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Разговоры за баром с Шуманом
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Schumanns Bargespräche

Разговоры за баром с Шуманом, 2017

2017 / Германия
6.3 Оцените
15 голосов
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О фильме

В Чарльзе Шумане многие узнают импозантного седого человека из рекламного ролика Hugo Boss, но это лишь верхушка айсберга (как превращающийся в яхту кабриолет из того же ролика). На самом деле Чарльз (он же Карл Георг Шуман) — бармен и владелец мюнхенского Schumann’s American Bar (и еще нескольких баров), культовая фигура в мировой барной индустрии, знаток традиций коктейльной культуры, писатель, боксер, икона стиля, которому после просмотра хочется искренне сказать «спасибо» за возможность путешествия по изнанке лучших баров мира, среди которых Dead Rabbit и Employees Only (Нью-Йорк), High Five (Токио), названный в честь писателя Hemingway Bar (парижский Ritz) и тем же писателем любимая El Floridita (Гавана). Среди «говорящих голов» — череда гуру индустрии, вроде Дейла де Грофа, Колина Филда или Казуо Уэда, журналисты вроде Роберта Саймонсона, постоянный соавтор Чарльза как писателя знаменитый иллюстратор Гюнтер Маттеи и еще с десяток-другой особо важных персон барного мира, которые рассуждают об истории и теории коктейлестроительства, сервисе и отношении к гостям, секретных ингредиентах и техниках шейка. «Это фильм для барменов и барных завсегдатаев. На самом деле — нет. Это фильм о скрытой красоте», — так говорит о фильме сам Чарльз. Антон Обрезчиков

6.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера в мире 13 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Марике Шредер
В ролях
Чарльз Шуман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разговоры за баром с Шуманом 1 постер
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