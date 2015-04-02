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Поймай толстуху, если сможешь Поймай толстуху, если сможешь
Киноафиша Фильмы Поймай толстуху, если сможешь Отзывы о фильме «Поймай толстуху, если сможешь»
Identity Thief Поймай толстуху, если сможешь 2013 / США
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Поймай толстуху, если сможешь»

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Комментарии Обсудить в чате
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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Мне этот актер уж очень нравится!)) Милая физиономия.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
"Поймай толстуху, если сможешь"

Ох уж эти локализаторы... Вешать за такое надо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блииин эта КОМЕДИЯ ПРОСТО АДСКИ РЖАЧНАЯ , с*ка я просто валялся на полу от смеха как и весь зал )))))))) Я давно не видел такого , что бы процентов 90% зала так угарало ))))))) Эта комеия пожалуй самая смешная в этом новом году.

Толстуха просто , такие шутки откалывает , словно она Джим Кери

А её каронный удар в кадык ЭТО ЧТО-ТО С ЧЕМ ТО

Ребята обязательно сходите на эту комедию не пожалете !!!!!!! А Ботаны и кому за 60 сидите дома и не пишите тут не адекватные коментарии =)))

Ставлю самую высокую оценку из-за того , что я валялся от смеха )))))

10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 18 октября 2015, 00:48
Оценка
Прикольная комедия - 9 баллов
18 октября 2015, 00:48 Ответить
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