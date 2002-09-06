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Постер фильма Путешествие Кэрол
6.8
Киноафиша Фильмы Путешествие Кэрол
6.8

Путешествие Кэрол

, 2002
El viaje de Carol
Испания / драма / 18+
Постер фильма Путешествие Кэрол
6.8

О фильме

Во время Гражданской войны 12-летняя Кэрол переезжает из Нью-Йорка в испанскую глубинку. Ее отец воюет, а мама борется со страшной болезнью. Девочке предстоит познать дружбу, первую любовь и смерть.

Весна 1938 года, Гражданская война. 12-летняя Кэрол и ее мать Аврора отправляются в родной город их семьи в Испании. Девочка выросла в Нью-Йорке и впервые едет в эту страну. Ее американский отец Роберт – пилот международной бригады, который сражается на передовой. Кэрол очень любит его и скучает.

Аврора возвращается с дочерью в родную деревню не просто так: она тяжело больна и находится на грани жизни и смерти. Вскоре женщина умирает, и Кэрол предстоит сложная жизнь с чужими по духу родственниками. Консервативная семья оказывается шокирована американскими либеральными манерами девочки. Долго сопротивляясь окружающему миру, Кэрол находит понимающих друзей и первую любовь – местного мальчика Томиче. Впереди ее ждет долгий путь в мир взрослых, полный как боли, так и радости.

В ролях

Мария Барранко
Aurora
Роса Мария Сарда
Maruja
Клара Лаго
Клара Лаго
Carol
Альваро де Луна
Don Amalio
Карлос Каниовски
Кармело Гомес
Adrián
Альберто Хименес
Alfonso
Луна МакГилл
Бен Темпле
Бен Темпле
Juan José Ballesta
Tomiche
Изабель Лусина Хиль Маркес
Dolores
Daniel Retuerta
Culovaso
Режиссер Иманоль Урибе
Сценарист Ángel García Roldán, Иманоль Урибе
Композитор Бинхен Мендисабаль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 22 января 2005
Премьера в мире 6 сентября 2002
Дата выхода
6 сентября 2002 Испания
6 сентября 2002 Румыния AP
Бюджет €2 760 000
Сборы в мире $1 527 127
Производство Aiete Films, Aiete-Ariane Films, Ariane Films
Другие названия
El viaje de Carol, Carol's Journey, A Viagem de Carol, Carol naplója, Carol utazása, Carolin matka Espanjaan, Carols Reise, Carols rejse, Carols resa till Spanien, Il viaggio di Carol, Podróż Carol, Путешествие Кэрол, キャロルの初恋

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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