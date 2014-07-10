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Постер фильма Рико, Оскар и тени темнее тёмного
6.9
Киноафиша Фильмы Рико, Оскар и тени темнее тёмного
6.9

Рико, Оскар и тени темнее тёмного

, 2014
Rico, Oskar und die Tieferschatten
Германия / приключения, семейный, комедия / 18+
Постер фильма Рико, Оскар и тени темнее тёмного
6.9

О фильме

Рико — не совсем обычный ребенок, многие элементарные вещи даются ему с большим трудом. «Необычно одаренный» — называет его любящая мама. «Придурок» — попросту говорит злобный сосед сверху. С таким, как Рико, мало кто хочет дружить, но однажды ему повезло — он познакомился с Оскаром (тоже не совсем обычным мальчиком — вундеркиндом, который на всякий случай никогда не снимает с головы синий мотоциклетный шлем). И ради своего нового друга Рико берется распутывать дело, которое уже полгода ставит в тупик всю полицию Берлина.

В ролях

Антон Петцольд
Rico Doretti
Юрий Уинклер
Oskar
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Tanja Doretti
Аксель Праль
Аксель Праль
Marrak
Рональд Церфельд
Рональд Церфельд
Simon Westbühl
Урсела Монн
Frau Dahling
Давид Кросс
Давид Кросс
Rainer Kiesling
Милан Пешель
Милан Пешель
Herr Fitzke
Катарина Тальбах
Катарина Тальбах
Ellie Wandbeck
Корнелиус Швалм
Mann im Jogginganzug
Режиссер Неле Фолльмар
Сценарист Кристиан Лерх, Andreas Bradler, Klaus Döring, Андреас Стейнхофель
Композитор Oliver Thiede
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 11 июля 2014
Премьера в мире 10 июля 2014
Дата выхода
10 июля 2014 Германия
Сборы в мире $5 031 433
Производство Lieblingsfilm, Fox International Productions
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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