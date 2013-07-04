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Постер фильма Лулу – обнаженная женщина
6.6
Киноафиша Фильмы Лулу – обнаженная женщина
6.6

Лулу – обнаженная женщина

, 2013
Lulu femme nue
Франция / драма, комедия / 18+
Постер фильма Лулу – обнаженная женщина
6.6

О фильме

В один злополучный день Лулу решает, что не поедет по привычке домой, к своей семье. Вместо этого она отправляется на побережье и поручает своему супругу заботиться о детях. Она жаждет побыть наедине с самой собой, почувствовать свободу и привести свои мысли в порядок. По дороге Лулу встретится со многими людьми, которые также запутались в своей жизни.

В ролях

Карин Вьяр
Карин Вьяр
Lucie, dite Lulu
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Charles
Паскаль Демолон
Паскаль Демолон
Richard
Филипп Реббо
Филипп Реббо
Jean-Marie
Клод Жансак
Marthe
Мари Пайен
Cécile
Солен Риго
Солен Риго
Morgane
Нина Мерисс
Virginie
Корина Масьеро
Корина Масьеро
La patronne du café
Винсент Лондез
Le DRH
Режиссер Сольвейг Анспах
Сценарист Жан-Люк Гаже, Сольвейг Анспах, Étienne Davodeau
Композитор David Lautrec
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 28 июня 2014
Премьера в мире 4 июля 2013
Дата выхода
22 января 2014 Бельгия
8 октября 2015 Бразилия
22 января 2014 Франция
Бюджет €2 161 991
Сборы в мире $2 978 941
Производство Arturo Mio, Le Pacte, Orange Cinéma Séries (OCS)
Другие названия
Lulu femme nue, Lulu in the Nude, Lulu Nua e Crua, Lulu Obnażon, Lulu Sama Sebou, Lulu szabadon, Lulu, ea însăşi, Prawda o Lulu, Treibsand, Лулу - обнаженная женщина, 素顔のルル

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

В Казани пройдут Дни франкофонного кино
18 апреля 2017 18:12 В Казани пройдут Дни франкофонного кино С 22 по 30 апреля на большом экране казанского кинотеатра «Мир» покажут шесть французских фильмов программы Дни франкофонного кино. В рамках фестиваля состоится российская

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