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Том Сойер Том Сойер
Киноафиша Фильмы Том Сойер Отзывы о фильме «Том Сойер»
Tom Sawyer Том Сойер 2011 / Германия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Том Сойер»

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kosmadarya 2 апреля 2015, 12:51
А как вы считаете можно ли на этот фильм с 8 летним ребёнком пойти, а то тут про "Бекки сексуально раскрепощенную" упомянуто?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Бобровская 2 апреля 2015, 12:51
a]Цитата (kosmadarya, 19/05/2012 - 16:31:06):А как вы считаете можно ли на этот фильм с 8 летним ребёнком пойти, а то тут про "Бекки сексуально раскрепощенную" упомянуто?



Цитата (peacefrog, 19/05/2012 - 16:53:09):Впрочем Том тоже немного развратен... Когда его бьют плеткой, то он смотрит в глаза Бекки, явно испытывая при этом сексуальное возбуждение. Пособие для начинающего мазохиста.



Можно ходить с детьми. Фильм отличный. Никакого сексуального раскрепощения и мазохизма нет и в помине. Это всё нездоровые фантазии взрослых зрителей. Я бы сказала, что танец тёти Полли и индейца был неуместен, и Гек слишком чистый и круглощёкий для беспризорника, но это не портит общее впечатление. Ходила с детками 7 и 9 лет, понравилось.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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