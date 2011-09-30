Том Сойер, 2011

В фильме рассказывается о похождениях веселого и сообразительного мальчишки по имени Том Сойер. Он живет в небольшом американском городке Санкт-Петербурге, ходит в школу, а в свободное от учебы время на горе своей тетушке попадает в разные передряги. Компанию Тому составляет его лучший друг Гекльберри Финн. Вместе приятели прокрадываются ночью на кладбище, где становятся свидетелями убийства. Шалость оборачивается благим делом – ведь если бы Гек и Том не отправились на прогулку в неположенный час, найти и разоблачить преступника было бы крайне сложно. Но на этом приключения Тома не заканчиваются, наоборот, они только начинаются…