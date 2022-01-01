Пламя над Англией, 1937

Майкл Инголби, молодой английский морской офицер, охвачен жаждой мести за смерть отца, сожженного на костре в Лиссабоне. Королева Елизавета, предполагает, что в ее окружении есть предатели, замышляющие покушение.



Узнав, что некий мистер Уэйн отправляется к испанскому королю Филиппу, королева отдает приказ взять его живым, но при попытке к бегству тот погибает в море, а прилив уносит бумаги и письма, обличающие заговорщиков. Тогда Елизавета отправляет под видом Уэйна похожего на него Майкла, прерывая его роман со своей камеристкой Синтией.



Майкл прибывает ко двору короля Филиппа и узнает имена заговорщиков. Подданные короля разоблачают его, но храбрый герой вырывается из сомкнувшегося кольца врагов и ему удается бежать на родину.