Разговоры за баром с Шуманом, 2017

В Чарльзе Шумане многие узнают импозантного седого человека из рекламного ролика Hugo Boss, но это лишь верхушка айсберга (как превращающийся в яхту кабриолет из того же ролика). На самом деле Чарльз (он же Карл Георг Шуман) — бармен и владелец мюнхенского Schumann’s American Bar (и еще нескольких баров), культовая фигура в мировой барной индустрии, знаток традиций коктейльной культуры, писатель, боксер, икона стиля, которому после просмотра хочется искренне сказать «спасибо» за возможность путешествия по изнанке лучших баров мира, среди которых Dead Rabbit и Employees Only (Нью-Йорк), High Five (Токио), названный в честь писателя Hemingway Bar (парижский Ritz) и тем же писателем любимая El Floridita (Гавана). Среди «говорящих голов» — череда гуру индустрии, вроде Дейла де Грофа, Колина Филда или Казуо Уэда, журналисты вроде Роберта Саймонсона, постоянный соавтор Чарльза как писателя знаменитый иллюстратор Гюнтер Маттеи и еще с десяток-другой особо важных персон барного мира, которые рассуждают об истории и теории коктейлестроительства, сервисе и отношении к гостям, секретных ингредиентах и техниках шейка. «Это фильм для барменов и барных завсегдатаев. На самом деле — нет. Это фильм о скрытой красоте», — так говорит о фильме сам Чарльз. Антон Обрезчиков