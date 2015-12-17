Помогите, я уменьшил свою училку!, 2015

Неисправимый хулиган вновь оказывается на грани исключения. На помощь подростку приходят потусторонние силы, уменьшающие школьную учительницу до размеров куклы. Чтобы вернуть все на свои места, враги вынуждены объединиться. Кроме того, их ждет схватка с коварным председателем совета, который мечтает о закрытии учебного заведения.
Феликс — мальчик с дурным характером, недавно отметивший свое одиннадцатилетие. Невзирая на юный возраст, он регулярно доводит учителей до нервных срывов. Выходки несносного ученика обернулись для него уже несколькими исключениями. Отцу удается убедить последнюю школу в городе принять сына на учебу. Но вместо того, чтобы воспользоваться шансом, Феликс влипает в очередные неприятности.
Чтобы произвести на одноклассников впечатление, новичок соглашается проникнуть в кабинет директрисы после заката. Кто бы мог подумать, что госпожа Шмитт-Гессенвайн окажется в этот момент на работе. Взяв нарушителя устава с поличным, классная руководительница готовится выдворить его из школы. Однако в тот же миг рост женщины уменьшается до нескольких дюймов.
Закопав топор войны, Феликс и Шмитт-Гессенвайн решают вместе разобраться в причинах произошедшего. Им помогает смышленая девочка Элла, согласившаяся держать информацию в секрете. Попутно миниатюрная учительница и ее непослушные ученики сражаются с влиятельным председателем школьного совета. Богач планирует закрыть школу и построить на ее месте элитную гимназию. Удастся ли этой странной троице сорвать планы злоумышленника?
Выход кинокартины в немецком прокате состоялся в 2015 году. С тех пор было снято два сиквела. Фильм «Помогите, я уменьшил своих родителей» появился на экранах в 2018 году, тогда как премьера третьей части «Помогите, я уменьшил своих друзей!» запланирована на лето 2021 года.
Режиссером выступил Свен Унтервальдт мл., который специализируется на детском и подростковом контенте. Он принимал участие в создании популярного на родине телесериала «Берлин, Берлин», поставил две части семейного фэнтези «7 гномов», а в 2018 году дебютировал в анимации с мультфильмом «Ледяная принцесса».
Комедия создана по мотивам одноименной книги немецкой писательницы Сабины Людвиг. Адаптацией для большого экрана занимались сценаристы Геррит Херманс («Отважный рыцарь»), Силья Клеменс и Флориан Шумахер («Дитя джунглей»).
В качестве локации был выбран замок Фабершлосс на окраине Нюрнберга. Также съемки проходили в Австрии на территории земли Северный Рейн-Вестфалия.
Роль Феликса исполнил 11-летний актер Оскар Кеймер. Прежде он появлялся в эпизоде драмы «Запад». Для юной Лины Хускер, воплотившей образ Эллы, фильм также не стал дебютом в кино. За год до этого она сыграла в романтической комедии «Отцовство».
Аня Клинг и Юстус фон Донаньи уже работали вместе на съемочной площадке картины «Сентябрь». Также их можно было встретить в криминальных сериалах «Телефон полиции – 110» и «Место преступления».
Несмотря на высокую посещаемость показов, побудившую продюсеров на создание сиквелов, по итогам 2015 года лента заняла в национальном прокате лишь 29 строчку.
Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая училка не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмидт, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема — гимназия на грани закрытия. И теперь Феликсу и фрау Шмидт приходится объединить усилия и спасти школу.