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Fire over England

Пламя над Англией, 1937

1937 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Майкл Инголби, молодой английский морской офицер, охвачен жаждой мести за смерть отца, сожженного на костре в Лиссабоне. Королева Елизавета, предполагает, что в ее окружении есть предатели, замышляющие покушение.

Узнав, что некий мистер Уэйн отправляется к испанскому королю Филиппу, королева отдает приказ взять его живым, но при попытке к бегству тот погибает в море, а прилив уносит бумаги и письма, обличающие заговорщиков. Тогда Елизавета отправляет под видом Уэйна похожего на него Майкла, прерывая его роман со своей камеристкой Синтией.

Майкл прибывает ко двору короля Филиппа и узнает имена заговорщиков. Подданные короля разоблачают его, но храбрый герой вырывается из сомкнувшегося кольца врагов и ему удается бежать на родину.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 8 января 1937
Возраст 12+
Режиссер
Уильям К. Ховард
В ролях
Флора Робсон
Рэймонд Мэсси
Лесли Бэнкс
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пламя над Англией 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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