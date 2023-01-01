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Том Сойер и Гекльберри Финн Том Сойер и Гекльберри Финн
Киноафиша Фильмы Том Сойер и Гекльберри Финн
Tom Sawyer & Huckleberry Finn

Том Сойер и Гекльберри Финн, 2014

2014 / США / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Кто не знает Тома Сойера и Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника, наконец, разбогатели. Однако «свободный волк» Гек не может усидеть на месте. К тому же его добрый друг, чернокожий Джим, в опасности – хозяйка собирается продать его на аукционе. В компании Джима, Гек отправляется мимо диких берегов Миссисипи - сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну, не знающую рабства... А значит, впереди беглецов ждет множество самых невероятных приключений! Будет ли счастливый конец у этой полной опасностей истории? И увидятся ли снова закадычные друзья Том Сойер и Гекльберри Финн?

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Джо Кастнер
В ролях
Joel Courtney
Джейк Т. Остин
Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Noah Munck
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Том Сойер и Гекльберри Финн 2 постера
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Том Сойер и Гекльберри Финн
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