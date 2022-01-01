Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Странные родственники Странные родственники
Киноафиша Фильмы Странные родственники Странные родственники, 2006: актеры и роли
Relative Strangers Странные родственники 2006 / США / Германия
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Странные родственники, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грег Глиенна Greg Glienna
В ролях
Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Рон Ливингстон Рон Ливингстон Ron Livingston Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Беверли Д’Анджело Беверли Д’Анджело Beverly D'Angelo Мартин Мулл Мартин Мулл Martin Mull Майкл МакКин Майкл МакКин Michael McKean
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Приложение киноафиши