пьяницей и «почётным консулом». В любовницах у него жена, Чарли, Клара, /Эльфидия Каррилло/, с которой Эдуардо знаком давно и в очень пикантных обстоятельствах. А ещё отец Эдуардо, политзаключённый в Парагвайской тюрьме. Далее интереснее.
На приём к Эдуардо записывается Леон Ривас, /Хоаким де Алмейда/, с другом, Акунио, /Эй Мартинес/, они готовят похищение американского посла, с целью обмена их на 10 парагвайских политзаключённых, /в том числе отца Эдуардо/. Эдуардо в качестве осведомителя ввязывается в эту авантюру, но вместо посла похищают, сопровождающего посла, Чарли. А далее водоворот событий захватывает в своём смертоносно-разрушительном движении и партизан, и Эдуардо и Чарли. Жизненные обстоятельства всех ставят перед выбором. И у каждого свой выбор, свой суд, своё чистилище.
Потому как жизнь человеческая это всегда не просто, /не простой/, выбор. Жизненный. Выбор, друзей, линии поведения, своей моральной составляющей, каждый день, каждый час, каждый миг выбор. Возможно, этот выбор и не всегда имеет критическое значение, а возможно и имеет. Не всегда и всё от тебя зависит, не всегда жизнь раскрывает все карты, не всегда интуиция подсказывает правильный путь, не всегда ты и прав и, как правило, знаешь это. Впрочем, это так, нюансы. История эта таит в себе много каверзных вопросов.
Как ты себя поведёшь, зная, что твоя, /любимая жена/, изменяет тебе с лучшим другом?
Как ты поведёшь себя, зная, что ты предал лучшего друга ради спасения отца, /убитого 10 лет назад/.
Как ты поведёшь себя, когда каждый вопрос тянет за собой новый, не давая ответ на вопрос предыдущий. Собственно ответ сможешь дать только ты сам. Потому как это и твои вопросы. Твоя очередь примерить на себя ситуацию, покопаться в своей душе и честно ответить. Только так.
Вот только для более полного ассоциативного ряда я бы посоветовал, до того, как посмотреть фильм, прочитать книгу, потому, как фильм, при всех его плюсах маленько не дотягивает до первоисточника. Слишком уж упрощено действо, /слишком велик крен в не ту сторону, в эротику например/, я не против эротики, в нужном месте и в нужное время. Ей богу мне было б гораздо интереснее, /чем половой акт крупным планом, да задницу Гира крупным планом/, посмотреть в глаза человека, поставленного перед выбором, перед тем самым, гамлетовским, быть, или не быть. Человека, понимающего свою силу и своё ничтожество, человека, который сам себе и суд и палач, человека который молчит, но в душе у него буря страстей. Хотя бы потому, что книга, /а это любимая книга Грина/, предполагает.
Позже режиссёр в одном из интервью скажет:
«Это чертовски трудная задача – экранизировать Грема Грина. Всё, так или иначе, скатывается в мелодраму. Однако в романах Грина мелодрама – это всего лишь общий фон, на котором, точно на шахматном поле, расставлены персонажи, а над всем этим витает сюжет весьма философского содержания. Всё это и образует литературное явление под названием «роман Грэма Грина». И «Почётный консул» конечно же, один из них».
© /Джон Макензи о фильме/
Но продолжим. Есть в этой непростой истории ещё один персонаж полковник Перес. /Боб Хоскинс/. Полицейский, который пытается совместить два человеческих качества, быть хорошим полицейским и быть хорошим человеком.
Вот только закон и совесть понятия трудносовместимые. В какой-то момент ты понимаешь это и делаешь выбор, /снова выбор/, заложить душу Дьяволу, или отдать на поруки Богу.
Бога нет, скажешь ты. Даже если нет, совесть должна быть, отвечу я. Именно совесть переходит в любовь, патриотизм, веру, ответственность, именно то, что отличает порядочного человека. И не важно, какие политические времена, важны внутренние установки, личностные качества. И важно не кому-то важно тебе, даже если ты с этого ничего не имеешь. Ничего кроме неприятностей.
В смысле хоть умрёшь достойно. По человечески, а не пристреленный, как собака бешенная.
___________________________
Почётный (или внештатный) консул – лицо, не состоящее на государственной, консульской или дипломатической службе, но выполняющее консульские функции по поручению представляемого государства и с согласия государства пребывания, но не получающее за свою консульскую работу заработную плату от представляемого ими государства.
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