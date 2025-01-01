Belfrage: British Ambassador
Боюсь, ситуация выглядит довольно мрачно. Министр иностранных дел считает, что это дело Парагвая. Парагвайцы отказываются обсуждать вопрос, ссылаясь на то, что президент в отпуске, а Вайтхолл придерживается позиции, что их не возьмут в заложники преступники.
Нет, боюсь, они совсем не сочувствуют. Конечно, если бы посол не так резко относился к Фортнаму и не настаивал на том, чтобы ехать самому, его бы похитили, но он, похоже, не воспринимает этот довод.
Увы, всё очень деликатно. К тому же наши отношения с аргентинцами весьма шаткие. И дело не в том, что бедняга хоть что-то умеет делать. Всё, что я о нём слышу — одни жалобы.
Да, именно. Жена Фортнама, ваша пациентка, — человек сомнительный. Забавно, но, по моему опыту, это слово обычно применяют к женщинам совсем другого рода... Я делаю всё, что могу, честно. Если бы он был бизнесменом, всё было бы иначе. Проблема в том, что Фортнам — жалкий мелкий тип.