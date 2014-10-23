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Постер фильма Том Сойер и Гекльберри Финн
5.1
Киноафиша Фильмы Том Сойер и Гекльберри Финн
5.1

Том Сойер и Гекльберри Финн

, 2014
Tom Sawyer & Huckleberry Finn
США, Германия / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Том Сойер и Гекльберри Финн
5.1

О фильме

Кто не знает Тома Сойера и Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника, наконец, разбогатели. Однако «свободный волк» Гек не может усидеть на месте. К тому же его добрый друг, чернокожий Джим, в опасности – хозяйка собирается продать его на аукционе. В компании Джима, Гек отправляется мимо диких берегов Миссисипи - сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну, не знающую рабства... А значит, впереди беглецов ждет множество самых невероятных приключений! Будет ли счастливый конец у этой полной опасностей истории? И увидятся ли снова закадычные друзья Том Сойер и Гекльберри Финн?

В ролях

Джоэл Кортни
Tom Sawyer
Джейк Т. Остин
Huckleberry Finn
Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Becky Thatcher
Noah Munck
Ben Rogers
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Mark Twain
Сьюэлл Уитни
Сьюэлл Уитни
Defense Attorney
Miles Mussenden
Jim
Jackson Solley
Sid
Соня Кирхбергер
Widow Douglas
Кристина Кауфманн
Aunt Polly
Режиссер Джо Кастнер
Сценарист Джо Кастнер, Марк Твен
Композитор Роберт Гуля
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 7 апреля 2015
Премьера в мире 23 октября 2014
Дата выхода
23 октября 2014 Кувейт
23 октября 2014 ОАЭ
MPAA PG-13
Производство Midwest, cine-partners
Другие названия
Tom Sawyer & Huckleberry Finn, Tom Sawyer i Huckleberry Finn, Tomas Sojeris ir Heklberis Finas, Том Сойер и Гекльберри Финн, Том Сойер и Хъкълбери Фин, Тому Соєр і Гекльберрі Фінн, Tom Sawyer and Huckleberry Finn

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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