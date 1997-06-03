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Луис Хофманн
Луис Хофманн Louis Hofmann
Киноафиша Персоны Луис Хофманн

Луис Хофманн

Louis Hofmann

Дата рождения
3 июня 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актер озвучки

Популярные фильмы

Тьма 8.1
Тьма (2017)
Рипли 8.0
Рипли (2024)
Моя земля 7.8
Моя земля (2015)

Фильмография Луиса Хофманна

23 000 жизней 4.8
23 000 жизней 23 000 Leben
драма 2026, Германия
Смотреть трейлер
Рипли 8
Рипли
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2024, США
Весь невидимый нам свет 7.3
Весь невидимый нам свет
драма, военный, мини-сериал 2023, США
Фальсификатор 6.4
Фальсификатор Der Passfälscher
биография, драма 2022, Германия / Люксембург
Гномы в деле 6
Гномы в деле Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen / Elfkins
анимация, семейный 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Нуреев. Белый ворон 7.6
Нуреев. Белый ворон The White Crow
биография, драма 2018, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Тьма 8.1
Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
Центр моего мира 7.1
Центр моего мира Die Mitte der Welt
семейный 2016, Германия
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Новости о Луисе Хофманне
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