Награды и номинации фильма Почетный консул

Награды и номинации фильма Почетный консул 1983

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
