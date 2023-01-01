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Ржавчина и кость Ржавчина и кость
Киноафиша Фильмы Ржавчина и кость Награды и номинации фильма Ржавчина и кость
De rouille et d'os / Rust & Bone Ржавчина и кость 2012 / Франция / Бельгия
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Ржавчина и кость

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
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