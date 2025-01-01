Меню
Colonel Perez Генерал никогда не выпустит ни одного пленного, знаешь ли.
Dr. Eduardo Plarr Это зависит от американской помощи. Если американцы прикажут ему отпустить...
Colonel Perez Американцам по###й! Он антикоммунист. За это им и платят... Ты коммунист, Эдуардо?
Dr. Eduardo Plarr Маркаса я всегда считал нечитабельным.
Colonel Perez Кто здесь?
Dr. Eduardo Plarr Сеньора Фортнам.
Colonel Perez А, понятно... Вот почему ты мне врал?
Dr. Eduardo Plarr У всякой интрижки есть своя ложь.
Dr. Eduardo Plarr Вы говорите, что его застрелили, когда он пытался сбежать.
Colonel Perez Да. Всё довольно просто, не так ли?
Dr. Eduardo Plarr О, да... Я просто не понимаю, почему он пытался бежать задом.
Colonel Perez Вам не о чём волноваться. Если бы он был невиновен, его здесь бы не было.
Dr. Eduardo Plarr Что вы имеете в виду?
Dr. Eduardo Plarr Его бы просто устранили... Вероятно, в реке.
Dr. Eduardo Plarr Вы его поймали.
Colonel Perez Меня, э-э... попросили, не готовы ли вы время от времени помогать в тюрьме с резистенцией.
Dr. Eduardo Plarr В каком качестве?
Colonel Perez Доктор Барабанто очень помогает, но он... конечно, он... не всегда доступен. А нам часто нужна надёжная медицинская оценка.
Dr. Eduardo Plarr Вы хотите сказать, что вам часто нужно знать, годен ли кто-то для пыток.
Colonel Perez Ладно, скажу им, что вы заняты.
Dr. Eduardo Plarr Сделайте так... Слушайте... Мне кажется, вам это не нравится больше, чем мне.
Colonel Perez Фу... Я так считаю — если страна отдаётся иррационалам, каждый сам за себя.
Colonel Perez Я должен учитывать все возможности, доктор. Даже преступление, совершённое в порыве страсти.
Dr. Eduardo Plarr Страсть? Я же англичанин.
Belfrage: British Ambassador Боюсь, ситуация выглядит довольно мрачно. Министр иностранных дел считает, что это дело Парагвая. Парагвайцы отказываются обсуждать вопрос, ссылаясь на то, что президент в отпуске, а Вайтхолл придерживается позиции, что их не возьмут в заложники преступники.
Dr. Eduardo Plarr Разве американцы не могли бы помочь?
Belfrage: British Ambassador Нет, боюсь, они совсем не сочувствуют. Конечно, если бы посол не так резко относился к Фортнаму и не настаивал на том, чтобы ехать самому, его бы похитили, но он, похоже, не воспринимает этот довод.
Dr. Eduardo Plarr Разве вы ничего не можете сделать, сэр Генри?
Belfrage: British Ambassador Увы, всё очень деликатно. К тому же наши отношения с аргентинцами весьма шаткие. И дело не в том, что бедняга хоть что-то умеет делать. Всё, что я о нём слышу — одни жалобы.
Dr. Eduardo Plarr Жалобы?
Belfrage: British Ambassador Да, именно. Жена Фортнама, ваша пациентка, — человек сомнительный. Забавно, но, по моему опыту, это слово обычно применяют к женщинам совсем другого рода... Я делаю всё, что могу, честно. Если бы он был бизнесменом, всё было бы иначе. Проблема в том, что Фортнам — жалкий мелкий тип.
