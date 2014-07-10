Рико — не совсем обычный ребенок, многие элементарные вещи даются ему с большим трудом. «Необычно одаренный» — называет его любящая мама. «Придурок» — попросту говорит злобный сосед сверху. С таким, как Рико, мало кто хочет дружить, но однажды ему повезло — он познакомился с Оскаром (тоже не совсем обычным мальчиком — вундеркиндом, который на всякий случай никогда не снимает с головы синий мотоциклетный шлем). И ради своего нового друга Рико берется распутывать дело, которое уже полгода ставит в тупик всю полицию Берлина.
ПроизводствоLieblingsfilm, Fox International Productions
Другие названия
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