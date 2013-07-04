В один злополучный день Лулу решает, что не поедет по привычке домой, к своей семье. Вместо этого она отправляется на побережье и поручает своему супругу заботиться о детях. Она жаждет побыть наедине с самой собой, почувствовать свободу и привести свои мысли в порядок. По дороге Лулу встретится со многими людьми, которые также запутались в своей жизни.
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Новости о фильме
18 апреля 2017 18:12В Казани пройдут Дни франкофонного киноС 22 по 30 апреля на большом экране казанского кинотеатра «Мир» покажут шесть французских фильмов программы Дни франкофонного кино.
В рамках фестиваля состоится российская