Том Сойер, 2011

В фильме рассказывается о похождениях веселого и сообразительного мальчишки по имени Том Сойер. Он живет в небольшом американском городке Санкт-Петербурге, ходит в школу, а в свободное от учебы время на горе своей тетушке попадает в разные передряги. Компанию Тому составляет его лучший друг Гекльберри Финн. Вместе приятели прокрадываются ночью на кладбище, где становятся свидетелями убийства. Шалость оборачивается благим делом – ведь если бы Гек и Том не отправились на прогулку в неположенный час, найти и разоблачить преступника было бы крайне сложно. Но на этом приключения Тома не заканчиваются, наоборот, они только начинаются…
У Тома Сойера голова всегда полна всевозможными проказами и проделками, которые постоянно докучают его тете Полли и сводному брату Сиду. Вместе они живут в небольшом городке Санкт-Петербурге на Миссисипи. Его тетя поклялась покойной сестре дать хорошее образование Тому и сделать из него джентльмена, однако он пытается увильнуть от этого всеми доступными средствами. Все свое свободное время Том проводит с таким же юным бродягой Геком, который живет на окраине городка в бочке. Одно из их совместных предприятий приводит героев ночью на кладбище, где они становятся свидетелями убийства. Случившееся подвергнет испытанию отвагу и находчивость двух мальчишек.