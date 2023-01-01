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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
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Tengo ganas de ti
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
2012 / Испания
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8.0
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110
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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