Belfrage: British Ambassador Боюсь, ситуация выглядит довольно мрачно. Министр иностранных дел считает, что это дело Парагвая. Парагвайцы отказываются обсуждать вопрос, ссылаясь на то, что президент в отпуске, а Вайтхолл придерживается позиции, что их не возьмут в заложники преступники.

Dr. Eduardo Plarr Разве американцы не могли бы помочь?

Belfrage: British Ambassador Нет, боюсь, они совсем не сочувствуют. Конечно, если бы посол не так резко относился к Фортнаму и не настаивал на том, чтобы ехать самому, его бы похитили, но он, похоже, не воспринимает этот довод.

Dr. Eduardo Plarr Разве вы ничего не можете сделать, сэр Генри?

Belfrage: British Ambassador Увы, всё очень деликатно. К тому же наши отношения с аргентинцами весьма шаткие. И дело не в том, что бедняга хоть что-то умеет делать. Всё, что я о нём слышу — одни жалобы.