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Ржавчина и кость Ржавчина и кость
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De rouille et d'os / Rust & Bone Ржавчина и кость 2012 / Франция / Бельгия
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Ржавчина и кость»

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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Как бы это посмотреть и не загрустить?.. ✊ Прям хочется и колется..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Мне было грустно даже не за девушку, а за боксера, который на всю оставшуюся жизнь вынужден будет зарабатывать на боях с разбитыми кистями рук. Красивый и сильный мужчина, больше ничего не умеющий. Какая-то безысходность и ужас. Вот именно в этом, а не в отрезанных ногах...

Хотя они тоже оптимизма не добавляют.

Фильм хороший, но мне не понравился. Сори.

Помогает сосредоточиться на мысли, что мы и вообще помрем рано или поздно, и организм наш будет изрядно подпорчен к тому моменту. Мысль полезная, конечно, но ценной найти ее никак не могу.

Вообще при том, что дело происходит во Франции фильм какой-то очень наш по настроению. Интересно, как французами был воспринят.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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