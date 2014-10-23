Том Сойер и Гекльберри Финн, 2014

Кто не знает Тома Сойера и Гекльберри Финна? Найдя сокровища, эти два проказника, наконец, разбогатели. Однако «свободный волк» Гек не может усидеть на месте. К тому же его добрый друг, чернокожий Джим, в опасности – хозяйка собирается продать его на аукционе. В компании Джима, Гек отправляется мимо диких берегов Миссисипи - сначала в Каир, а потом и в Огайо, в свободную страну, не знающую рабства... А значит, впереди беглецов ждет множество самых невероятных приключений! Будет ли счастливый конец у этой полной опасностей истории? И увидятся ли снова закадычные друзья Том Сойер и Гекльберри Финн?