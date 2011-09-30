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Том Сойер Том Сойер
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Tom Sawyer

Том Сойер, 2011

2011 / Германия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме рассказывается о похождениях веселого и сообразительного мальчишки по имени Том Сойер. Он живет в небольшом американском городке Санкт-Петербурге, ходит в школу, а в свободное от учебы время на горе своей тетушке попадает в разные передряги. Компанию Тому составляет его лучший друг Гекльберри Финн. Вместе приятели прокрадываются ночью на кладбище, где становятся свидетелями убийства. Шалость оборачивается благим делом – ведь если бы Гек и Том не отправились на прогулку в неположенный час, найти и разоблачить преступника было бы крайне сложно. Но на этом приключения Тома не заканчиваются, наоборот, они только начинаются…

  • Впоследствии режиссер Гермина Хунтгебурт сняла продолжение – фильм “Приключения Гекльберри Финна”. 
  • Фильм был снят на средства немецкого Федерального фонда кино.
  • В фильме несколько раз появляется белый аист. Однако в Америке эта птица не обитает – ее можно встретить только в Европе и Азии. Съемки проходили в Румынии, Болгарии и Германии, поэтому неудивительно, что белый аист появляется в кадре.  
  • Свою первую награду фильм получил еще до премьеры на большом экране. Гильдия кино высоко оценила “Тома Сойера” как картину, предназначенную для семейного просмотра. 

У Тома Сойера голова всегда полна всевозможными проказами и проделками, которые постоянно докучают его тете Полли и сводному брату Сиду. Вместе они живут в небольшом городке Санкт-Петербурге на Миссисипи. Его тетя поклялась покойной сестре дать хорошее образование Тому и сделать из него джентльмена, однако он пытается увильнуть от этого всеми доступными средствами. Все свое свободное время Том проводит с таким же юным бродягой Геком, который живет на окраине городка в бочке. Одно из их совместных предприятий приводит героев ночью на кладбище, где они становятся свидетелями убийства. Случившееся подвергнет испытанию отвагу и находчивость двух мальчишек.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 10 мая 2012
Премьера в мире 30 сентября 2011
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Хермине Хунтгебурт
В ролях
Луис Хофманн
Луис Хофманн
Леон Сидел
Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Йоахим Круль
Йоахим Круль
Питер Лохмайер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Том Сойер 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Бобровская 2 апреля 2015, 12:51
a]Цитата (kosmadarya, 19/05/2012 - 16:31:06):А как вы считаете можно ли на этот фильм с 8 летним ребёнком пойти, а то тут про "Бекки сексуально… Читать дальше…
kosmadarya 2 апреля 2015, 12:51
А как вы считаете можно ли на этот фильм с 8 летним ребёнком пойти, а то тут про "Бекки сексуально раскрепощенную" упомянуто?
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саундтрек фильма Том Сойер
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