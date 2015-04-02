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Поймай толстуху, если сможешь
Отзывы о фильме «Поймай толстуху, если сможешь»
Identity Thief
Поймай толстуху, если сможешь
2013 / США
Трейлер
7.2
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Мне этот актер уж очень нравится!)) Милая физиономия.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
"Поймай толстуху, если сможешь"
Ох уж эти локализаторы... Вешать за такое надо.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Блииин эта КОМЕДИЯ ПРОСТО АДСКИ РЖАЧНАЯ
, с*ка я просто валялся на полу от смеха как и весь зал )))))))) Я давно не видел такого , что бы процентов 90% зала так угарало ))))))) Эта комеия пожалуй самая смешная в этом новом году.
Толстуха просто , такие шутки откалывает , словно она Джим Кери
А её каронный удар в кадык ЭТО ЧТО-ТО С ЧЕМ ТО
Ребята обязательно сходите на эту комедию не пожалете !!!!!!! А Ботаны и кому за 60 сидите дома и не пишите тут не адекватные коментарии =)))
Ставлю самую высокую оценку из-за того , что я валялся от смеха )))))
10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Макусим
18 октября 2015, 00:48
Оценка
Прикольная комедия - 9 баллов
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Ох уж эти локализаторы... Вешать за такое надо.
Толстуха просто , такие шутки откалывает , словно она Джим Кери
А её каронный удар в кадык ЭТО ЧТО-ТО С ЧЕМ ТО
Ребята обязательно сходите на эту комедию не пожалете !!!!!!! А Ботаны и кому за 60 сидите дома и не пишите тут не адекватные коментарии =)))
Ставлю самую высокую оценку из-за того , что я валялся от смеха )))))
10/10 ✊
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