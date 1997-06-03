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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Луис Хофманн
Louis Hofmann
Киноафиша
Персоны
Луис Хофманн
Луис Хофманн
Louis Hofmann
Дата рождения
3 июня 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
Тьма
(2017)
8.0
Рипли
(2024)
7.8
Моя земля
(2015)
Фильмография Луиса Хофманна
4.8
23 000 жизней
23 000 Leben
драма
2026, Германия
Смотреть трейлер
8
Рипли
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2024, США
7.3
Весь невидимый нам свет
драма, военный, мини-сериал
2023, США
6.4
Фальсификатор
Der Passfälscher
биография, драма
2022, Германия / Люксембург
6
Гномы в деле
Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen / Elfkins
анимация, семейный
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Нуреев. Белый ворон
The White Crow
биография, драма
2018, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Тьма
драма, фантастика, мистика
2017, США
7.1
Центр моего мира
Die Mitte der Welt
семейный
2016, Германия
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Новости о Луисе Хофманне
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