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Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
Киноафиша Фильмы Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу Отзывы о фильме «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу»
Tengo ganas de ti Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу 2012 / Испания
8.0 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
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Trapper 2 апреля 2015, 12:51
ой-ой-ой...жду с ужасом этого фильма... жена 100% с начала месяца начнет зомбировать меня сходить на премьеру...и ведь поддамся✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Katya88 2 апреля 2015, 12:51
скажите, а до какого будет идти фильм???очень надо,не могу найти информацию...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
"ой-ой, очень жду" и прочие подобные посты конечно не врут про настоящие эмоции (я надеюсь), но на личном опыте, - когда очень чего то ждешь - велик риск, что ожидания не оправдаются. большинство вторых (третьих и т.д.) частей удачных фильмов выезжают на удаче именно первой части
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
maryka86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - СУПЕР!!!!!! Советую всем!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Beka, 05/07/2012 - 16:01:49):хотя так грустнО, ведь он уже с другой и она с другим



вот благодаря вашему комментарию фильм уже смотреть не интересно. зачем раскрывать финал, зная что сюда заходят люди почитать мнение о фильме, а не сценарий??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
сходили с женой. по сути, неплохой фильм, красиво снятый, но наполненный шаблонными сопливыми сценами, типа, вспоминаний о первой встрече, глюками с умершим другом... но, опять таки, но - есть жизненные моменты, сыгранные адекватно и довольно неплохо. особенно рекомендуется для просмотра сентиментальным личностям.

и опять НО - после фильма, несмотря на концовку - остается какое то ощущение неполноты эмоций, отсутствие главной мысли и идеи в фильме. Да - встреча двух человек после двухлетнего расставания, да - попытка забыть и стереть прошлые чувства с другой, но все же четкой линии в сюжете не прослеживается.

Слева от меня сидела девушка, котораявесь фильм меняла один платочек, за другим - было доволь забавно слышать ее хлюпы=)

А справа (после супруги) сидела парочка девушек, накачавшихся энергетиками и дико ржавших при любом проявлении эмоций главных героев (в некоторых местах у главного героя действительно забавная мимика). Спасибо им, что не стали ржать на последней сцене с матерью.

Кто смотрел первую часть - сходить стоит, хотя можно и дождаться релиза - много не потеряете.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Согласна с предыдущим пользователем. Фильм скучный, в середине картины не выдержала и стала смотреть на часы, когда же это тягомоть закончиться. Все постоянно ревут, думают "Что делать?" и кого, куда послать... Затронуто много сюжетных линий, но ни одна из них как таковая не раскрыта из за этого герои смахивают на пациентов психдиспансера.

В кино можно на такое не ходить, а посмотреть дома и уж точно не брать с собой молодого человека, его храп будет мешать Вам понять то не много что объясняется в фильме.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Karastenoshek 2 апреля 2015, 12:51
Знаете судя по этим коментариям , даже и смотреть не хочется, но всё таки посмотрю дома) в кинотеатр ни в коем случае не пойду)

Да, я смотрела 1 часть было очень интересно, но этот фильм не из моих любимых. Его 2 раз уже не интересно смотреть , да и 1 раз смотреть тоже утомительно.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Только для отьявленных людей романтиков,причем в обостренный период! Я не романтик,я ушла после прироооду сцены где то на крыше. Это был крайняк кошмара. 1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился! смотрела, правда, месяц назад, но все еще помнится. Романтичный, чувственный, главные герои красивые, смотреть приятно, не хуже абсолютно первого, и к паре Аче и Джин привыкаешь с первых же минут, не хуже Аче и Баби. Но.... этот фильм исключительно для:



1. девочек 13-18 лет, ранимых и гипер восприимчивых

2. одиноких или недавно брошенных девушек, страдающих без наличия парня, культивирующих свои страдания✊

3. девушек в период критических дней ✊



Представить мужчину/ молодого человека на этом фильме абсолютно невозможно, а также например, мою подругу - прагматика и реалистку, и ей подобных ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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