Фильмы
Почетный консул
Награды и номинации фильма Почетный консул
Награды и номинации фильма Почетный консул 1983
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
