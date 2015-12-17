Помогите, я уменьшил свою училку!, 2015

Неисправимый хулиган вновь оказывается на грани исключения. На помощь подростку приходят потусторонние силы, уменьшающие школьную учительницу до размеров куклы. Чтобы вернуть все на свои места, враги вынуждены объединиться. Кроме того, их ждет схватка с коварным председателем совета, который мечтает о закрытии учебного заведения.

Феликс — мальчик с дурным характером, недавно отметивший свое одиннадцатилетие. Невзирая на юный возраст, он регулярно доводит учителей до нервных срывов. Выходки несносного ученика обернулись для него уже несколькими исключениями. Отцу удается убедить последнюю школу в городе принять сына на учебу. Но вместо того, чтобы воспользоваться шансом, Феликс влипает в очередные неприятности.

Чтобы произвести на одноклассников впечатление, новичок соглашается проникнуть в кабинет директрисы после заката. Кто бы мог подумать, что госпожа Шмитт-Гессенвайн окажется в этот момент на работе. Взяв нарушителя устава с поличным, классная руководительница готовится выдворить его из школы. Однако в тот же миг рост женщины уменьшается до нескольких дюймов.

Закопав топор войны, Феликс и Шмитт-Гессенвайн решают вместе разобраться в причинах произошедшего. Им помогает смышленая девочка Элла, согласившаяся держать информацию в секрете. Попутно миниатюрная учительница и ее непослушные ученики сражаются с влиятельным председателем школьного совета. Богач планирует закрыть школу и построить на ее месте элитную гимназию. Удастся ли этой странной троице сорвать планы злоумышленника?