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Луис Хофманн

Louis Hofmann
Луис Хофманн
Луис Хофманн Louis Hofmann
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Дата рождения
3 июня 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Луиса Хофманна

Фильмография Луиса Хофманна
Гномы в деле
Гномы в деле
анимация, семейный 2019, Германия
6.0
Нуреев. Белый ворон
Нуреев. Белый ворон
биография, драма 2018, Великобритания / Франция
8.0
Одни в Берлине
Одни в Берлине
драма 2016, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Центр моего мира
Центр моего мира
семейный 2016, Германия
7.0
Моя земля
Моя земля
драма 2015, Германия / Дания
7.0
Приключения Гекльберри Финна
Приключения Гекльберри Финна
семейный 2013, Германия
4.0
Том Сойер
Том Сойер
семейный, приключения 2011, Германия
5.0
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Немецкий актер Луис Хофманн получил ведущую мужскую роль в экранизации романа «Весь невидимый нам Разработкой проекта руководят авторы «Очень странных дел» и «Острых козырьков».
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7 февраля 2022 13:22
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