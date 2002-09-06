Во время Гражданской войны 12-летняя Кэрол переезжает из Нью-Йорка в испанскую глубинку. Ее отец воюет, а мама борется со страшной болезнью. Девочке предстоит познать дружбу, первую любовь и смерть.

Весна 1938 года, Гражданская война. 12-летняя Кэрол и ее мать Аврора отправляются в родной город их семьи в Испании. Девочка выросла в Нью-Йорке и впервые едет в эту страну. Ее американский отец Роберт – пилот международной бригады, который сражается на передовой. Кэрол очень любит его и скучает.

Аврора возвращается с дочерью в родную деревню не просто так: она тяжело больна и находится на грани жизни и смерти. Вскоре женщина умирает, и Кэрол предстоит сложная жизнь с чужими по духу родственниками. Консервативная семья оказывается шокирована американскими либеральными манерами девочки. Долго сопротивляясь окружающему миру, Кэрол находит понимающих друзей и первую любовь – местного мальчика Томиче. Впереди ее ждет долгий путь в мир взрослых, полный как боли, так и радости.